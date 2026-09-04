కాజీపేట మీదుగా వెళ్లే ప్రయాణికులకు అలర్ట్.... పలు రైళ్లు రద్దు, మరికొన్ని పాక్షికంగా! లిస్ట్ ఇదే
సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ ఆధునీకరణ పనుల కారణంగా కాజీపేట - బల్హార్షా సెక్షన్ లో పలు రైళ్లను రద్దు చేశారు. మరికొన్ని పాక్షికంగా రద్దు చేయగా… కొన్నింటిని రీషెడ్యూల్ చేసినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది.
SCR Train Cancellations : సికింద్రాబాద్, కాజీపేట మార్గాల్లో ప్రయాణించే రైలు ప్రయాణికులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే (SCR) ముఖ్యమైన అప్డేట్ ఇచ్చింది. కాజీపేట - బల్హార్షా సెక్షన్లోని జమ్మికుంట - పోత్కపల్లి స్టేషన్ల మధ్య ఆటోమేటిక్ బ్లాక్ సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు నాన్-ఇంటర్ లాకింగ్ పనులు చేపట్టారు. ఈ ఆధునీకరణ పనుల కారణంగా 2026 సెప్టెంబర్ 9, 10 తేదీల్లో పలు రైళ్లను రద్దు చేయడంతో పాటు, మరికొన్ని రైళ్లను పాక్షికంగా రద్దు, రీషెడ్యూల్ చేశారు.
రద్దయిన రైళ్ల వివరాలు (సెప్టెంబర్ 10, 2026):
- రైలు నంబర్ 17003 (కాజీపేట - సిర్పూర్ టౌన్)
- రైలు నంబర్ 17004 (బల్హార్షా - కాజీపేట)
పాక్షికంగా రద్దయిన రైళ్లు (సెప్టెంబర్ 10, 2026):
- రైలు నంబర్ 17033 (భద్రాచలం - బల్హార్షా) : ఈ రైలు వరంగల్ వరకు మాత్రమే నడుస్తుంది. వరంగల్ - బల్హార్షా మధ్య సేవలు రద్దయ్యాయి.
- రైలు నంబర్ 17034 (సిర్పూర్ టౌన్ - భద్రాచలం రోడ్) : ఈ రైలు వరంగల్ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. సిర్పూర్ టౌన్ - వరంగల్ మధ్య ప్రయాణం రద్దయింది.
- రైలు నంబర్ 17011 (హైదరాబాద్ - సిర్పూర్ కాగజ్నగర్) : ఈ రైలు కాజీపేట వరకే నడుస్తుంది. కాజీపేట - సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ మధ్య సేవలు ఉండవు.
- రైలు నంబర్ 17012 (సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ - బీదర్) : ఈ రైలు కాజీపేట నుంచి బయలుదేరుతుంది. సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ - కాజీపేట మధ్య సేవలు రద్దయ్యాయి.
రీషెడ్యూల్ చేసిన రైళ్లు (60 నిమిషాలు ఆలస్యంగా బయలుదేరుతాయి - సెప్టెంబర్ 10, 2026) :
- రైలు నంబర్ 17233 (సికింద్రాబాద్ - సిర్పూర్ కాగజ్నగర్)
- రైలు నంబర్ 67771 (సిర్పూర్ టౌన్ - కరీంనగర్)
- రైలు నంబర్ 67773 (కరీంనగర్ - బోధన్)
- మార్గమధ్యంలో ఆలస్యంగా నడిచే (రీగ్యులేషన్) రైళ్లు:
- రైలు నంబర్ 22365 (దానాపూర్ - ఎస్ఎమ్విటి బెంగళూరు - సెప్టెంబర్ 09, 2026): 75 నిమిషాల ఆలస్యం.
- రైలు నంబర్ 22366 (ఎస్ఎమ్విటి బెంగళూరు - దానాపూర్ - సెప్టెంబర్ 09, 2026): 45 నిమిషాల ఆలస్యం.
- రైలు నంబర్ 16031 (చెన్నై సెంట్రల్ - శ్రీమాతా వైష్ణోదేవి కత్రా - సెప్టెంబర్ 10, 2026): 30 నిమిషాల ఆలస్యం.
- రైలు నంబర్ 12622 (న్యూఢిల్లీ - చెన్నై సెంట్రల్ - సెప్టెంబర్ 09, 2026): 30 నిమిషాల ఆలస్యం.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
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