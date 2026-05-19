నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు గరిష్ఠ వయోపరిమితి పెంపు
తెలంగాణలో నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు గరిష్ఠ వయోపరిమితి పెంచుతూ జీవో ఇచ్చింది.
తెలంగాణలోని నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరోసారి పెద్ద ఊరటనిచ్చింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఏళ్ల తరబడి ఎదురుచూస్తూ, వయోపరిమితి దాటిపోతుందనే ఆందోళనలో ఉన్న అభ్యర్థులకు మేలు జరిగేలా ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీలో గరిష్ఠ వయోపరిమితిని 34 ఏళ్ల నుంచి 44 ఏళ్లకు పెంచుతూ గతంలో ఇచ్చిన సడలింపును, తాజాగా మరో ఏడాది పాటు పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం అధికారిక ఉత్తర్వులు (జీవో) జారీ చేసింది.
తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ల జారీలో జరిగిన ఆలస్యం, కరోనా మహమ్మారి కారణంగా నష్టపోయిన సమయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని గతంలోనే ప్రభుత్వం గరిష్ఠ వయోపరిమితిని 10 ఏళ్లకు పెంచింది. అంటే అప్పటివరకు ఉన్న 34 ఏళ్ల పరిమితిని 44 ఏళ్లకు పెంచుతూ జీవో ఇచ్చింది.
ఆ ఉత్తర్వుల గడువు ముగియడంతో, ఉద్యోగాల కోసం సిద్ధమవుతున్న లక్షలాది మంది అభ్యర్థులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. వయోపరిమితి సడలింపును మరికొంత కాలం పొడిగించాలని అభ్యర్థుల నుంచి, నిరుద్యోగ జేఏసీల నుంచి ప్రభుత్వానికి పెద్ద ఎత్తున విజ్ఞప్తులు వచ్చాయి. నిరుద్యోగుల అభ్యర్థనలను సానుకూలంగా పరిశీలించిన ప్రభుత్వం.. ఈ సడలింపును ఇంకో ఏడాది పొడిగించాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి స్పష్టమైన ఆదేశాలతో కూడిన కొత్త జీవోను విడుదల చేశారు.
ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల రాబోయే రోజుల్లో వెలువడే అన్ని రకాల డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ (నేరుగా భర్తీ చేసే) ఉద్యోగాలకు ఈ వయోపరిమితి సడలింపు వర్తిస్తుంది. టీఎస్పీఎస్సీ నోటిఫికేషన్లు.. గ్రూప్-1, గ్రూప్-2, గ్రూప్-3, గ్రూప్-4 తో పాటు ఇతర సర్వీస్ కమిషన్ ఉద్యోగాలకు వర్తించనుంది.
పాత సడలింపు గడువు ముగియడంతో, ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియ ఇంకా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో అభ్యర్థులకు నష్టం జరగకూడదనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఈ గడువును మరో సంవత్సరం పొడిగించింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ముఖ్య కార్యదర్శి పేరుతో అధికారిక జీవో విడుదలైంది.
వయోపరిమితి సడలింపు అనేది కేవలం డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా భర్తీ చేసే సాధారణ సివిల్ ఉద్యోగాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. పోలీస్, ఎక్సైజ్, ఫైర్, జైళ్ల శాఖ వంటి యూనిఫామ్ పోస్టులకు వీటికి భిన్నంగా ప్రత్యేక వయోపరిమితి నిబంధనలు ఉంటాయని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న నిరుద్యోగ జేఏసీలు, అభ్యర్థులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వరుస నోటిఫికేషన్ల కోసం సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో ఈ జీవో రావడం తమకు కొండంత అండగా నిలిచిందని అభ్యర్థులు పేర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా గ్రూప్స్, ఇతర శాఖల్లోని పోస్టులకు ప్రిపేర్ అవుతున్న సీనియర్ అభ్యర్థులకు ఇది ఒక సువర్ణావకాశంగా మారనుంది. తాజా పొడిగింపుతో మరికొన్ని వేల మంది అభ్యర్థులు రాబోయే పోటీ పరీక్షలకు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం లభించింది.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.