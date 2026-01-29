Edit Profile
    మేడారం జాతరలో మహాఘట్టం - వనంలో నుంచి జనంలోకి సమ్మక్క..!

    మేడారం సమ్మక్క - సారక్క జాతర వైభవంగా సాగుతోంది. సాయంత్రం తర్వాత చిలకలగుట్ట నుంచి మేడారానికి సమ్మక్క బయల్దేరింది. సమ్మక్క గద్దెకు వచ్చే ముందు పోలీసులు… ఎ.కె 47తో గాలిలో కాల్పులు జరిపి సమ్మక్కకు స్వాగతం పలికారు.

    Published on: Jan 29, 2026 8:13 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Medaram
    మేడారం జాతర వైభవంగా కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే సారలమ్మ గద్దెపైకి రాగా… ఇవాళ సమ్మక్క కొలువుదీరనుంది. సమ్మక్క అమ్మవారు గద్దెకు చేరుకుంటున్న వేళ…. భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు.

    చిలకలగట్టు కంకవనం నుంచి జనంలోకి సమ్మక్క తల్లి ఆగమనం చేసింది. శుభసుచకంగా జిల్లా ఎస్పీ గాల్లోకి కాల్పులు జరిపారు. కుంకుమ భరణి సమ్మక్క ప్రతి రూపాన్ని పూజారులు గద్దెలపైకి తీసుకుని వస్తున్నారు.రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున మంత్రులు సీతక్క, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, , జిల్లా కలెక్టర్ దివాకర్ స్వాగతం పలికారు.

    ఇప్పటికే గద్దెలపై సారలమ్మ, పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజు కొలువుదీరారు. వన దేవతలు రాక వేళ శివసత్తులు అడుగడుగునా పూనకాలతో ఊగిపోయారు. మూడు అంచెల భద్రత నడుమ వన దేవతలను గద్దెల మీదకు తీసుకొచ్చారు. గద్దెలపై కొలువుదీరిన వన దేవతలను భక్తులు దర్శించకుని మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు.

    సమ్మక్క రాక సమయంలో భక్తులు తాకేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలూ జరగకుండా నాలుగు అంచెల భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. జిల్లా ఎస్పీతో పాటు పలువురు ఉన్నతాధికారులు పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

