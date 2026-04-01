ఇదేం పని.. వరంగల్లో భారీగా కల్తీ కారం పొడి.. పెద్ద కంపెనీలకు సరఫరా!
Chilli Powder : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో భారీగా కల్తీ కారం పొడి తయారు చేస్తున్న ముఠాను పోలీసులు గుర్తించారు. వారి దగ్గర నుంచి వేల కిలోల కారం పొడిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
వరంగల్ ఎనుమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్ సమీపంలో జరిపిన దాడుల అనంతరం.. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో కారం పొడి ఉత్పత్తికి సంబంధించిన భారీస్థాయి కల్తీ దందాను ఆహార భద్రతా, పోలీసు అధికారులు వెలికితీశారు. మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించిన తనిఖీలలో వ్యాపారులు తమ అమ్మకాల పరిమాణాన్ని, లాభాలను పెంచుకోవడానికి నాసిరకం, పాడైన మిరపకాయలను, వాటి కాడలతో సహా నూరి నాసిరకం కారం పొడిని తయారు చేస్తున్నట్లు తేలింది.
హేమశ్రీ, లక్ష్మీ సాయి, అపర్ణ అనే పేర్లతో నడుస్తున్న యూనిట్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ దాడులు జరిగాయి. హేమశ్రీ యూనిట్లో అధికారులు 105 బస్తాల నాసిరకం మిరపకాయలను, 3,000 కిలోల శుద్ధి చేసిన పొడిని స్వాధీనం చేసుకోగా, లక్ష్మీ సాయి నుండి 70 బస్తాలను జప్తు చేశారు. కల్తీ పొడిని స్థానికంగా, పెద్ద కంపెనీలకు సరఫరా చేస్తున్నారని, ఆ కంపెనీలు దానిని తమ సొంత లేబుళ్లపై ప్యాక్ చేస్తున్నాయని దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు.
ఈ దాడులకు నేతృత్వం వహించిన వరంగల్ ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ కృష్ణమూర్తి, ప్రజారోగ్యంపై ప్రభావం చూపే చట్టవిరుద్ధ పద్ధతులపై తమ శాఖ దృష్టి సారిస్తోందని అన్నారు. సులభంగా డబ్బు సంపాదించడం కోసం వ్యాపారులు ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్న ధోరణిని తాము వెలికితీశామని చెప్పారు. స్వాధీనం చేసుకున్న నమూనాలను హైదరాబాద్లోని రాష్ట్ర ఆహార ప్రయోగశాలకు పంపామని, అక్కడి ఫలితాల ఆధారంగా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
ఇలా కల్తీ చేసిన కారం పొడి తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ, శ్వాసకోశ సమస్యలతో పాటు దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య దుష్ప్రభావాలు కలగవచ్చని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరించారు. ఎనుమాముల ఇన్స్పెక్టర్ జువ్వాడి సురేష్ మాట్లాడుతూ.. కేసు నమోదు చేసి, సరఫరా గొలుసును గుర్తించేందుకు తదుపరి దర్యాప్తు జరుగుతోందని తెలిపారు. పనికిరాని మిరప వ్యర్థాలను ఉపయోగిస్తున్న ముఠాను రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నామని ఆయన చెప్పారు. ఇది ప్రజారోగ్యానికి తీవ్రమైన నేరమని, మొత్తం సరఫరా గొలుసు బయటపడే వరకు దర్యాప్తు కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు.
