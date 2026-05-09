రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మూడో స్థానంలో హైదరాబాద్.. ఏ టైమ్లో ఎక్కువ యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి?
Road Accidents : దేశంలో రోడ్డు ప్రమాదాల్లో హైదరాబాద్ మూడో స్థానంలో ఉంది. అయితే ప్రత్యేకంగా కొన్ని సమయాల్లో ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయని ఎన్సీఆర్బీ గుర్తించింది.
నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో(NCRB) 'Accidental Deaths and Suicides in India 2024' నివేదిక ప్రకారం.. 2024లో హైదరాబాద్లో 3,785 రోడ్డు ప్రమాదాలు నమోదయ్యాయి. దేశంలో అత్యధిక ప్రమాదాలు జరిగే నగరాల జాబితాలో ఢిల్లీ (5,573), బెంగళూరు (4,769) తర్వాత హైదరాబాద్ మూడోవ స్థానంలో నిలిచింది.
2023లో నమోదైన 2,943 ప్రమాదాల కేసులతో పోలిస్తే, హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రమాదాల సంఖ్యలో 28.6 శాతం భారీ పెరుగుదల కనిపించింది. ఈ ఏడాది హైదరాబాద్లో జరిగిన ప్రమాదాల కారణంగా 301 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, 3,393 మంది గాయపడ్డారు.
నగరంలో సంభవించిన మరణాలు, గాయాలలో ద్విచక్ర వాహనాల వాటానే అత్యధికం. వీటి వల్ల 161 మరణాలు, 2,072 గాయాలు సంభవించాయి. మూడు చక్రాల వాహనాలు లేదా ఆటోరిక్షాల వల్ల జరిగిన ప్రమాదాల్లో 10 మంది మరణించగా, 238 మంది గాయపడ్డారు. అదే సమయంలో కార్లు, జీపులు, ఎస్యూవీల వల్ల ఎనిమిది మరణాలు, 125 గాయాలు నమోదయ్యాయి.
రోడ్డు ప్రమాదాల వల్ల అత్యధికంగా ప్రభావితమైన వారిలో పాదచారులు కూడా ఉన్నారు. 2024లో హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మొత్తం 117 మంది పాదచారులు మరణించగా, 907 మంది గాయపడ్డారు.
హైదరాబాద్లో అత్యధిక ప్రమాదాలు రద్దీ సమయాల్లో సంభవించాయని NCRB గణాంకాలు వెల్లడించాయి. సాయంత్రం 6 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల మధ్య అత్యధికంగా 593 ప్రమాదాలు నమోదయ్యాయి. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో మధ్యాహ్నం 12 నుండి 3 గంటల మధ్య 559 ప్రమాదాలు, సాయంత్రం 3 నుండి 6 గంటల మధ్య 553 ప్రమాదాలు నమోదయ్యాయి.
ఇదే సమయంలో, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2024లో 25,986 రోడ్డు ప్రమాదాల కేసులు నమోదయ్యాయి. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం ప్రమాదాల సంఖ్య పరంగా చూస్తే, రాష్ట్రం ఏడో స్థానంలో నిలిచింది. 2023లో నమోదైన 22,903 ప్రమాదాల కేసులతో పోలిస్తే, ఈ ఏడాది ప్రమాదాల సంఖ్యలో 13.5 శాతం పెరుగుదల ఉన్నట్లు రాష్ట్ర నివేదికలు వెల్లడించాయి. ఈ ఏడాది జరిగిన ప్రమాదాల కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 7,949 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, 23,658 మంది గాయపడ్డారు. దేశవ్యాప్తంగా అత్యధిక సంఖ్యలో రహదారి ప్రమాదాలు తమిళనాడులో నమోదయ్యాయి. ఇక్కడ 67,296 కేసులు ప్రమాదాలు జరిగాయి. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో మధ్యప్రదేశ్ (55,771), కేరళ (46,591), కర్ణాటక (43,062), ఉత్తరప్రదేశ్ (38,417), మహారాష్ట్ర (36,051) నిలిచాయి.
తెలంగాణలో సంభవించిన మరణాలు, గాయాలలో అత్యధిక భాగం ద్విచక్ర వాహనాల వల్లే సంభవించాయి. ఇటువంటి ప్రమాదాల కారణంగా 4,216 మరణాలు, 12,425 గాయాలు నమోదయ్యాయి. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో కార్లు, జీపులు, ఎస్యూవీలు నిలిచాయి. వీటివల్ల 651 మరణాలు, 2,907 గాయాలు సంభవించాయి. ఇక ట్రక్కులు, మినీ-ట్రక్కులు, లారీలతో సహా భారీ వాహనాల వల్ల 385 మరణాలు, 1,199 గాయాలు చోటుచేసుకున్నాయి.
ఆటోరిక్షాల ప్రమేయంతో జరిగిన ప్రమాదాలు 336 మంది ప్రాణాలను బలిగొన్నాయి, అలాగే 1,866 మందికి గాయాలయ్యేలా చేశాయి. బస్సు ప్రమాదాల వల్ల 109 మరణాలు మరియు 601 గాయాలు సంభవించాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాదచారుల మరణాలు కూడా అధిక సంఖ్యలోనే నమోదయ్యాయి. 2024లో రహదారి ప్రమాదాల కారణంగా మొత్తం 1,586 మంది పాదచారులు మరణించగా, 3,767 మంది గాయపడ్డారు.
రాష్ట్రంలో సాయంత్రం 6 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల మధ్య ఉండే రద్దీ సమయం అత్యంత ప్రమాదకరమైనదిగా తేలింది. ఈ సమయంలో 5,428 ప్రమాదాలు నమోదయ్యాయి. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో మధ్యాహ్నం 3 నుండి సాయంత్రం 6 గంటల మధ్య 4,856 ప్రమాదాలు, మధ్యాహ్నం 12 నుండి 3 గంటల మధ్య 3,948 ప్రమాదాలు నమోదయ్యాయి. అత్యల్ప సంఖ్యలో ప్రమాదాలు తెల్లవారుజామున 3 నుండి 6 గంటల మధ్య నమోదయ్యాయి. ఈ సమయంలో కేవలం 1,246 ప్రమాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి.
తెలంగాణలో సంభవించిన ప్రమాదాలలో రాష్ట్ర రహదారులల్లోనే అత్యధికంగా జరిగింది. ఈ రహదారులపై జరిగిన 15,359 ప్రమాదాల వల్ల 4,197 మరణాలు, 13,967 గాయాలు సంభవించాయి. ఆ తర్వాతి స్థానంలో జాతీయ రహదారులు నిలిచాయి. వీటిపై 8,594 ప్రమాదాలు జరగగా, 3,065 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 7,873 మంది గాయపడ్డారు. రాష్ట్ర హైవేలపై 2,028 ప్రమాదాలు నమోదయ్యాయి. వీటి ఫలితంగా 686 మరణాలు, 1,815 గాయాలు సంభవించాయి. ఈ సంవత్సరంలో ఎక్స్ప్రెస్వేలపై కేవలం ఐదు ప్రమాదాలు మాత్రమే సంభవించాయి; వీటిలో ఒకరు మరణించగా, ముగ్గురు గాయపడ్డారు.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.