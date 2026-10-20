రేషన్ షాపుల్లో నిత్యావసరాల పంపిణీ.. 14 నెలలకు సరిపడా ధాన్యం నిల్వలకు ప్లాన్
ఎల్నినో ముప్పు నేపథ్యంలో 14 నెలలకు సరిపడా ఆహార ధాన్యాల నిల్వలను(బఫర్ స్టాక్) ఏర్పాటు చేయాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఇందుకోసం అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ఎల్ నినో ప్రభావం కారణంగా సంభవించే కరవు, పంట నష్టాలు, పెరుగుతున్న ధరల నుండి 3.42 కోట్ల ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ (పీడీఎస్) వినియోగదారులను కాపాడటానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తన ఆహార ధాన్యాల నిల్వలను బలోపేతం చేయడానికి యోచిస్తోంది. రాబోయే వ్యవసాయ సీజన్లలో వర్షపాతం లోటు ఏర్పడినప్పటికీ.. సరఫరాలకు అంతరాయం కలగకుండా ఉండేందుకు, కొనుగోలు, నిల్వల నిర్వహణకు ముందుగానే ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాలని పౌర సరఫరాలు, నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఎన్. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు.
తన ఛాంబర్లలో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో.. మంత్రి ఉత్తమ్.. రాష్ట్ర బియ్యం నిల్వలు, కొనుగోలు ప్రణాళికలను సమీక్షించారు. రాబోయే వరి పంటపై పూర్తిగా ఆధారపడకుండా ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులకు సిద్ధంగా ఉండాల్సిన అవసరాన్ని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
రాష్ట్రం 14 నెలల వరకు సరిపోయే ఆహార ధాన్యాల భద్రతా నిల్వలను ఏర్పాటు చేయడానికి యోచిస్తోంది. పెండింగ్లో ఉన్న బియ్యం సరఫరాలు సకాలంలో ప్రభుత్వ నిల్వలకు చేరేలా చూడాలని అధికారులకు మంత్రి చెప్పారు. కేంద్ర పూల్ ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ, ఇతర సంక్షేమ పథకాలు, మధ్యాహ్న భోజన కార్యక్రమంతో సహా రాష్ట్ర పూల్ అవసరాలను తీర్చడానికి తెలంగాణకు ప్రతి నెలా సుమారు 2.38 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం, లేదా సంవత్సరానికి 28.56 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం అవసరం.
అక్టోబర్ 16 నాటి పౌర సరఫరాల శాఖ నిల్వల ప్రకారం, రాష్ట్ర బఫర్ గోదాములో 9.64 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం ఉంది. ఇందులో కేంద్ర పూల్, ఇతర సంక్షేమ పథకాల కింద 3.50 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు, రాష్ట్ర పూల్ కింద 6.14 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ఉన్నాయి.
పెండింగ్లో ఉన్న కస్టమ్ మిల్డ్ రైస్(CMR) డెలివరీలు, ఇతర గుర్తించిన సరఫరాల ద్వారా మరో 18.39 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు అందుతాయని అంచనా. ప్రస్తుతం ఉన్న నిల్వలు, అంచనా వేసిన రాబడులను కలిపితే మొత్తం లభ్యత 28.03 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులుగా అంచనా వేశారు. ఇది సెప్టెంబర్ 2027 వరకు అంటే సుమారు 11.7 నెలల పాటు ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ(PDS), ఇతర సంక్షేమ అవసరాలను తీర్చడానికి సరిపోతుంది.
నిర్ణీత సమయంలోగా అంచనా వేసిన సరఫరాలు అందేలా చూసేందుకు, బియ్యం మిల్లుల యజమానులు, ఇతర వనరుల నుండి వచ్చే డెలివరీలను నిశితంగా పర్యవేక్షించాలని మంత్రి ఉత్తమ్ నొక్కి చెప్పారు. భవిష్యత్తులో పంటలు ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల ప్రభావితమైనప్పటికీ, లక్షలాది మంది లబ్ధిదారుల ఆహార భద్రతను కాపాడటానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంటుందని ఆయన అన్నారు.
కష్టకాలంలో ధరల పెరుగుదల నుండి ప్రజలకు ఊరట కలిగించేందుకు, గోధుమ పిండితో సహా ఇతర నిత్యావసర వస్తువులను పీడీఎస్ ద్వారా పంపిణీ చేసే అవకాశాన్ని కూడా ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. సబ్సిడీ ధరలకు వస్తువుల సరఫరాతో సహా వివిధ పంపిణీ నమూనాలకు సంబంధించిన ఆర్థిక అంచనాలను అధికారులు సమర్పించారు. పరిశీలనలో ఉన్న వస్తువులలో గోధుమ పిండి, కందిపప్పు, పామాయిల్, చక్కెర, చింతపండు, కారం పొడితో పాటు ఇతర నిత్యావసర వస్తువులు ఉన్నాయి.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More