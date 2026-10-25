ఎల్నినో ఎఫెక్ట్.. హైదరాబాద్కు గోదావరి జలాలు.. సింగూరు, మంజీరాకు నీటి మళ్లింపు!
ఎల్నినో పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. ముఖ్యంగా సింగూరు, మంజీరా జలాశయాలపై ఆధారపడిన ప్రాంతాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గోదావరి నీటిని మళ్లిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు తగ్గిపోయాయి.
హైదరాబాద్ వాసులకు ఎల్నినోతో ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇప్పటికే వేగంగా అడుగంటిపోతున్న సింగూర్, మంజీర జలాశయాలపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న హైదరాబాద్ ప్రాంతాల తాగునీటి అవసరాలను తీర్చడానికి గోదావరి నీటిని మళ్లించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఎల్ నినో పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రాబోయే నెలల్లో తలెత్తే తీవ్ర నీటి సంక్షోభానికి సిద్ధపడి, కొరతను నివారించడమే దీని లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం చెబుతోంది.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు నీటి మళ్లింపును సులభతరం చేయడానికి ఇప్పటికే ఉన్న పైప్లైన్లను అనుసంధానించే పనులను హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై అండ్ సీవరేజ్ బోర్డ్ (హెచ్ఎమ్డబ్ల్యూఎస్&ఎస్బి) ప్రారంభించింది.
ఈ ప్రణాళికలో భాగంగా ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుకు సమీపంలో ఉన్న వెలిమెల గ్రామం వద్ద 3,000 మిల్లీమీటర్ల వ్యాసం గల గోదావరి రింగ్ మెయిన్ను 1,200 మిల్లీమీటర్ల వ్యాసం గల మంజీర ఫేజ్-III, IV గ్రావిటీ మెయిన్ పైప్లైన్లతో అనుసంధానించే పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ అనుసంధానం ద్వారా అవసరమైనప్పుడు గోదావరి నీటిని సింగూర్-మంజీర సరఫరా నెట్వర్క్లోకి మళ్లించడం సాధ్యమవుతుందని భావిస్తున్నారు.
హెచ్ఎమ్డబ్ల్యూఎస్ఎస్బీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కె. అశోక్ రెడ్డి ఈ సన్నాహాలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. బోర్డు టెక్నికల్ డైరెక్టర్ ప్రభు, చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ రాజశేఖర్ వెలిమెలలో పనులను తనిఖీ చేసి, వాటి పురోగతిని సమీక్షించారు. ఈ అనుసంధాన పనులు పూర్తయిన తర్వాత సింగూర్-మంజీర వ్యవస్థ పరిధిలోని ప్రాంతాలకు గోదావరి నీటిని సరఫరా చేయవచ్చు. దీనివల్ల నీటి కొరత ఏర్పడినప్పుడు తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలిగే ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చు. హైదరాబాద్ వాసులకు నీటి కష్టాలు రాకుండా ఉండేందుకు ఈ మేరకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది.
మరోవైపు సింగూరు, మంజీర రిజర్వాయర్లు డెడ్ స్టోరేజీ స్థాయిలో ఉన్నాయి. నిజానికి రాష్ట్రంలోని ప్రధాన రిజర్వాయర్లలో నీరు కొరత ఏర్పడే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే జంట జలాశయాలు ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్లోనూ నీటి నిల్వలు రోజురోజుకు తగ్గుతున్నాయి. అధికారులు సైతం ప్రజలను నీటి విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచనలు చేస్తున్నారు. ఇక హైదరాబాద్లో భూగర్భ జలాలు పరిస్థితి దారుణంగా మారింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే బోర్లు ఎండిపోతున్నాయి. కొత్తగా నిర్మాణాల కోసం బోర్లు వేసేందుకు అనుమతి లేదని ఇటీవల సీఎస్ కూడా స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More