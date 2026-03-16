    Hyderabad Regional Ring Rail : హైదరాబాద్ రీజినల్ రింగ్ రైలు.. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కీలక అప్డేట్

    Hyderabad Regional Ring Rail : హైదరాబాద్ రీజినల్ రింగ్ రైలుపై కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. సర్వే కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది.

    Published on: Mar 16, 2026 12:36 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    హైదరాబాద్ చుట్టూ ప్రతిపాదిత రీజినల్ రింగ్ రైలు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం సర్వేకు ఆమోదం తెలిపింది. ఈ ప్రాజెక్టు నగరంలోని ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు, రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు, సమీప జిల్లాల మధ్య కనెక్టివిటీని బలోపేతం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

    హైదరాబాద్ రీజినల్ రింగ్ రైలు
    రైల్వే శాఖ సహాయ మంత్రి రవనీత్ సింగ్ బిట్టు.. భువనగిరి ఎంపీ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి రాసిన లేఖలో ఆమోదం గురించి తెలియజేశారు. వివరణాత్మక ప్రాజెక్టు నివేదిక (DPR) తయారీకి ఈ సర్వే మొదటి అడుగు కానుంది. రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు వెంటే ఈ రైల్వే అలైన్‌మెంట్‌ను ఖరారు చేసేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేంద్రంతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్టుగా కేంద్రమంత్రి వెల్లడించారు.

    డీపీఆర్ సిద్ధమైన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ మంజూరు కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ, ఇతర వాటాదారులతో చర్చలు జరపాల్సి ఉంది. ఆ తర్వాత నీతి ఆయోగ్, ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖల నుంచి తుది అనుమతులు, వ్యయ అంచనాల ఆమోదం పొందాలి. ప్రస్తుతం ఇది ప్రాథమిక దశలోనే ఉన్నందున, ఈ ప్రాజెక్టు ఎప్పటికి పూర్తి అవుతుందనే విషయంపై క్లారిటీగా చెప్పలేమని కేంద్రమంత్రి రవనీత్ స్పష్టం చేశారు.

    రైల్వే లైన్‌ను ఎక్కువగా రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు కారిడార్ వెంట ఉంచాలని అధికారులు యోచిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉన్న రైల్ కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్టుకు ఈ సర్వే ఒక ముఖ్యమైన అడుగుగా నిలుస్తుందని ఎంపీ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అన్నారు. ప్రతిపాదిత నెట్‌వర్క్ కోసం డీపీఆర్‌ను సిద్ధం చేయడానికి ఈ సర్వే అధికారులకు సహాయపడుతుందని వివరించారు.

    డీపీఆర్ పూర్తి చేసిన తర్వాతే కేంద్రం తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటుంది. రవనీత్ సింగ్ ప్రకారం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం, కేంద్రంతో సహా కీలక వాటాదారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతుంది. ఆ తర్వాత అధికారులు ఈ ప్రతిపాదనను నీతి ఆయోగ్, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖకు అంచనా కోసం పంపుతారు. చివరగా ఈ ప్రాజెక్టుకు అధికారిక ఆమోదం ఇవ్వడాన్ని కేంద్రం పరిశీలిస్తుంది.

    ప్రాజెక్ట్ ప్రాంతీయ కనెక్టివిటీని పెంచుతుందని భావిస్తున్నారు. లోక్‌సభలో రూల్ 377 కింద భువనగిరి ఎంపీ లేవనెత్తిన అంశంపై కేంద్రమంత్రి రవనీత్ స్పందిస్తూ ఈ అప్డేట్ పంచుకున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయితే హైదరాబాద్‌ చుట్టూ ఉన్న జిల్లాలకు కనెక్టివిటీ మరింత మెరుగుపడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రాంతీయ ఆర్థిక వృద్ధి, అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

    News/Telangana/Hyderabad Regional Ring Rail : హైదరాబాద్ రీజినల్ రింగ్ రైలు.. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కీలక అప్డేట్
