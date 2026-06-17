హైదరాబాద్లో 'డొనాల్డ్ ట్రంప్ అవెన్యూ': జూన్ 23న ప్రారంభోత్సవం
హైదరాబాద్ నగరంలో కీలకమైన రహదారులకు అంతర్జాతీయ ప్రముఖులు, ప్రపంచ స్థాయి సంస్థల పేర్లు పెట్టాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా, యూఎస్ కాన్సులేట్ సమీపంలోని రహదారికి 'డొనాల్డ్ ట్రంప్ అవెన్యూ' అని పేరు పెట్టి, జూన్ 23న ప్రారంభించనున్నారు.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ను అంతర్జాతీయ గుర్తింపు ఉన్న నగరంగా తీర్చిదిద్దేందుకు వినూత్న కార్యక్రమాలను చేపడుతోంది. ఇందులో భాగంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రభావం చూపిన వ్యక్తులు, సంస్థల పేర్లను నగరంలోని ప్రధాన రహదారులకు పెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
జూన్ 23న 'డొనాల్డ్ ట్రంప్ అవెన్యూ' ప్రారంభం
గత ఏడాది డిసెంబర్లో ప్రతిపాదించిన 'డొనాల్డ్ ట్రంప్ అవెన్యూ' పేరు పెట్టే ప్రక్రియ కార్యరూపం దాల్చింది. హైదరాబాద్లోని అమెరికా కాన్సులేట్ జనరల్ కార్యాలయం సమీపంలో ఉన్న ఒక ప్రధాన రహదారికి 'డొనాల్డ్ ట్రంప్ అవెన్యూ'గా నామకరణం చేస్తూ, జూన్ 23న దీనిని అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నారు.
ఇతర గౌరవప్రదమైన ప్రాజెక్టులు
ప్రభుత్వం కేవలం ట్రంప్ పేరు మాత్రమే కాకుండా, దేశ గర్వించదగ్గ వ్యక్తులను, సాంకేతిక దిగ్గజాలను కూడా గౌరవించనుంది.
రతన్ టాటా రోడ్: దివంగత పారిశ్రామిక వేత్త, దేశ పారిశ్రామిక ముఖచిత్రాన్ని మార్చిన రతన్ టాటా గౌరవార్థం, ప్రతిపాదిత ప్రాంతీయ రింగ్ రోడ్ (RRR)కు అనుసంధానమై ఉన్న ఒక ప్రధాన గ్రీన్ఫీల్డ్ రేడియల్ రోడ్డుకు ఆయన పేరును పెట్టనున్నారు.
గూగుల్ స్ట్రీట్: సాంకేతికత, ఆవిష్కరణల రంగానికి గూగుల్ చేస్తున్న కృషిని గుర్తించేందుకు ఒక రహదారికి 'గూగుల్ స్ట్రీట్' అని నామకరణం చేయాలని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రతిపాదించింది.
ప్రభుత్వ లక్ష్యం: గ్లోబల్ హబ్గా హైదరాబాద్
తెలంగాణను అంతర్జాతీయ ఆవిష్కరణలకు (Innovation-driven development) నిలయంగా మార్చడమే ఈ కార్యక్రమం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. ప్రభుత్వం చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం..
అంతర్జాతీయ సంబంధాలు: ప్రపంచ స్థాయి నాయకులు, కంపెనీలు, సంస్థలతో తెలంగాణకు ఉన్న బంధాన్ని ఈ పేర్ల ద్వారా ప్రతిబింబించేలా చేయాలి.
మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి: కేవలం పేర్లు పెట్టడమే కాకుండా, నగరం యొక్క మౌలిక సదుపాయాలను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ఆర్థికాభివృద్ధి: ఇలాంటి చర్యల ద్వారా అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులను ఆకర్షించి, ఆర్థిక వృద్ధిని వేగవంతం చేయడమే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు లక్ష్యం.
హైదరాబాద్ నగరంలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో భాగంగా చేపట్టిన ఈ రోడ్ల నామకరణం ప్రక్రియ, నగరాన్ని ప్రపంచపటంలో మరింత కీలకం చేయనుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More