    Hyderabad Traffic : గచ్చిబౌలి ట్రిపుల్ ఐటీ జంక్షన్ దగ్గర ట్రాఫిక్ డైవర్షన్.. వన్ ఇయర్ ఇంతే!

    Hyderabad Traffic : ఐఐఐటీ జంక్షన్ వద్ద జరుగుతున్న ఫ్లైఓవర్, అండర్‌పాస్ నిర్మాణ పనుల దృష్ట్యా ఏప్రిల్ 8 నుంచి ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు అమల్లోకి వచ్చాయి. దీంతో ప్రయాణికులు కచ్చితంగా ట్రాఫిక్ మళ్లింపుల గురించి అప్డేట్ తెలుసుకోవాలి.

    Published on: Apr 08, 2026 6:20 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    హైదరాబాద్‌లోని ట్రిపుల్ ఐటీ జంక్షన్‌లో జరుగుతున్న ఫ్లైఓవర్, అండర్‌పాస్ పనుల కారణంగా ట్రాఫిక్ మళ్లింపులను అమలు చేశారు. సుమారు ఒక సంవత్సరం పాటు కొనసాగే ఈ మార్పుల ముఖ్య ఉద్దేశం రద్దీని నియంత్రించడం. రద్దీ సమయాల్లో ప్రయాణికులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఉపయోగించాలని అధికారులు సూచించారు.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని IIIT జంక్షన్ లోపల, చుట్టుపక్కల సురక్షితమైన, సమర్థవంతమైన రాకపోకలను నిర్ధారించడానికి, వివిధ ప్రదేశాలు, కూడళ్లు, రహదారుల వద్ద సుమారు ఒక సంవత్సరం పాటు కొనసాగే ట్రాఫిక్ నియంత్రణ చర్యలు అమలు అవుతాయని ప్రకటనలో అధికారులు తెలిపారు.

    ఉదయం 8 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు వివిధ మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉంటాయని, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలపై ట్రాఫిక్ సలహా జారీ అయింది.

    గచ్చిబౌలి జంక్షన్ నుండి ఐఐఐటీ జంక్షన్, గచ్చిబౌలి స్టేడియం, హెచ్‌సీయూ గేట్ నెం 2 మీదుగా లింగంపల్లి వైపు ప్రయాణించే ట్రాఫిక్‌ను ఐఐఐటీ జంక్షన్ వద్ద విప్రో జంక్షన్ వైపు మళ్లించి, గౌలిదొడ్డి వైపు కుడి మలుపు తీసుకుని, ఆ తర్వాత గోపన్‌పల్లి జంక్షన్, నల్లగండ్ల మీదుగా లింగంపల్లి వైపు వెళ్లేలా ఏర్పాటు చేశారు.

    ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, గోపన్‌పల్లి తండా, గౌలిదొడ్డి, క్యూ సిటీ, విప్రో జంక్షన్ నుండి ఐఐఐటీ జంక్షన్ వైపు వెళ్లే ట్రాఫిక్‌ను, విప్రో జంక్షన్ వద్ద నానక్‌రామ్‌గూడ రోటరీ 2 వైపు మళ్లించి, అక్కడ లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుని, ఓఆర్‌ఆర్‌ వైపుగా- గచ్చిబౌలి జంక్షన్‌కు మళ్లిస్తారు.

    లింగంపల్లి నుంచి హెచ్‌సీయూ, మసీదుబండ టీ జంక్షన్, గచ్చిబౌలి స్టేడియం, డీఎల్‌ఎఫ్ జంక్షన్ మీదుగా గచ్చిబౌలి, కొత్తగూడ, మెహదీపట్నం వైపు వెళ్లే ట్రాఫిక్‌ను ఎస్‌ఎంఆర్‌/హెచ్‌సీయూ బస్‌ డిపో జంక్షన్‌ నుంచి మసీద్‌బండ వైపు మళ్లించి, శ్రీరాంనగర్‌, బొటానికల్‌ జంక్షన్‌, రైట్-టర్న్ తీసుకుని ఉడిపి హోటల్ వైపు వస్తారు. ఆ తర్వాత యూటర్న్ తీసుకుని జెడ్పీహెచ్ఎస్ గచ్చిబౌలి మీదుగా గచ్చిబౌలి జంక్షన్ వైపు వస్తారు.

    ఫ్లైఓవర్ అభివృద్ధి పనులు కనీసం ఒక సంవత్సరం పాటు కొనసాగే అవకాశం ఉన్నందున, ట్రిపుల్ ఐటీ జంక్షన్, దాని పరిసర ప్రాంతాలలో ట్రాఫిక్ రద్దీ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఐటీ ఉద్యోగులతో సహా నిత్యం ప్రయాణించే వారిని, సురక్షితమైన ప్రయాణం కోసం ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని అధికారులు కోరారు. ట్రాఫిక్ సజావుగా సాగేందుకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని సైబరాబాద్ పోలీసులు ప్రజలకు సూచించారు.

    ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉదయం 8 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు అమలులో ఉంటాయని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని దానికి తగ్గట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. సుమారు ఏడాదిపాటు ఇలాగే ఉండనుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Telangana/Hyderabad Traffic : గచ్చిబౌలి ట్రిపుల్ ఐటీ జంక్షన్ దగ్గర ట్రాఫిక్ డైవర్షన్.. వన్ ఇయర్ ఇంతే!
