టమాటా చట్నీని క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసా?
Tomato Chutney Benefits : టమాటా చట్నీని చూస్తేనే నోరూరుతుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దీనికి చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. దీని టేస్ట్ వేరే లెవల్ అని చెప్పవచ్చు. టమాటా చట్నీతో ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి.
దక్షిణ భారతదేశంలో ఇడ్లీ లేదా దోశ ఎప్పటినుంచో ఒక ప్రధాన అల్పాహారంగా ఉంది. అయి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వీటికి పల్లి చట్నీని ఉపయోగిస్తారు. దీనితోపాటుగా కొందరు టమాటా చట్నీ కూడా పెడతారు. తెలంగాణలోని చాలా ప్రాంతాల్లో టమాటా చట్నీని అన్నం కోసం కూడా ఉపయోగిస్తారు. టమాటా చట్నీ ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలున్న ఒక అద్భుతమైన ఆహారం.
టమాటా పులుపు, కారం కలగలిసిన రుచి. అంతేకాదు జీలకర్ర, మినుములు, ఆవాలు, వెల్లుల్లి, ఎండు మిరపకాయలతో చేస్తారు. కాబట్టి దీని టేస్ట్ అదుర్స్.
- టమోటాలలో ఉండే విటమిన్లు, గ్లూటాథియోన్ మన మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. ఈ చట్నీని క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా టమోటాలలో ఉండే లైకోపీన్ ఒక శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్, ఇది శరీరంలో క్యాన్సర్కు కారణమయ్యే ఫ్రీ రాడికల్స్తో పోరాడుతుంది.
- టమోటాలు చాలా తక్కువ కేలరీలు ఉండే ఆహారం. టమోటా చట్నీలో నీరు, పీచుపదార్థం అధికంగా ఉండటం వల్ల, దీనిని తినడం వలన కేవలం 31 కేలరీలు మాత్రమే అదనంగా లభిస్తాయి. మీ భోజనాన్ని టమోటా చట్నీతో తినడం వలన మీకు చాలా సేపటి వరకు కడుపు నిండినట్లుగా అనిపిస్తుంది. మీరు తక్కువ కేలరీల ఆహారం తీసుకుంటున్నట్లయితే, టమోటా చట్నీ తినడం మీకు ఒక మంచి ఆప్షన్.
- టమోటాలలో పీచుపదార్థం అధికంగా ఉంటుంది, ఇది మీ జీర్ణవ్యవస్థకు చాలా మేలు చేస్తుందని అందరికీ తెలిసిందే. ఈ టమోటా చట్నీ తినడం వల్ల మీ మలవిసర్జనను క్రమబద్ధీకరించడంలో సహాయపడుతుంది. మలబద్ధకం, అజీర్ణం వంటి జీర్ణ సమస్యలను నివారిస్తుంది.
- అధిక రక్తపోటు అనేది చాలా మందిని ప్రభావితం చేసే ఒక సమస్య. అధిక రక్తపోటు వంటి ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు ఈ టమాటా చట్నీని తమ ఆహారంలో చేర్చుకోవాలి. టమాటాలలో సోడియం తక్కువగా పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన ఆహారం.
- టమోటాలలో ల్యూటిన్, బీటా-కెరోటిన్, విటమిన్ ఎ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి దృష్టిని కాపాడటానికి, కంటిశుక్లం ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి, వయస్సు సంబంధిత మాక్యులర్ డిజెనరేషన్ను నివారించడానికి సహాయపడతాయి.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.