Summer Special Trains : ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్ - మరిన్ని ప్రత్యేక రైళ్లు పొడిగింపు, లిస్టులో తిరుపతి ట్రైన్స్
South Central Railway Summer Special Trains: వేసవి సెలవుల దృష్ట్యా ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని దక్షిణ మధ్య రైల్వే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పలు మార్గాల్లో నడుస్తున్న సమ్మర్ స్పెషల్ రైళ్ల సర్వీసులను పొడిగించింది. ఏప్రిల్ 17 నుంచి 24 వరకు ఈ ట్రైన్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి.
South Central Railway Summer Special Trains 2026 : వేసవి వేళ ప్రయాణాలు చేసే వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో రైళ్లలో పెరుగుతున్న రద్దీని తగ్గించేందుకు… దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లపై ఫోకస్ పెడుతోంది. కొత్త వాటిని ప్రకటించటంతో పాటు ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ప్రస్తుతం నడుస్తున్న పలు 'సమ్మర్ స్పెషల్' రైలు సర్వీసులను పొడిగించే పనిలో పడింది. తాజాగా పలు రూట్లలో నడిచే రైళ్లను పొడిగిస్తూ ఉత్తర్వలు జారీ చేసింది.
తాజాగా కొన్ని ప్రత్యేక రైళ్లను పొడిగించటంతో…. ముఖ్యంగా తిరుపతి, చర్లపల్లి, సికింద్రాబాద్, కాకినాడ, మైసూర్ వంటి ప్రధాన నగరాల మధ్య ప్రయాణించే వారికి పెద్ద ఊరటనివ్వనుంది. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు సాధారణ రైళ్లలో బెర్తులు దొరకని వారికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగపడనున్నాయి. చర్లపల్లి నుంచి తిరుచానూర్, సికింద్రాబాద్ నుంచి అనకాపల్లి, తిరుపతి నుంచి అకోలా, పండరీపూర్ వంటి మార్గాల్లో ఈ పొడిగింపు వర్తిస్తుంది.
దక్షిణ మధ్య రైల్వే తాజాగా విడుదల చేసిన షెడ్యూల్ ప్రకారం…. ఏప్రిల్ 17 నుంచి ఏప్రిల్ 24, 2026 మధ్య కాలంలో ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు పట్టాలెక్కనున్నాయి. ఇందులో కొన్ని రైళ్లు ఒక ట్రిప్పు మాత్రమే నడుస్తుండగా…. మరికొన్ని రెండు ట్రిప్పులు నడిచేలా ప్రణాళికలు రూపొందించారు. భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా తిరుపతి, తిరుచానూర్లకు అనుసంధానించే రైళ్ల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది. అలాగే హైదరాబాద్లోని చర్లపల్లి టెర్మినల్ నుంచి కూడా అధిక సంఖ్యలో రైళ్లను కేటాయించారు.
పొడిగించిన రైలు సర్వీసుల వివరాలు:
- 07251/52 చర్లపల్లి - తిరుచానూర్ - చర్లపల్లి : ఏప్రిల్ 22, 23 01
- 07605/06 తిరుపతి - అకోలా - తిరుపతి : ఏప్రిల్ 17, 19 01
- 07787/88 కాచిగూడ - తిరుచానూర్ - కాచిగూడ: ఏప్రిల్ 23, 24 01
- 07000/01 తిరుపతి - చర్లపల్లి - తిరుపతి: ఏప్రిల్ 21, 22 01
- 07031/17 చర్లపల్లి - తిరుపతి/తిరుచానూర్: ఏప్రిల్ 24, 19 01
- 07055/56 సికింద్రాబాద్ - అనకాపల్లి - సికింద్రాబాద్: ఏప్రిల్ 23, 24 01
- 07033/34 కాకినాడ టౌన్ - మైసూర్ - కాకినాడ : ఏప్రిల్ 17, 20, 21 02
- 07165/66 చర్లపల్లి - భువనేశ్వర్ - చర్లపల్లి : ఏప్రిల్ 20, 21 01
- 07043/44 హైదరాబాద్ - బెళగావి - హైదరాబాద్ : ఏప్రిల్ 23, 24 01
