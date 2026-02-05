Edit Profile
    రాయలసీమలో భారీగా టమోటా ధరలు పతనం.. కేజీ ధర కేవలం రూ.8 మాత్రమే!

    రాయలసీమలో టమోటా ధరలు భారీగా పతనం అయ్యాయి. మార్కెట్లలోకి భారీగా టమోటా వస్తుండటంతో ధరలు పడిపోయాయి.

    Published on: Feb 05, 2026 6:00 AM IST
    By Anand Sai
    రాయలసీమ ప్రాంతంలో టమోటా ధరలు బాగా పడిపోయాయి. రైతులపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. అనంతపురం, నంద్యాల, కర్నూలు, కడప వంటి జిల్లాల్లో బాగా టమోటా పంటలు పండడంతో మార్కెట్లలోకి ఉత్పత్తులు ఎక్కువగా వస్తున్న కారణంగా ధరలు బాగా పడిపోయాయి. కర్నూలు జిల్లాలోని పత్తికొండ మార్కెట్‌లో టమోటాలు కిలోకు రూ.8 వరకు అమ్ముడవుతున్నాయి.

    పడిపోయిన టమోటా ధరలు
    పడిపోయిన టమోటా ధరలు

    రిటైల్ ధరలు కూడా కిలోకు రూ.8 నుంచి రూ. 10కి పడిపోయాయి. గతంలో కిలోకు రూ.40కి టమోటాలు అమ్మే సూపర్ మార్కెట్లు.. ఇప్పుడు ధరలను కిలోకు రూ.15కి తగ్గించాయి. ఈ కారణంగా సాగు ఖర్చులను తిరిగి పొందలేక రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. గిట్టుబాటు ధరలు రావడం లేదు, గత మూడు సంవత్సరాలుగా, పంట కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న సమయంలోనే టమోటా ధరలు పడిపోతున్నాయని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    కర్నూలు జిల్లాలోని పత్తికొండ, ఆస్పరి, బిల్లేకల్లు, దేవనకొండ, వీరుపాపురం ప్రాంతాల్లో టమాట సాగు విస్తారంగా సాగుతోంది. కడప జిల్లాలో ప్రొద్దుటూరు, బద్వేల్, పులివెందుల మండలాల్లో ఈ పంటను విరివిగా పండిస్తారు. కర్నూలు జిల్లాలోనే దాదాపు 4,800 హెక్టార్లలో టమోటాలు పండిస్తున్నారు. దాదాపు 1.6 లక్షల టన్నుల ఉత్పత్తి జరుగుతుందని అంచనా. ధరల క్షీణతతో ఈ సీజన్‌లో నష్టాలు పెరుగుతాయని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

    మార్కెట్‌కు టమోటాలు ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు ధరలు తగ్గుతాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ సంవత్సరం, మార్కెట్‌కు అసాధారణంగా పెద్ద మొత్తంలో టమోటాలు వచ్చాయన్నారు. మరోవైపు ప్రస్తుతం వస్తున్న సరుకు నాణ్యంగా లేదని కొందరు వ్యాపారులు అంటున్నారు. మెుదట్లో వచ్చినంత నాణ్యత లేక సరకును తిరస్కరిస్తున్నారు.

    ఇక టమాటాకు ధర అంతగా లేకపోవడంతో ఇటీవల సాగు చేసిన రైతులు సైతం పంట కోత చేపట్టకుండా ఆగుతున్నారు. ఎక్కువగా పెట్టుబడులు పెట్టి సాగు చేశారు. దీంతో ఖర్చులు కూడా చేతికిరాని పరిస్థితి నెలకొన్నది. కనీసం కోత, రవాణా ఖర్చులు కూడా రావడం లేదు.

