హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ నైట్ రోజు భార్యను రేప్ చేయించిన భర్త.. మహిళ సంచలన కామెంట్స్!
హైదరాబాద్లో ఘరోమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. మెుదటి రాత్రి రోజు భార్యను భర్త రేప్ చేయించాడు. ఆమెను పెళ్లి చేసుకునేందుకు మతం మారినట్టుగా నటించినట్టుగా తెలుస్తోంది.
హైదరాబాద్లోని కూకట్పల్లిలో ఒక కలవరపరిచే సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఓ మహిళను పెళ్లి చేసుకున్నాడో వ్యక్తి. అందుకోసం మతం మారినట్టుగా నటించాడు. పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత మెుదటి రాత్రి రోజున భార్యను రేప్ చేయించాడు. ఈ విషయాన్ని బాధితురాలే బయట చెప్పుకున్నది. దీంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
నవాజ్ అనే వ్యక్తి దుకాణం అద్దె విషయంలో ఒక మహిళను తరచూ సంప్రదించాడు. ఆమెతో పరిచయం పెంచుకుని.. మెల్ల మెల్లగా.. దగ్గరయ్యాడు. కొన్ని రోజులకు పెళ్లి ప్రతిపాదన చేశాడు. అంతేకాదు తనను అంగీకరించేందుకు హిందూ మతంలోకి మారినట్లు నటించాడని ఆ మహిళ తెలిపింది. తన పేరును నవదుర్గగా మార్చుకుని, 2025 జూన్లో తనను వివాహం చేసుకున్నాడని మహిళనే ఈ విషయాలు చెప్పుకొచ్చింది.
పెళ్లయిన మొదటి రోజే.. భర్త మరో నలుగురితో కలిసి తనకు మత్తుమందు ఇచ్చి లైంగికంగా వేధించిరాని బాధితురాలు ఆరోపించింది. ఇదంతా ఫస్ట్ నైట్ రోజున జరిగినట్టుగా బాధితురాలు మీడియా ముందుకు వచ్చి వాపోయింది. దీంతో ఈ వార్త సెన్సెషనల్ అయింది. నిందితుడు, అతని కుటుంబ సభ్యులు తనను బెదిరించారని, బలవంతంగా మతం మార్పించారని కూడా ఆరోపణలు చేసింది. బీఫ్ తినమని ఒత్తిడి చేశారని, నిరంతరం వేధింపులకు గురిచేశారని పేర్కొంది.
అయితే నిందితుడు పారిపోయే ముందు తన ఆస్తులను, కుటుంబ ఆస్తులను కూడా అమ్మేశాడని ఆ మహిళ ఆరోపించింది. తనను పెళ్లి చేసుకునేందుకు మతం మారినట్టుగా యాక్టింగ్ చేశాడని చెప్పుకొచ్చింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.