తెలంగాణ వెదర్ రిపోర్ట్ - ఈ తేదీ తర్వాత 'చలి తీవ్రత' తగ్గే ఛాన్స్...!
రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతాలతో పాటు హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో సింగిల్ డిజిట్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. అయితే ఈ డిసెంబర్ 31వ తేదీ తర్వాత చలి తీవ్రత తగ్గే సూచనలున్నాయి.
రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. పలుచోట్ల సింగిల్ డిజిట్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు గజగజ వణికిపోతున్నారు. ముఖ్యంగా ఉదయం, రాత్రి సమయాల్లో పొగమంచు కురుస్తోంది. ఉదయం సమయంలో బయటికి రావాలంటే కూడా జనాలు ఇబ్బందిపడుతున్నారు. సాయంత్రం 5 దాటితే చీకటి పడుతుండగా… చలి తీవ్రత మొదలవుతున్న పరిస్థితులున్నాయి.
చలి తగ్గే అవకాశం….!
ఈ వారమంతా చలి తీవ్రత ఉన్నప్పటికీ… ఆ తర్వాత తగ్గే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణ వెదర్ మ్యాన్ పోస్ట్ ప్రకారం…. 25 రోజుల పాటు చలి తీవ్రత ఎక్కువగా కనిపించిందని పేర్కొంది. ఈనెల 31వ తేదీతో తగ్గే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఆ తర్వాత సాధారణ చలి ఉష్ణోగ్రతలు ఉండే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. ఇంతటితో చలి పూర్తి అయినట్లు కాదని…. జనవరి 4వ వారం వరకు కూడా చలి ఉంటుందని వివరించింది. ప్రస్తుతం ఉన్న వెదర్ లో అయితే మార్పు ఉంటుందని పేర్కొంది.
హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం రిపోర్ట్ ప్రకారం... రాబోయే 2 రోజుల్లో అక్కడక్కడ కనిష్ణ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 3 నుంచి 4 డిగ్రీలు తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఎలాంటి హెచ్చరికలు లేవు. ఇక రాబోయే రోజులంతా కూడా పొడి వాతావరణ పరిస్థితులు మాత్రమే ఉండే అవకాశం ఉంది. ఎలాంటి హెచ్చరికలు లేవని స్పష్టం చేసింది.
హైదరాబాద్ సిటీలో చూస్తే రాత్రి సమయంలో పొగమంచుతో కూడిన పరిస్థితులు ఏర్పడే సూచనలున్నాయి. ఉపరితల గాలులు ఈశాన్య దిశలో గంటకు 04 నుంచి 06 కి.మీ వేగంతో వీచే అవకాశం ఉంటుంది.