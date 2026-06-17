తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ ప్రారంభం.. విద్యార్థులతో కలిసి సీఎం రేవంత్ బ్రేక్ఫాస్ట్!
రంగారెడ్డి జిల్లా ఆరుట్లలో తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ ప్రారంభమైంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. విద్యార్థులతో కలిసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారు.
తెలంగాణ విద్యావ్యవస్థలో సరికొత్త విప్లవానికి నాంది పలుకుతూ రంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఆరుట్ల గ్రామంలో ప్రతిష్టాత్మక ‘తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్’ (TPS)ను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఘనంగా ప్రారంభించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతో కూటమి/ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఈ మోడల్ స్కూల్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది.
పాఠశాల బస్సులో సీఎం ప్రయాణం.. విద్యార్థులతో బ్రేక్ఫాస్ట్!
బుధవారం ఉదయం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యేక హెలికాప్టర్లో ఆరుట్లకు చేరుకున్నారు. హెలిప్యాడ్ వద్ద ల్యాండ్ అయిన అనంతరం సీఎం నేరుగా విద్యార్థుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ బస్సులోనే ప్రయాణించి పాఠశాల ప్రాంగణానికి చేరుకున్నారు.
పాఠశాలను ప్రారంభించిన అనంతరం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విద్యార్థులతో ఆత్మీయంగా ముచ్చటించారు. వారితో కలిసి కూర్చుని బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారు. స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ (SMC) సభ్యులతో సమావేశమై పాఠశాల నిర్వహణ, భవిష్యత్ ప్రణాళికలపై కీలక చర్చలు జరిపారు.
ఫుట్బాల్ ఆడిన రేవంత్
పాఠశాలలోని ప్రీ-ప్రైమరీ విభాగాలను సందర్శించిన సీఎం, చిన్నారులతో కాసేపు సరదాగా గడిపారు. అనంతరం స్కూల్ లైబ్రరీ, డిజిటల్ తరగతి గదులతో పాటు సరికొత్త సాంకేతికతతో కూడిన ఇన్నోవేషన్ ల్యాబ్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బాటనీ లాబొరేటరీలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. ప్రభుత్వ స్కూళ్లలోనే కార్పొరేట్ స్థాయి వసతులు కల్పించడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
విద్యార్థుల మానసిక ఉల్లాసానికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఏర్పాటు చేసిన డ్యాన్స్, మ్యూజిక్ రూమ్లను సందర్శించిన రేవంత్ రెడ్డి, ఆ తర్వాత స్కూల్ ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్లోకి అడుగుపెట్టారు. అక్కడ విద్యార్థులతో కలిసి స్వయంగా ఫుట్బాల్ ఆడి వారిలో ఉత్సాహాన్ని నింపారు. పాఠశాల ఆవరణలో సీఎం ఒక మొక్కను నాటారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు, ప్రభుత్వ సలహాదారు కె. కేశవరావు, శాసనమండలి చీఫ్ విప్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి, ఎంపీలు వేం నరేందర్ రెడ్డి, రఘువీర్ రెడ్డి, స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఉన్నతాధికారులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More