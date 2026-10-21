హైదరాబాద్లో దుర్గామాత నిమజ్జనం.. అక్టోబర్ 21 నుంచి 24 వరకు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. మళ్లింపులు ఇలా
హైదరాబాద్ నగరంలో దుర్గామాత విగ్రహాల నిమజ్జనోత్సవాల కోసం పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. ఏ రూట్లలో వెళ్లకూడదో తెలుసుకోండి.
హైదరాబాద్లో దుర్గామాత విగ్రహాల నిమజ్జనోత్సవాలను పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు కీలక ప్రకటన చేశారు. అక్టోబర్ 21వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3:00 గంటల నుంచి అక్టోబర్ 24వ తేదీ ఉదయం 6:00 గంటల వరకు నగరం వ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా హుస్సేన్సాగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, మళ్లింపులు అమలులో ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. పిటిసీ/పీపుల్స్ ప్లాజా, గార్డెన్ పాయింట్, జలవిహార్ బేబీ పాండ్స్, సంజీవయ్య పార్క్ మార్గాల్లో విగ్రహాల నిమజ్జనాలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ఈ ఆంక్షలు విధించారు.
పంజాగుట్ట, రాజ్భవన్ వైపు నుంచి ఖైరతాబాద్ ఫ్లైఓవర్ వైపు: పంజాగుట్ట, రాజ్భవన్ రోడ్డు నుంచి వచ్చే వాహనాలను వి.వి.స్టాచ్యూ వద్ద నిరంకారి జంక్షన్ వైపు మళ్లిస్తారు.
నిరంకారి జంక్షన్ నుంచి ఇక్బాల్ మినార్ వైపు: ఈ మార్గంలో వచ్చే వాహనాలను ఓల్డ్ పి.ఎస్. సైఫాబాద్ వద్ద రవీంద్ర భారతి, మాసాబ్ట్యాంక్ వైపు మళ్లిస్తారు.
ఇక్బాల్ మినార్ నుంచి సెక్రటేరియట్ వైపు: వచ్చే ట్రాఫిక్ను తెలంగాణ తల్లి ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభం వద్ద లోయర్ ట్యాంక్బండ్ వైపు మళ్లిస్తారు.
ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ లేన్ / మింట్ కాంపౌండ్ వైపు నుంచి: నెక్లెస్ రోటరీ వైపు వాహనాలను అనుమతించరు. ప్రింటింగ్ ప్రెస్ జంక్షన్ నుంచి మింట్ కాంపౌండ్ / రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహం వైపు మళ్లిస్తారు.
అప్పర్ ట్యాంక్బండ్ నుంచి సెక్రటేరియట్ వైపు: వచ్చే వాహనాలను ఓల్డ్ అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద లిబర్టీ వైపు మళ్లిస్తారు.
లిబర్టీ నుంచి సెక్రటేరియట్ వైపు: ఈ మార్గంలో వచ్చే వాహనాలను ఓల్డ్ అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద అప్పర్ ట్యాంక్బండ్ వైపు మళ్లిస్తారు. కేవలం అమ్మవారి విగ్రహాల వాహనాలను మాత్రమే అంబేద్కర్ విగ్రహం - సెక్రటేరియట్ - ఎన్టీఆర్ మార్గ్ - నెక్లెస్ రోడ్ వైపు అనుమతిస్తారు.
అప్పర్ ట్యాంక్ నుంచి నల్లకుంట బ్రిడ్జి/పి.వి. మార్గ్ (నెక్లెస్ రోడ్) వైపు: సొనాబి అబ్దుల్లా మసీదు వద్ద మినిస్టర్ రోడ్ (కార్ఖానా - రాణిగంజ్ మార్గంలో) వైపు మళ్లిస్తారు.
రాణిగంజ్ / మినిస్టర్ రోడ్ నుంచి నెక్లెస్ రోడ్ వైపు: నల్లకుంట 'ఎక్స్' రోడ్డు వద్ద మినిస్టర్ రోడ్ లేదా రాణిగంజ్ వైపు ట్రాఫిక్ మళ్లింపు ఉంటుంది.
నగరంలో ట్రాఫిక్ రద్దీ లేదా అత్యవసర ప్రయాణాలకు సంబంధించి సహాయం కోసం పోలీసులు హెల్ప్లైన్ నంబర్ను అందుబాటులో ఉంచారు. హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 9010203626కు కాల్ చేయవచ్చు. హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసుల సోషల్ మీడియా ఖాతాలను ఫాలో అవ్వండి. భక్తులు, వాహనదారులు పోలీసుల సూచనలను పాటించి, నిమజ్జన కార్యక్రమాలు ప్రశాంతంగా జరిగేందుకు సహకరించాలని హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు కోరారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More