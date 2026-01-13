Edit Profile
    పప్పీ, స్నూపీలకు ప్రత్యేక సెంటర్లు.. సంక్రాంతికి వెళ్తూ పెట్ హాస్టళ్లలో వదిలిన జనాలు

    సంక్రాంతికి హైదరాబాద్ దాదాపు సగం కంటే ఎక్కువ ఖాళీ అయింది. చాలా మంది సంక్రాంతికి వెళ్తూ.. తమ పెంపుడు కుక్కలను పెట్ హాస్టళ్లలో వదిలి వెళ్లారు. ఇప్పుడు వీటికి బాగా డిమాండ్ ఉంది.

    Published on: Jan 13, 2026 5:53 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    కొంతమంది పెంపుడు జంతువులు లేకుండా ఉండలేరు. పెట్ అంటే కొందరికి ప్రాణం. అలా అని సంక్రాంతికి వెళ్తూ.. ఇంటికి తీసుకెళ్దామంటే.. వాటికే ఇబ్బంది. దీంతో హైదరాబాద్‌లో పెంపుడు జంతువుల హాస్టళ్లు, బోర్డింగ్ సౌకర్యాలకు డిమాండ్ బాగా పెరిగింది.

    పెట్ హాస్టళ్లలో పెంపుడు జంతువులు (HT Telugu)
    పెట్ హాస్టళ్లలో పెంపుడు జంతువులు (HT Telugu)

    తమ స్వస్థలాలకు ప్రయాణించే చాలా మందికి తమ పెంపుడు జంతువులను తీసుకెళ్లడం కష్టంగా ఉంది. ఇంట్లో ఉంచి సంరక్షకులకు అప్పజెప్పాలనుకుంటే.. పెంపుడు జంతువులకు సరిగ్గా ఆహారం ఇస్తారా లేదా అనే ఆందోళనలు, కొత్త వ్యక్తులకు అలవాటు పడటానికి పెంపుడు జంతువులు ఇష్టపడకపోవడంలాంటి సమస్యలు ఉంటాయి. దీంతో ప్రొఫెషనల్ బోర్డింగ్ సేవలకు డిమాండ్‌ను పెంచాయి.

    హైదరాబాద్ నగరం అంతటా పెంపుడు జంతువుల హాస్టళ్లు.. టీకా రికార్డులు, మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని ధృవీకరించిన తర్వాత మాత్రమే జంతువులను చూసుకోవడానికి అనుమతి ఇస్తాయి. అవసరమైన అన్ని టీకాలు వేసి, జంతువు ఆరోగ్యంగా ఉందని కన్ఫామ్ అయితేనే పెంపుడు జంతువులను అనుమతిస్తామని చెబుతున్నారు.

    గచ్చిబౌలి, హైటెక్ సిటీ, నాగోల్, హిమాయత్‌నగర్‌తోపాటు అనేక ప్రాంతాల్లో పెట్ హాస్టళ్లు పెంపుడు కుక్కలతో బిజీబిజీగా ఉన్నాయి. రోజువారీ ఛార్జీలు.. పెంపుడు జంతువు బ్రీడ్, వయస్సు, బరువుపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ధరలు రోజుకు రూ.400 నుండి ప్రారంభమై రూ.1,500 వరకు ఉంటాయి. అదనపు సౌకర్యాలు కావాంటే అధిక ఛార్జీలు వసూలు చేస్తారు.

    ఎయిర్ కండిషన్డ్, నాన్ ఎయిర్ కండిషన్డ్ గదులు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. సింగిల్, డబుల్, ట్రిపుల్ షేరింగ్ ఆప్షనన్స్ కూడా దొరుకుతాయి. ఎంచుకున్న ప్యాకేజీ ఆధారంగా సాధారణ వాకింగ్, ప్రాథమిక శిక్షణ, చికెన్ లేదా మటన్‌తో సహా కావాల్సిన భోజనం ఉంటాయి. చాలా కేంద్రాలు 24 గంటల పర్యవేక్షణను అందిస్తాయి. శీతాకాలంలో పెంపుడు జంతువులను వెచ్చగా ఉంచడానికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు కూడా ఉన్నాయి.

    అయితే ఈ పెట్ హాస్టళ్లలో కొన్ని పెంపుడు జంతువులకు నచ్చకపోవచ్చు. యజమానిపై బెంగతో అనారోగ్యంపాలైన ఘటనలు చూస్తుంటాం. అన్ని పెట్ కేర్ సెంటర్లు ఒకేలా ఉంటాయని చెప్పలేం. ఇంటి నుంచి దూరంగా వెళ్తూ.. పెట్ హాస్టళ్లలో పెట్టిన శునకాలు కొన్ని రోజుల తర్వాత చనిపోయిన సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి.

