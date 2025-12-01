Edit Profile
    ఈ గ్రామంలో మనుషులకంటే కోతులే ఎక్కువ.. వాటిని తరిమినవారే సర్పంచ్!

    తెలంగాణలో సర్పంచ్ ఎన్నికల హడావుడి మెుదలైంది. అయితే పలు గ్రామాల్లో సమస్యలకు పరిష్కారం చూపినవారే సర్పంచ్ అంటూ గ్రామస్థులు తీర్మానాలు చేస్తున్నారు.

    Published on: Dec 01, 2025 10:38 AM IST
    By Anand Sai
    గ్రామాల్లో సర్పంచ్ ఎన్నికల పండుగ మెుదలైంది. కొన్ని గ్రామాల్లో ఏకగ్రీవం చేసే దిశగా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. గ్రామాల్లో ఉన్న సమస్యలను జనాలు ముందుకు తీసుకువస్తున్నారు. పరిష్కారం చూపినవారికే ఓటు వేస్తాం లేదంటే ఏకగ్రీవం చేస్తామంటూ చెబుతున్నారు. వరంగల్ జిల్లాలో ఓ గ్రామం కోతుల సమస్యను తీర్చినవారికే తమ ఓటు అంటూ తీర్మానం చేసుకుంది.

    గ్రామంలో కోతుల సమస్య
    వరంగల్ జిల్లాలోని వర్ధన్నపేట మండలం ఇల్లంద గ్రామస్థులు కోతుల బెడదను అదుపు చేస్తామని హామీ ఇచ్చే అభ్యర్థిని సర్పంచ్‌గా ఎన్నుకుంటామని ఏకగ్రీవంగా ప్రకటించారు. 5,400 మంది ఓటర్లు ఉన్న ఈ గ్రామంలో 20,000 కంటే ఎక్కువ కోతులు ఉన్నాయి. ఇది ఇక్కడ జనాభా కంటే నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ. కోతులతో రోజువారీ జీవితంలో అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు జనాలు. కోతులు ప్రజలపై దాడి చేసి గాయపరుస్తున్నాయి కూడా. వంట పాత్రలను దొంగిలించడం, ఇళ్లను దెబ్బతీయడం చేస్తున్నాయి. ఒంటరిగా బయటకు అడుగు పెట్టాలంటే గ్రామస్థులు భయపడుతున్నారు.

    తమకు కొత్త రోడ్లు లేదా ఇతర అభివృద్ధి గురించి పట్టింపు లేదని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. ఈ కోతుల సమస్యను పరిష్కరించండి.. మా ఓటు మీకే ఉంటుంది అంటున్నారు. పిల్లలు ఒంటరిగా పాఠశాలకు వెళ్లడానికి భయపడుతున్నారని, ఎందుకంటే కోతులు వారిపై దాడి చేస్తున్నాయని చెబుతున్నారు. కోతులను నియంత్రించే వారు తమ సర్పంచ్ అవుతారని స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎన్నికల సమయంలో, గ్రామస్థులు ఈ సమస్యపై ఒకే గొంతుతో ఏకమయ్యారు.

    21 పాయింట్ల మ్యానిఫెస్టో

    మరోవైపు ఖమ్మం జిల్లాలో ముత్తాపురంలో అమెరికా నుండి తిరిగి వచ్చిన రావెల్లి కృష్ణారావు 21 పాయింట్ల మ్యానిఫెస్టోను విడుదల చేశారు. గ్రామాభివృద్ధి కోసం తన జేబులో నుండి రూ.1 కోటి ఖర్చు చేస్తానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. ఐదేళ్లపాటు ఇంటి పన్ను, నీటి బిల్లుల నుండి మినహాయింపు, పేదలకు ఉచిత మందులతో నెలవారీ ఆరోగ్య శిబిరాలు, తరగతిలో టాపర్ విద్యార్థులకు 2,000 వార్షిక స్కాలర్‌షిప్‌ల హామీ ఇచ్చారు.

    ఆయన తన భూమిలో ఒక ఎకరం భూమిని వీరన్న స్వామి ఆలయానికి విరాళంగా ఇవ్వడానికి, కమ్యూనిటీ సౌకర్యాలను మెరుగుపరచడానికి, అలాగే పండుగల కోసం ప్రతి ఆలయం, ఇతర మతపరమైన ప్రదేశాలకు రూ.50,000 వార్షిక సహాయం అందించడానికి కూడా ముందుకొచ్చారు. ఇలా తెలంగాణలో స్థానిక ఎన్నికలతో పండగ వాతావరణం ఉంది.

