    ఇదేం పని.. వరంగల్‌లో భారీగా కల్తీ కారం పొడి.. పెద్ద కంపెనీలకు సరఫరా!

    Chilli Powder : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో భారీగా కల్తీ కారం పొడి తయారు చేస్తున్న ముఠాను పోలీసులు గుర్తించారు. వారి దగ్గర నుంచి వేల కిలోల కారం పొడిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

    Published on: Apr 01, 2026 8:01 PM IST
    By Anand Sai, Warangal
    వరంగల్ ఎనుమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్ సమీపంలో జరిపిన దాడుల అనంతరం.. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో కారం పొడి ఉత్పత్తికి సంబంధించిన భారీస్థాయి కల్తీ దందాను ఆహార భద్రతా, పోలీసు అధికారులు వెలికితీశారు. మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించిన తనిఖీలలో వ్యాపారులు తమ అమ్మకాల పరిమాణాన్ని, లాభాలను పెంచుకోవడానికి నాసిరకం, పాడైన మిరపకాయలను, వాటి కాడలతో సహా నూరి నాసిరకం కారం పొడిని తయారు చేస్తున్నట్లు తేలింది.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    హేమశ్రీ, లక్ష్మీ సాయి, అపర్ణ అనే పేర్లతో నడుస్తున్న యూనిట్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ దాడులు జరిగాయి. హేమశ్రీ యూనిట్‌లో అధికారులు 105 బస్తాల నాసిరకం మిరపకాయలను, 3,000 కిలోల శుద్ధి చేసిన పొడిని స్వాధీనం చేసుకోగా, లక్ష్మీ సాయి నుండి 70 బస్తాలను జప్తు చేశారు. కల్తీ పొడిని స్థానికంగా, పెద్ద కంపెనీలకు సరఫరా చేస్తున్నారని, ఆ కంపెనీలు దానిని తమ సొంత లేబుళ్లపై ప్యాక్ చేస్తున్నాయని దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు.

    ఈ దాడులకు నేతృత్వం వహించిన వరంగల్ ఫుడ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ కృష్ణమూర్తి, ప్రజారోగ్యంపై ప్రభావం చూపే చట్టవిరుద్ధ పద్ధతులపై తమ శాఖ దృష్టి సారిస్తోందని అన్నారు. సులభంగా డబ్బు సంపాదించడం కోసం వ్యాపారులు ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్న ధోరణిని తాము వెలికితీశామని చెప్పారు. స్వాధీనం చేసుకున్న నమూనాలను హైదరాబాద్‌లోని రాష్ట్ర ఆహార ప్రయోగశాలకు పంపామని, అక్కడి ఫలితాల ఆధారంగా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.

    ఇలా కల్తీ చేసిన కారం పొడి తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ, శ్వాసకోశ సమస్యలతో పాటు దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య దుష్ప్రభావాలు కలగవచ్చని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరించారు. ఎనుమాముల ఇన్‌స్పెక్టర్ జువ్వాడి సురేష్ మాట్లాడుతూ.. కేసు నమోదు చేసి, సరఫరా గొలుసును గుర్తించేందుకు తదుపరి దర్యాప్తు జరుగుతోందని తెలిపారు. పనికిరాని మిరప వ్యర్థాలను ఉపయోగిస్తున్న ముఠాను రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకున్నామని ఆయన చెప్పారు. ఇది ప్రజారోగ్యానికి తీవ్రమైన నేరమని, మొత్తం సరఫరా గొలుసు బయటపడే వరకు దర్యాప్తు కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు.

      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Telangana/ఇదేం పని.. వరంగల్‌లో భారీగా కల్తీ కారం పొడి.. పెద్ద కంపెనీలకు సరఫరా!
