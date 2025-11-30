Edit Profile
    డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌ తనిఖీల్లో 552 మందిపై కేసు నమోదు.. సజ్జనార్ హెచ్చరిక

    హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు వారాంతపు డ్రంక్-డ్రైవింగ్ తనిఖీలలో 552 మంది వాహనదారులపై కేసులు నమోదు చేశారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేస్తూ ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకోవద్దని పోలీసులు తెలిపారు.

    Published on: Nov 30, 2025 3:03 PM IST
    By Anand Sai
    హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు వారాంతపు ప్రత్యేక డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ తనిఖీలలో 552 మందిని పట్టుకున్నారు. పట్టుబడిన వారిలో 438 మంది ద్విచక్ర వాహనదారులు, 45 మంది త్రిచక్ర వాహనదారులు, 69 మంది నాలుగు చక్రాల వాహనదారులు ఉన్నారు.

    ప్రత్యేక డ్రంక్ డ్రైవింగ్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డ్రైవ్ సందర్భంగా, హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు మద్యం సేవించి వాహనం నడిపినందుకు 552 మంది వాహనదారులపై కేసులు నమోదు చేశారు. ఆదివారం విడుదల చేసిన ఒక పత్రికా ప్రకటనలో నగర పోలీసు కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ మాట్లాడారు. 'డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ఉల్లంఘనలపై జీరో టాలరెన్స్.' ఉంటుందని చెప్పారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ చేసేవారి కోసం ప్రత్యేక డ్రైవ్ కొనసాగుతుందని చెప్పారు.

    ట్రాఫిక్ పోలీసులతో సహకరించాలని లేదా కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలను ఎదుర్కోవాలని ట్రాఫిక్ జాయింట్ కమిషనర్ డి.జోయెల్ డేవిస్ ప్రయాణికులకు తెలిపారు. డ్రంక్ డ్రైవ్ చేస్తూ.. మీ ప్రాణాల మీదకు, ఇతరుల ప్రాణాల మీదకు తెవద్దని వెల్లడించారు.

    ఈ డ్రైవ్‌లో భాగంగా రక్తంలో ఆల్కహాల్ కంటెంట్ (BAC) స్థాయిల విభజన నమోదు అయ్యాయి: 30–50 mg మధ్య 127 కేసులు, 51–100 mg మధ్య 212 కేసులు, 101–150 mg మధ్య 112 కేసులు, 151–200 mg మధ్య 64 కేసులు, 201–250 mg మధ్య 27 కేసులు, 300 mg కంటే ఎక్కువ 8 కేసులు ఉన్నాయి.

    నగరం అంతటా రోడ్డు భద్రతను నిర్ధారించడానికి ఈ చర్యలు కొనసాగుతాయని అధికారులు తెలిపారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ఉల్లంఘనలను ఏమాత్రం సహించబోమని, ప్రత్యేక డ్రైవ్‌లు కొనసాగుతాయని ట్రాఫిక్ పోలీసులు పేర్కొన్నారు. మద్యం తాగి వాహనాలను నడపవద్దని హెచ్చరించారు.

    News/Telangana/డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌ తనిఖీల్లో 552 మందిపై కేసు నమోదు.. సజ్జనార్ హెచ్చరిక
