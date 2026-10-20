ఎల్నినో ఎఫెక్ట్.. కొత్త బోర్లు వేసేందుకు నో పర్మిషన్.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం
తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. హైదరాబాద్ నగరంలో కొత్త బోర్లు వేసేందుకు అనుమతులివ్వద్దని నిర్ణయించింది.
హైదరాబాద్లో నిర్మాణాల కోసం కొత్త బోర్వెల్స్కు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇవ్వదు. రాబోయే నెలల్లో ఎల్ నినో నీటి లభ్యతను ప్రభావితం చేయవచ్చనే ఆందోళనల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎల్నినోపై ఉమ్మడి జిల్లాల ప్రత్యేక అధికారులతో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జూజు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. తాగునీరు, విద్యుత్ సమస్యలు రాకుండా మండలస్థాయి వరకు ప్రణాళికలు రూపొందించాలని చెప్పారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లోనూ విద్యుత్ పొదుపుగా వాడాలని ఆదేశించారు.
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో నిర్మాణాల కోసం కొత్త బోర్వెల్స్ను తవ్వడానికి అనుమతి ఉండదను సీఎస్ చెప్పారు. ఈ ఆంక్షలు, ఇతర చర్యల ద్వారా భూగర్భ జలాలను పరిరక్షించడం, తాగునీటి కొరతను నివారించడం ప్రభుత్వ లక్ష్యం. హైదరాబాద్ తన నీటి వనరులపై పెరుగుతున్న ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. భూగర్భ జలమట్టాలు తగ్గుముఖం పట్టగా, వాటర్ ట్యాంకర్లకు డిమాండ్ పెరిగింది.
గత ఏడాదితో పోలిస్తే భూగర్భ జలమట్టాలు ఐదు మీటర్లకు పైగా పడిపోయాయని హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై అండ్ సీవరేజ్ బోర్డ్ మేనేజింగ్ చెబుతోంది. ఇదే కాలంలో వాటర్ ట్యాంకర్ బుకింగ్లు కూడా రెట్టింపు అయ్యాయి. రోజువారీ బుకింగ్లు సాధారణంగా ఉండే 3,500 నుండి సుమారు 7,000కి పెరిగాయి.
ఈ పరిణామాలు, ముఖ్యంగా ఎల్ నినో నీటి లభ్యతను ప్రభావితం చేస్తే, రాబోయే నెలల్లో నగరం డిమాండ్ను తీర్చగలదా అనే ఆందోళనలను పెంచాయి. హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్లోని ఫిల్టర్ బెడ్ల ద్వారా సరఫరాను పెంచే మార్గాలను కూడా అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. నవంబర్ 1 నుండి ప్రభుత్వం మురుగునీటి శుద్ధి కర్మాగారాల (STPలు) నుండి శుద్ధి చేసిన నీటిని గ్రీన్ వాటర్ ట్యాంకర్ల ద్వారా నిర్మాణ ప్రదేశాలకు సరఫరా చేస్తుంది.
నిర్మాణాలకు భూగర్భజలాల ద్వారా ఉపయోగించే నీటిని తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం చూస్తోంది. అందుకోసం గ్రీన్ ట్యాంకర్లను తీసుకొస్తుంది. శుద్ధి చేసిన మురుగునీటిని పరిశ్రమలకు, తోటపనికి, ల్యాండ్స్కేపింగ్కు, రోడ్డు మధ్యభాగాల్లోని మెుక్కలకు కూడా ఉపయోగించాలని చూస్తోంది.
ఈ కార్యక్రమానికి మద్దతుగా అధికారులు మురుగునీటి శుద్ధి కర్మాగారాల వద్ద ఫిల్లింగ్ స్టేషన్లను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. హెచ్ఎమ్డబ్ల్యూఎస్ఎస్బీ తన పరిధిలో 13 శుద్ధి చేసిన నీటి ఫిల్లింగ్ స్టేషన్లను గుర్తించి, ఈ నెట్వర్క్ను విస్తరించాలని యోచిస్తోంది. ఇతర అవసరాలకు ప్రత్యామ్నాయాన్ని అందించడం ద్వారా తాగునీటి వనరులపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
హెచ్ఎమ్డబ్ల్యూఎస్ఎస్బీ పైప్లైన్లు, మున్సిపల్ నీటి కుళాయిలపై అక్రమంగా మోటార్లను అమర్చి, అధిక మొత్తంలో నీటిని తోడే వారిపై చర్య తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ పంపులను గుర్తించి, తొలగించడానికి ఒక ప్రత్యేక డ్రైవ్ కొనసాగుతోంది.
గృహ వినియోగంలో నీటి వాడకాన్ని కనీసం 20 శాతం తగ్గించుకునేలా నివాసితులను ప్రోత్సహించడానికి ప్రజా అవగాహన ప్రచార కార్యక్రమాలకు ప్రభుత్వం పిలుపునిస్తోంది. దీనిద్వారా ఎల్ నినో ప్రభావానికి తెలంగాణ సన్నద్ధమవుతోంది. భూగర్భ జలమట్టాలు పడిపోవడం, ట్యాంకర్ బుకింగ్లు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో నీటిని జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలని, అనవసర వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవాలని ప్రభుత్వం ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసింది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More