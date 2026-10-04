TTD Godavari Harati : నవంబర్ 16న గోదావరి నదీ తీరంలో టీటీడీ భారీ కార్యక్రమం
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు గోష్పాద క్షేత్రంలో నవంబర్ 16న TTD ఆధ్వర్యంలో శ్రీవారి ఉత్సవమూర్తులతో గోదావరి హారతి నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకోసం ఏర్పాట్లు సిద్ధమవుతున్నాయి.
భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాల్లో నదులను కేవలం నీటి వనరులుగా కాకుండా సకల జీవరాశులకు ప్రాణదాతలుగా, పవిత్ర దైవస్వరూపాలుగా ఆరాధించే అత్యున్నత సంప్రదాయం అనాదిగా వస్తోంది. ఈ పవిత్ర నదీ ఆరాధన సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ…. గోదావరి నదికి ఆధ్యాత్మిక, సంప్రదాయబద్ధంగా మహా హారతి సమర్పించేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీకారం చుట్టింది.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, టీటీడీ దాససాహిత్య ప్రాజెక్ట్ మరియు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అధికార యంత్రాంగం సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ ఆధ్యాత్మిక మహోత్సవాన్ని అత్యంత భారీ వేడుకగా నిర్వహించనున్నారు. ప్రత్యేకంగా శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి దివ్య ఉత్సవమూర్తుల సమక్షంలో ఈ గోదావరి హారతి కార్యక్రమం జరగడం విశేషం.
ఈ కార్యక్రమ ఏర్పాట్లపై టీటీడీ జేఈవో ప్రభల గోపినాథ్ మాట్లాడుతూ…. "భారతీయ ధర్మంలో నదీ దేవతలకు దీపారాధన, హారతులు సమర్పించడం అనేది మన పూర్వీకులు అందించిన పవిత్ర సంస్కృతి. పుణ్యనదులు నిరంతరం పుష్కలంగా ప్రవహించి సమస్త ప్రాణకోటికి జీవనాధారంగా, సస్యశ్యామలంగా నిలవాలని భగవంతుడిని ప్రార్థించడమే ఈ గోదావరి హారతి ప్రధాన ఉద్దేశం" అని స్పష్టం చేశారు.
కార్యక్రమ వేదిక - వేళలు:
రాబోయే నవంబర్ 16న పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు సమీపంలోని చారిత్రాత్మక పుణ్యక్షేత్రం గోష్పాద క్షేత్రంలో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఆ రోజు సాయంత్రం 4.30 గంటల నుంచి రాత్రి 7.30 గంటల వరకు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధల నడుమ, వేదమంత్రోచ్ఛారణల మధ్య గోదావరి మాతకు మహోన్నత రీతిలో హారతులు సమర్పిస్తారు.
ఈ పవిత్రమైన పుణ్యకార్యంలో భక్తులు, ఆధ్యాత్మికవేత్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని గోదావరి మాత ఆశీస్సులతో పాటు శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి దివ్యానుగ్రహాన్ని పొందాలని టీటీడీ పిలుపునిచ్చింది.
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