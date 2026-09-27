Godavari Floods : భద్రాచలం వద్ద 43 అడుగులకు దగ్గరలో గోదావరి నీటిమట్టం
Godavari Floods : భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం పెరుగుతోంది. ఎగువ నుంచి వరద ప్రవాహం వస్తుండటంతో ప్రవాహం పెరుగుతోంది.
భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నది నీటి మట్టం పెరుగుతూ.. ఆదివారం రాత్రి సమయానికి మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక స్థాయి అయిన 43 అడుగులకు చేరువలో నిలిచింది. రాత్రి 8 గంటల సమయానికి ఈ భద్రాచలం వద్ద గోదారమ్మ నీటి మట్టం 42.80 అడుగులుగా నమోదైంది. 9.22 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు విడుదలవుతోంది. ఉపనదుల నుండి ముఖ్యంగా తాలిపేరు నుండి వచ్చిన వరద నీటి కారణంగా ఇన్ఫ్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉదయం 1 గంటకు 36.60 అడుగులుగా ఉన్న నీటి మట్టం సాయంత్రానికి 42.80 అడుగులకు పెరిగింది. నది ఎగువ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో, రాబోయే కొద్ది గంటల పాటు నీటి మట్టం స్థిరంగా ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు.
అయితే చర్ల మండలంలోని తాలిపేరు జలాశయానికి మాత్రం పొరుగున ఉన్న ఛత్తీస్గఢ్లోని పరీవాహక ప్రాంతాల నుండి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతూనే ఉంది. తాలిపేరు మధ్య తరహా నీటిపారుదల ప్రాజెక్టుకు చెందిన ఆరు స్పిల్వే గేట్లను ముందుగానే తెరిచి వరద నీటిని దిగువన ఉన్న గోదావరి నదిలోకి విడుదల చేశారు.
ఇదిలా ఉండగా గత మూడు రోజులుగా కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా భద్రాచలం ఏజెన్సీ పరిధిలోని దుమ్ముగూడెం మండలం కాశీనగరం, ప్రగళ్లపల్లి, ఇతర గ్రామాల్లో పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. ఇతర ప్రాంతాల్లో పొడి వాతావరణం తర్వాత వర్షాలు రైతులకు ఉపశమనాన్ని కలిగించినప్పటికీ.. ఈ గ్రామాల్లోని కొన్ని వరి పొలాల్లో నీరు నిలిచిపోవడం రైతులను ఆందోళనకు గురిచేసింది.
తెలంగాణలో వేడి వాతావరణం
రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణలో వేడి వాతావరణం నెలకొనే అవకాశం ఉంది. పలు జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 34 నుంచి 35 డిగ్రీలు దాటే అవకాశం ఉంది. సెప్టెంబర్ 29న దక్షిణ తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా కర్ణాటక సరిహద్దు వెంబడి, చెదురుమదురుగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఇక రాష్ట్రంలోని చాలా ఇతర ప్రాంతాలు అక్టోబర్ 2 వరకు పొడిగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
గాలుల దిశ మారడం, తూర్పు గాలుల ప్రభావం వల్ల ఆగ్నేయ తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాలకు, ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ సరిహద్దు ప్రాంతాలకు తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అయితే రాష్ట్రంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలు పొడిగా ఉండే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈశాన్య రుతుపవనాలకు సంబంధించిన బలమైన, తేమతో కూడిన తూర్పు గాలులు రాష్ట్రానికి వీచే వరకు వాతావరణ పరిస్థితులు చాలా వరకు పొడిగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More