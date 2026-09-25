సాహితి ఇన్ఫ్రా మనీలాండరింగ్ కేసు.. ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి ఈడీ నోటీసులు
సాహితి ఇన్ఫ్రా మనీలాండరింగ్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి ఈడీ నోటీసులు ఇచ్చింది.
హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ సాహితి ఇన్ఫ్రాటెక్ వెంచర్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (Sahiti Infratech) నిధుల మళ్లింపు కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసింది. ఈ భారీ మనీలాండరింగ్ స్కామ్లో శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి ఈడీ సమన్లు జారీ చేసింది.
సెప్టెంబర్ 27వ తేదీన హైదరాబాద్లోని ఈడీ ప్రాంతీయ కార్యాలయంలో విచారణకు హాజరుకావాలని అధికారులు ఆదేశించారు. ఈ స్కామ్లో ప్రజాప్రతినిధికి ఈడీ నోటీసులు ఇవ్వడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తీవ్ర సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈడీ జరిపిన ప్రాథమిక దర్యాప్తులో ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీ బ్యాంక్ ఖాతాలకు సాహితి ఇన్ఫ్రా సంస్థ నుంచి దాదాపు రూ.2.1 కోట్లు మళ్లినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
ఈ నిధుల బదిలీ ఏ ప్రాతిపదికన జరిగింది? వ్యాపారపరమైన చెల్లింపులా లేక ఇతర మళ్లింపులా అనే కోణంలో ఈడీ ప్రశ్నించనుంది. నిధుల మళ్లింపు నెట్వర్క్తో సంబంధం ఉన్న ఆస్తులు, ఫ్లాట్లు, వ్యాపారాలపై ఈడీ నిశిత పరిశీలన చేస్తోంది.
తెలంగాణ పోలీసులు నమోదు చేసిన పలు ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా ఈడీ మనీలాండరింగ్ చట్టం (PMLA) కింద దర్యాప్తు చేపట్టింది. ప్రీ-లాంచ్ ఆఫర్ల పేరుతో కస్టమర్లను ఆకర్షించిన సాహితి ఇన్ఫ్రా యాజమాన్యం, నిధులను ప్రాజెక్టులకు వాడకుండా స్వప్రయోజనాలకు మళ్లించిందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
మొదట్లో రూ.248 కోట్ల అక్రమాలు జరిగినట్లు కేసులు నమోదయ్యాయి. తదుపరి విచారణలో స్కామ్ విలువ ఏకంగా రూ.842 కోట్లకు చేరినట్లు తేలింది. 2018-2020 మధ్య కాలంలో రూ.50 కోట్లను నగదు రూపంలో తీసుకున్నట్లు ఈడీ పేర్కొంది. మొత్తం రూ.126 కోట్లకు పైగా నిధులు దుర్వినియోగానికి గురయ్యాయి. సంస్థ ఎండీ లక్ష్మీనారాయణ ఇప్పటికే అరెస్ట్ అయ్యారు.
స్కామ్తో సంబంధం ఉన్న దాదాపు 56 బ్యాంక్ ఖాతాలను ఈడీ అధికారులు ఇప్పటికే ఫ్రీజ్ చేశారు. మొదటి విడతలో రూ.161 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు, ఆ తర్వాత మరో విడతలో రూ.12.6 కోట్ల ఆస్తులను ఈడీ ప్రాథమికంగా అటాచ్ చేసింది. సాహితి ఇన్ఫ్రా ఎండీ బి. లక్ష్మీనారాయణను 2024 సెప్టెంబర్లో ఈడీ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని ఎంఎస్జే కోర్టులో ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదులు దాఖలయ్యాయి.ఎమ్మెల్యే అరెకపూడి గాంధీ సెప్టెంబర్ 27న జరిగే విచారణలో సమర్పించే ఆధారాలు, వివరణ ఆధారంగా కేసు తదుపరి దశకు చేరుకోనుంది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More