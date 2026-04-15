    టమాటా చట్నీని క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసా?

    Tomato Chutney Benefits : టమాటా చట్నీని చూస్తేనే నోరూరుతుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దీనికి చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. దీని టేస్ట్ వేరే లెవల్ అని చెప్పవచ్చు. టమాటా చట్నీతో ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి.

    Published on: Apr 15, 2026 5:52 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    దక్షిణ భారతదేశంలో ఇడ్లీ లేదా దోశ ఎప్పటినుంచో ఒక ప్రధాన అల్పాహారంగా ఉంది. అయి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వీటికి పల్లి చట్నీని ఉపయోగిస్తారు. దీనితోపాటుగా కొందరు టమాటా చట్నీ కూడా పెడతారు. తెలంగాణలోని చాలా ప్రాంతాల్లో టమాటా చట్నీని అన్నం కోసం కూడా ఉపయోగిస్తారు. టమాటా చట్నీ ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలున్న ఒక అద్భుతమైన ఆహారం.

    టమాటా చట్నీ ప్రయోజనాలు
    టమాటా చట్నీ ప్రయోజనాలు

    టమాటా పులుపు, కారం కలగలిసిన రుచి. అంతేకాదు జీలకర్ర, మినుములు, ఆవాలు, వెల్లుల్లి, ఎండు మిరపకాయలతో చేస్తారు. కాబట్టి దీని టేస్ట్ అదుర్స్.

    • టమోటాలలో ఉండే విటమిన్లు, గ్లూటాథియోన్ మన మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. ఈ చట్నీని క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా టమోటాలలో ఉండే లైకోపీన్ ఒక శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్, ఇది శరీరంలో క్యాన్సర్‌కు కారణమయ్యే ఫ్రీ రాడికల్స్‌తో పోరాడుతుంది.
    • టమోటాలు చాలా తక్కువ కేలరీలు ఉండే ఆహారం. టమోటా చట్నీలో నీరు, పీచుపదార్థం అధికంగా ఉండటం వల్ల, దీనిని తినడం వలన కేవలం 31 కేలరీలు మాత్రమే అదనంగా లభిస్తాయి. మీ భోజనాన్ని టమోటా చట్నీతో తినడం వలన మీకు చాలా సేపటి వరకు కడుపు నిండినట్లుగా అనిపిస్తుంది. మీరు తక్కువ కేలరీల ఆహారం తీసుకుంటున్నట్లయితే, టమోటా చట్నీ తినడం మీకు ఒక మంచి ఆప్షన్.
    • టమోటాలలో పీచుపదార్థం అధికంగా ఉంటుంది, ఇది మీ జీర్ణవ్యవస్థకు చాలా మేలు చేస్తుందని అందరికీ తెలిసిందే. ఈ టమోటా చట్నీ తినడం వల్ల మీ మలవిసర్జనను క్రమబద్ధీకరించడంలో సహాయపడుతుంది. మలబద్ధకం, అజీర్ణం వంటి జీర్ణ సమస్యలను నివారిస్తుంది.
    • అధిక రక్తపోటు అనేది చాలా మందిని ప్రభావితం చేసే ఒక సమస్య. అధిక రక్తపోటు వంటి ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు ఈ టమాటా చట్నీని తమ ఆహారంలో చేర్చుకోవాలి. టమాటాలలో సోడియం తక్కువగా పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన ఆహారం.
    • టమోటాలలో ల్యూటిన్, బీటా-కెరోటిన్, విటమిన్ ఎ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి దృష్టిని కాపాడటానికి, కంటిశుక్లం ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి, వయస్సు సంబంధిత మాక్యులర్ డిజెనరేషన్‌ను నివారించడానికి సహాయపడతాయి.
    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Lifestyle/టమాటా చట్నీని క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసా?
    Home/Lifestyle/టమాటా చట్నీని క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసా?
