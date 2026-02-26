ఖమ్మం భూదాన్ భూమిలో ఇళ్ల కూల్చివేత చుట్టూ రాజకీయం.. ఈ కేసులో అసలు ఏం జరిగింది?
తెలంగాణలో భూదాన్ భూముల గురించి పొలిటికల్ రచ్చకు దారితీసింది. ఇందులో కొత్త కొత్త విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ కేసులో ఏం జరుగుతుందో అని అందరూ ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు.
ఖమ్మం నగర శివార్లలోని వెలుగుమట్ల ప్రాంతంలోని వినోబా నవోదయ కాలనీలోని భూదాన్ భూమిలో నిర్మించిన ఇళ్లను కూల్చివేయడంపై వివిధ రాజకీయ పార్టీల నుండి తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. అక్కడ పేదల పూరిళ్లు, రేకుల షెడ్ల కూల్చివేత కారణంగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. భూమి కేటాయింపులు అధికారికంగా లేవని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే బహిష్కరించబడిన కుటుంబాలు తమ భవిష్యత్తు గురించి అయోమయంలో ఉన్నాయి.
భారీ ఆపరేషన్
వెయ్యి మందికి పైగా పోలీసులు, విపత్తు సహాయ దళ సిబ్బంది, రెవెన్యూ, మున్సిపల్ అధికారులు, సిబ్బందితో కలిసి భారీ సంఖ్యలో మట్టి తరలింపు వాహనాలు, ట్రాక్టర్ ట్రాలీలు, మినీ ట్రక్కులు ఈ ఇళ్ల తొలగింపు ఆపరేషన్లో పాల్గొని దాదాపు 350కిపైగా ఇళ్లను తొలగించాయి. ప్రతిఘటిస్తే అదుపులోకి తీసుకుని తీవ్రమైన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు ముందే హెచ్చరించారు.
ఈ సర్వే నెంబర్లు
ఖమ్మం అర్బన్ మండలంలోని వెలుగుమట్ల గ్రామంలోని సర్వే నంబర్లు 147, 148, 149లలో భూమిని ఆక్రమించుకున్నారని ఆరోపిస్తూ రెవెన్యూ శాఖ కార్యదర్శి డిఎస్ లోకేష్ కుమార్ జనవరి 17, 2026న ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. దీని ప్రకారం ఈ చర్య తీసుకున్నారు.
మావే అంటున్న స్థానికులు
2014లో ఒక్కొక్కరికి 100 చదరపు గజాలు కేటాయిస్తూ ప్రొసీడింగ్లు జారీ అయిన తర్వాత, దాదాపు 21 ఎకరాల భూదాన్ బోర్డు భూమిలో ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం ఇళ్లు నిర్మించుకున్నామని బాధిత కుటుంబాలు వాదిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ అధికారులు అలాంటి కేటాయింపు జరగలేదని పేర్కొన్నారు. కాలనీలో ప్రాథమిక సౌకర్యాల కోసం 2019లో హైకోర్టును ఆశ్రయించామని, విద్యుత్ కనెక్షన్లు అందించాలని, తాగునీటి సరఫరాను నిర్ధారించాలని కోర్టు.. అధికారులను ఆదేశించిందని నివాసితులు తెలిపారు. అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా ఉండటంతో నివాసితులు మళ్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. 2022లో కోర్టు మళ్లీ కాలనీ నివాసితుల అవసరాలను తీర్చాలని అధికారులను ఆదేశించింది.
హైకోర్టుకు కేసు
అదనపు కలెక్టర్ పి. శ్రీనివాస్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ 1953లో కలవల రాజా రామారావు భూదాన్ ఉద్యమం కింద పైన పేర్కొన్న సర్వే నంబర్లలో 31 ఎకరాల 7 గుంటల భూమిని విరాళంగా ఇచ్చారని అన్నారు. భూదాన్ భూములు ఆక్రమణకు గురవుతున్నాయని గమనించిన ఖమ్మం అర్బన్ తహశీల్దార్ 2019లో ఆక్రమణలను ఖాళీ చేయాలని నోటీసులు జారీ చేశారు. ఈ నోటీసులను సవాలు చేస్తూ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేయగా, భూదాన్ భూములకు సంబంధించిన విషయాల్లో తహశీల్దార్కు తగినంత అధికార పరిధి లేదని కోర్టు తీర్పునిస్తూ, పిటిషనర్లు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ భూదాన్ భూమి స్వభావాన్ని మార్చలేరని పేర్కొంటూ ఉత్తర్వుపై స్టే విధించింది.
హైకోర్టు స్టేటస్ కో
భూదాన్ భూముల్లో నిర్మించిన నిర్మాణాలను తొలగించవద్దని ఆదేశాలు ఇవ్వాలని కోరుతూ కొర్లపాటి పరమేశ్వరి, మరో తొమ్మిది మంది పిటిషనర్లు 2023లో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. సమర్పించిన పట్టా వివరాలు తప్పు అని, పేదలు భూదాన్ భూముల్లో ఇళ్లు నిర్మించుకున్నారని దరఖాస్తులో పేర్కొన్నట్లు హైకోర్టు పేర్కొంది. పిటిషనర్లకు సంబంధించిన నిర్మాణాలను తొలగించవద్దని, ఖాళీ స్థలంలో కొత్త నిర్మాణాలు చేపట్టవద్దని కోర్టు యథాతథ స్థితిని కొనసాగించాలని ఆదేశించింది.
రికార్డులు ప్రకారం లేని కేటాయింపులు
కేజీబీవీకి ఐదు ఎకరాలు, మోడల్ స్కూల్ కోసం ఐదు ఎకరాలు మాత్రమే కేటాయించారు. అంతేకాకుండా భూదాన్ బోర్డు జనవరి 17, 2026న 308 మంది ఆక్రమణదారులకు వెంటనే ఖాళీ చేయాలని నోటీసులు జారీ చేసింది. వెలుగుమట్లలోని కొంతమంది ఆక్రమణదారులు 2014లో కేటాయింపులు చేసినట్లు పత్రాలు చూపిస్తున్నారు. కానీ రికార్డులను పరిశీలించినప్పుడు, కేటాయింపులు జరగలేదని తేలింది అని అదనపు కలెక్టర్ తెలిపారు.
పెరిగిన భూమి విలువ
సాంకేతిక, చట్టపరమైన అంశాలను పక్కన పెడితే, వెలుగుమట్ల వద్ద జరిగిన భారీ కూల్చివేత డ్రైవ్ వెనుక రియల్ ఎస్టేట్ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని కూడా ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వివాదాస్పద భూమి కొత్త ఖమ్మం కలెక్టరేట్కు ఎడమవైపున కేవలం 500 మీటర్ల దూరంలో, ఖమ్మం-కొత్తగూడెం హైవేలోని టీఎన్జీఓఎస్ కాలనీకి దగ్గరగా ఉంది. కలెక్టరేట్ నిర్మాణం పరిసర ప్రాంతాలలో భూమి విలువ గణనీయంగా పెరగడానికి దారితీసింది.
రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులున్నారా?
కొంతమంది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు వినోబా కాలనీకి సమీపంలో 15 నుండి 20 ఎకరాల భూమిని కలిగి ఉన్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది వారికి ఒక మురికివాడలా కనిపించింది. వారి భూములను రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్లుగా అభివృద్ధి చేయడానికి ఆ కాలనీ వారికి అడ్డంకిగా మారిందని కొందరు స్థానికులు ప్రచారం మాట్లాడుకుంటున్నారు. అందువల్ల భూదాన్ భూముల నుండి నివాసితులను ఖాళీ చేయించేందుకు ప్రణాళికలు వేశారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
పరిహారం లేదు
కూల్చివేత తర్వాత విలేకరుల సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ఆ కుటుంబాలకు ఫంక్షన్ హాల్లో తాత్కాలిక వసతి ఏర్పాటు చేశామని, వారి వస్తువులను ఖమ్మంలోని అంబేద్కర్ భవన్లో భద్రపరిచామని చెప్పారు. వారి వస్తువులను కుటుంబాలు ఎంచుకున్న ప్రదేశాలకు తరలిస్తామని ఆయన ప్రకటనలో తెలిపారు. ప్రత్యామ్నాయ గృహాలు లేదా పరిహారం అందించే ప్రణాళికలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేవని స్పష్టం చేశారు.
ప్రతిపక్ష పార్టీల విమర్శలు
బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయ ఇళ్లు కల్పించాలని బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, సీపీఐ, సీపీఐ(ఎం)తో సహా ప్రతిపక్ష పార్టీలు డిమాండ్ చేశాయి. కోర్టు యథాతథ స్థితిని కొనసాగించాలని ఆదేశించినప్పటికీ, భూదాన్ భూములపై నివసిస్తున్న పేద కుటుంబాలను ప్రభుత్వం నిర్వాసితులను చేయడం ఏంటని ప్రశ్నిస్తున్నాయి.
వెలుగులోకి కొత్త కోణం
ఖమ్మంలోని వెలుగుమట్లలో భూదాన్ భూముల కేటాయింపుల పేరుతో ప్రజలను మోసం చేసిన ముగ్గురిని ఖానాపూర్ హవేలీ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితులు తాళ్లూరి కృష్ణ, మంకిడి లింగరాజు, ముదిగ రాములు ఖమ్మం వాసులుగా గుర్తించారు. ఈ ముగ్గురూ భూదాన్ బోర్డు సభ్యులుగా నటిస్తూ, భూదాన్ భూమిని కేటాయిస్తామని హామీ ఇచ్చి వ్యక్తుల నుండి రూ.40,000 నుండి రూ.1 లక్ష వరకు వసూలు చేశారని పోలీసులు తెలిపారు. వెలుగుమట్లలోని భూదాన్, ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భూములలో అక్రమంగా షెడ్లు నిర్మించారని కూడా వారిపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ కేసుకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.