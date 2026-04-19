జైళ్లలో ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి ఆరోగ్య శిబిరాలు : ఆరోగ్య శాఖ
జైళ్లలో ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి ఆరోగ్య శిబిరాలు నిర్వహించనున్నట్టుగా ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ తెలిపారు. పలు రకాల పరీక్షలు అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతి జైలులో ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు వీలుగా, ఆరోగ్య శాఖ జైళ్లతో ఒక అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకోనుందని మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ తెలిపారు. జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య అధికారుల పర్యవేక్షణలో ఈ శిబిరాలను నిర్వహిస్తారని, వీటిలో పలు రకాల పరీక్షలు అందుబాటులో ఉంటాయని జైళ్ల డీజీ సౌమ్య మిశ్రా తెలిపారు. ప్రభుత్వ 99 రోజుల ప్రజా పాలన – ప్రగతి ప్రణాలిక కార్యక్రమం కింద చంచల్గూడలోని కేంద్ర జైలులో నిర్వహించిన ఆరోగ్య శిబిరంలో మంత్రి ప్రసంగించారు. రాష్ట్రంలోని 35 జైళ్లలో ఇలాంటి శిబిరాలను నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి డాక్టర్ క్రిస్టినా జెడ్ చొంగ్తు, హైదరాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ హరిచందన దాసరి, హెల్త్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఎస్. సంగీత సత్యనారాయణ, వైద్య విద్య సంచాలకులు డాక్టర్ ఎ. నరేంద్ర కుమార్, ప్రజారోగ్య సంచాలకులు డాక్టర్ బి. రవీందర్ నాయక్, తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్ కమిషనర్ డాక్టర్ జె.అజయ్ కుమార్ సహా ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. ఐజీ ఎన్. మురళీ బాబు, డీఐజీ డాక్టర్ డి. శ్రీనివాస్, చంచల్గూడ జైలు సూపరింటెండెంట్ ఎన్. శివ కుమార్ సహా సీనియర్ జైలు అధికారులు హాజరయ్యారు.
మరోవైపు సంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఆందోలు శాసనసభ నియోజకవర్గంలో పర్యటించారు మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ. సామాజిక పరివర్తనకు విద్య ఒక శక్తివంతమైన సాధనమని అన్నారు. నియోజకవర్గంలో మౌలిక సదుపాయాలు, విద్యా సౌకర్యాలను బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి సారించి, రూ.27.76 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులను ఆయన ప్రారంభించారు. శివంపేట పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో, జిల్లా కలెక్టర్ పి. ప్రవీణ్యతో కలిసి న్యూ హాలండ్ అగ్రికల్చర్ వారి సీఎస్ఆర్ నిధుల కింద రూ.43 లక్షలతో నిర్మించిన మెకానికల్ వర్క్షాప్ షెడ్ను ప్రారంభించారు.
ఆందోలును విద్యా కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రణాళికలు జరుగుతున్నాయని మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ తెలిపారు. ఇందుకోసం ఇప్పటికే ఉన్న ఇంజనీరింగ్, ఫార్మసీ, వ్యవసాయ, నర్సింగ్, మహిళా కళాశాలలతో పాటు రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలను ఉదహరించారు. బాలికా విద్యార్థుల భద్రత, సౌకర్యాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తామని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
ఈ పర్యటనలో భాగంగా విద్యుత్ సబ్స్టేషన్, గ్రంథాలయ భవనం మొదటి అంతస్తు ప్రారంభోత్సవం కూడా ఉన్నాయి. పర్యాటక రెస్టారెంట్, ప్రభుత్వ కార్యాలయ సముదాయానికి శంకుస్థాపన చేశారు.
మెరుగైన ఉపాధి అవకాశాల కోసం చదువుతో పాటు నైపుణ్యాభివృద్ధి ప్రాముఖ్యతను కలెక్టర్ ప్రవీణ్య నొక్కి చెప్పారు. పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు తమకు అందుబాటులో ఉన్న ఉన్నత విద్యావకాశాలను, ఉద్యోగావకాశాలను రెండింటినీ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.