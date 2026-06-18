TGSRTC Free Bus : నీట్ విద్యార్థులకు టీజీఎస్ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం
నీట్ పరీక్ష రాసే అభ్యర్థులకు తెలంగాణ సర్కార్ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. పరీక్ష రోజున హాల్ టికెట్లు చూపించి టీజీఎస్ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం చేయవచ్చని తెలిపింది.
వైద్య విద్యా కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం రాసే నీట్ యూజీ 2026 (NEET UG 2026) రీ-షెడ్యూల్డ్ పరీక్షకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఈ నెల 21వ తేదీ జరగనున్న ఈ ప్రవేశ పరీక్షకు హాజరయ్యే విద్యార్థులందరూ టీజీఎస్ఆర్టీసీ (TGSRTC) బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చని రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ, రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.
నేషనల్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా(NSUI) రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు యాదవల్లి వెంకటస్వామి నేతృత్వంలోని ప్రతినిధి బృందం జూన్ 16 నాడు డాక్టర్ బి.ఆర్.అంబేద్కర్ తెలంగాణ సచివాలయంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ను కలిసింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి హైదరాబాద్, ఇతర పట్టణాల్లోని పరీక్షా కేంద్రాలకు వచ్చే పేద విద్యార్థులకు రవాణా భారం తగ్గించేందుకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కల్పించాలని వారు విజ్ఞప్తి చేశారు. దీనిపై సానుకూలంగా స్పందించిన మంత్రి, పరీక్ష రోజున అభ్యర్థులు తమ హాల్ టికెట్ చూపించి ఉచితంగా ప్రయాణించేలా జీవో జారీ చేశారు.
ఈ నిర్ణయం వెలువడిన మరుసటి రోజే రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ కలిసి కరీంనగర్ జిల్లా మానకొండూరు మండలం తిమ్మాపూర్ గ్రామం నుండి కరీంనగర్ వరకు సాధారణ టీజీఎస్ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించారు. ఈ ప్రయాణంలో విద్యార్థులు, మహిళలు, ఇతర ప్రయాణికులతో ముచ్చటించారు. ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యాలు, ఆర్టీసీ సేవలపై క్షేత్రస్థాయి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నారు.
మరోవైపు నీట్ పరీక్షను నిర్వహించే నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ ఈ ఏడాది విద్యార్థులపై ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి కొన్ని కీలకమైన, ఉపయోగకరమైన మార్పులను ప్రకటించింది. గతంలో విద్యార్థులకు సమయం సరిపోవడం లేదనే ఫిర్యాదులు రావడంతో, ఈసారి పరీక్షా సమయాన్ని మరో 15 నిమిషాలు పెంచారు. పరీక్ష మధ్యాహ్నం 2:00 గంటల నుండి సాయంత్రం 5:15 గంటల వరకు (మొత్తం 195 నిమిషాలు) జరుగుతుంది. ఇన్విజిలేషన్ ప్రక్రియలు, సంతకాలు వంటి ఫార్మాలిటీస్ వల్ల విద్యార్థుల ఒరిజినల్ పరీక్ష సమయం వృథా కాకుండా ఉండేందుకు ఈ అదనపు సమయం ఉపయోగపడుతుంది.
ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ కోసం విద్యార్థులకు స్థలం సరిపోవడం లేదని గమనించిన ఎన్టీఏ, క్వశ్చన్ పేపర్ బుక్లెట్లో రఫ్ వర్క్ పేజీల సంఖ్యను రెండు నుండి నాలుగుకు పెంచింది. బుక్లెట్ ప్రారంభంలో, చివరలో ఇచ్చిన ఈ ఖాళీ పేజీలను విద్యార్థులు వినియోగించుకోవచ్చు.
జూన్ 21న పరీక్షకు వెళ్లే విద్యార్థులు తమ అడ్మిట్ కార్డ్ (హాల్ టికెట్)తో పాటు ఒక చెల్లుబాటు అయ్యే ఒరిజినల్ ఐడీ ప్రూఫ్ (ఆధార్ కార్డ్ వంటివి) పరీక్షా కేంద్రానికి, ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సమయాల్లో వెంట ఉంచుకోవాలి.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More