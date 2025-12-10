ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, హైదరాబాద్ నుంచి ఉద్యోగ ప్రకటన జారీ అయింది. ఇందులో భాగంగా జూనియర్ ఇంజినీర్ పోస్టులను రిక్రూట్ చేస్తారు. ఈ పోస్టులను ఒప్పంద ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయనున్నట్లు నోటిఫికేషన్ లో పేర్కొన్నారు. మొత్తం 4 పోస్టులుండగా….జూనియర్ ఇంజినీర్(ఎలక్ట్రికల్) కింద 2 ఉండగా… మరో 2 పోస్టులు సివిల్ విభాగంలో ఉన్నాయి.
ఐఐటీ హైదరాబాద్ నోటిఫికేషన్ - ముఖ్యమైన వివరాలు:
నోటిఫికేషన్ - ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, హైదరాబాద్
ఉద్యోగాలు -జూనియర్ ఇంజినీర్ పోస్టులు
మొత్తం ఖాళీలు - 04 (జూనియర్ ఇంజినీర్(ఎలక్ట్రికల్) 02, జూనియర్ ఇంజినీర్(సివిల్) 02)
పోస్టులను అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో బీఈ/బీటెక్(ఎలక్ట్రికల్, సివిల్)లో ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. పని చేసిన తప్పకుండా అనుభవం ఉండాలి.
ఈ పోస్టులను ఒప్పంద ప్రాతిపదికన భర్తీ చేస్తారు.
దరఖాస్తు విధానం - అప్లికేషన్ ఫారమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని వివరాలను నింపాలి.
ఎంపిక విధానం - ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా తుది జాబితాను ప్రకటిస్తారు.
ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.50,000 జీతం చెల్లిస్తారు.
ఇంటర్వ్యూ తేదీలు - డిసెంబర్ 22, 23.
ఇంటర్వ్యూ జరిగే ప్రాంతం - రూమ్ నెంబర్ 405, ఫోర్త్ ఫ్లోర్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిల్డింగ్, ఐఐఐటీ హైదరాబాద్, కంది,సంగారెడ్డి, తెలంగాణ -502284
ఇంటర్వ్యూకి హాజరయ్యే అభ్యర్థులు ఉదయం 9 గంటలకే రిపోర్టింగ్ చేయాలి. ఏదైనా ప్రభుత్వ గుర్తింపు ఉన్న ఐడీ కార్డు తీసుకొని రావాలి.