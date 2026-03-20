Kacheguda-Bikaner Express : కాచిగూడ-బికనీర్ ఎక్స్ప్రెస్.. శ్రీగంగానగర్ వరకు పొడిగింపు!
Kacheguda-Bikaner Express : రైల్వే ప్రయాణికులకు కాచిగూడ-బికనీర్ మధ్య నడిచే ఎక్స్ప్రెస్ రైలును పొడిగించారు అధికారులు. ఈ మేరకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు వెల్లడించారు.
కాచిగూడ-బికనీర్ మధ్య నడిచే ఎక్స్ప్రెస్ రైలును శ్రీగంగానగర్ వరకు పొడిగించినట్టుగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది. ఈ మార్పుతో మార్చి 21 నుంచి జూలై 7వ తేదీ వరకు అమలులో ఉంటుందని సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ప్రకటించింది.
బికనీర్ నుంచి శ్రీగంగా నగర్ మార్గంలో లాల్ఘర్, సూరత్గత్, రాయ్సింగ్ నగర్, శ్రీకరణ్పూర్ స్టేషన్లలో ఈ రైలుకు హాల్ట్ కల్పించింది రైల్వే శాఖ. కాచిగూడ, బికనీర్ నడుమ స్టేషన్లలో ఇరువైపులా టైమింగ్స్లో ఎలాంటి మార్పు లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
రెగ్యులర్ రైళ్లు
మరోవైపు ఎర్నాకులం జంక్షన్-వేలాంకన్ని-ఎర్నాకులం జంక్షన్ ఎక్స్ప్రెస్, హైదరాబాద్-కన్యాకుమారి-హైదరాబాద్ ఎక్స్ప్రెస్, కాచిగూడ-ట్యుటికోరిన్-కాచిగూడ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు రెగ్యులర్గా మారాయి. ఎర్నాకులం జంక్షన్-వేలాంకన్ని వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ (16363) సాధారణ సేవలు మార్చి 18 నుండి ప్రారంభమయ్యాయి. అలాగే వేలాంకన్ని-ఎర్నాకులం జంక్షన్ ఎక్స్ప్రెస్ (16364) సాధారణ సేవలు మార్చి 19న మొదలయ్యాయి. ఎర్నాకులం జంక్షన్-వేలాంకన్ని వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ (16363) బుధవారం రాత్రి 11:50 గంటలకు ఎర్నాకులం జంక్షన్ నుండి బయలుదేరి, గురువారం సాయంత్రం 5:35 గంటలకు వేలాంకన్ని చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో వేలాంకన్ని-ఎర్నాకులం జంక్షన్ ఎక్స్ప్రెస్ (16364) గురువారం రాత్రి 7:45 గంటలకు వేలాంకన్ని నుండి బయలుదేరి, శుక్రవారం ఉదయం 11:55 గంటలకు ఎర్నాకులం చేరుకుంటుంది.
ఇక హైదరాబాద్-కన్యాకుమారి ఎక్స్ప్రెస్ సాధారణ సేవలు హైదరాబాద్ నుండి ఏప్రిల్ 1 నుండి, కన్యాకుమారి నుండి ఏప్రిల్ 3 నుండి అమల్లోకి వస్తాయి. హైదరాబాద్-కన్యాకుమారి ఎక్స్ప్రెస్ (17069) బుధవారం సాయంత్రం 4:45 గంటలకు హైదరాబాద్ నుండి బయలుదేరి, శుక్రవారం తెల్లవారుజామున 2:30 గంటలకు కన్యాకుమారి చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో ఈ రైలు (17070) శుక్రవారం ఉదయం 5:15 గంటలకు కన్యాకుమారి నుండి బయలుదేరి, శనివారం మధ్యాహ్నం 2:30 గంటలకు హైదరాబాద్ చేరుకుంటుంది.
కాచిగూడ-ట్యుటికోరిన్ ఎక్స్ప్రెస్ సాధారణ సేవలు కాచిగూడ నుండి ఏప్రిల్ 6 నుండి, ట్యుటికోరిన్ నుండి ఏప్రిల్ 8 నుండి ప్రారంభమవుతాయి. కాచిగూడ-ట్యుటికోరిన్ ఎక్స్ప్రెస్ (17615) సోమవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు కాచిగూడ నుండి బయలుదేరి, మంగళవారం రాత్రి 10:30 గంటలకు ట్యుటికోరిన్ చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో ఈ రైలు(17616) బుధవారం ఉదయం 7.40 గంటలకు తూత్తుకుడి నుండి బయలుదేరి, గురువారం మధ్యాహ్నం 1.25 గంటలకు కాచిగూడ చేరుకుంటుంది.