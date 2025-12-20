Edit Profile
    మరో 3 రోజులు సాధారణం కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు - మరింత చలి పెరిగే అవకాశం..!

    తెలంగాణలో చలి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. కొన్నిచోట్ల సింగిల్ డిజిట్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. మరికొన్నిచోట్ల ఉదయం, రాత్రి సమయంలో మంచు కురుస్తోంది. మరో 3 రోజుల పాటు శీతల గాలులు వీస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది.

    Published on: Dec 20, 2025 3:21 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. కొన్నిచోట్ల సింగిల్ డిజిట్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఉదయంతో పాటు సాయంత్రం దాటితే చాలు ప్రజలు గజగజ వణికిపోతున్నారు. రాష్ట్రంలో మరో 3 రోజుల పాటు ఇదే మాదిరి పరిస్థితులు ఉంటాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.

    చలి తీవ్రత
    చలి తీవ్రత

    రాబోయే 3 రోజులు తెలంగాణలోని పలుచోట్ల శీతల గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. అక్కడకక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 4 డిగ్రీల నుంచి 5 డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.

    • ఇవాళ ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, వరంగల్, హన్మకొండ, జనగాం, సిద్ధిపేట, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో శీతల గాలులు వీయవచ్చు. ఈజిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి.
    • రేపు(డిసెంబర్ 21) ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, వరంగల్, హన్మకొండ, సిద్ధిపేట, జనగాం, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లోని పలుచోట్ల శీతల గాలులు వీచే సూచనలున్నాయి. ఈజిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి.
    • డిసెంబర్ 22వ తేదీన ఆదిలాబాద్, కొమరంభీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, వరంగల్, హన్మకొండ, జనగాం, సిద్ధిపేట,సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో శీతల గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి.

    డిసెంబర్ 24వ తేదీ నుంచి రాష్ట్రంలో పొడి వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఎలాంటి హెచ్చరికలు లేవని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. ఇక హైదరాబాద్ లోని వాతావరణం చూస్తే….. ఆకాశం నిర్మలంగా ఉంటుంది. ఉదయం వేళల్లో పొగమంచుతో కూడిన పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఉపరితల గాలులు ఈశాన్య దిశలో గంటకు 4-6 కిమీ వేగంతో వీచే అవకాశం ఉంది.

    ఇవాళ హైదరాబాద్ లో ఉదయం నమోదైన ఉష్ణోగ్రతలు:

    • హెచ్ సీయూ: 6.3°C
    • రాజేంద్రనగర్: 7.4°C
    • మౌలాలి: 7.5°C
    • గచ్చిబౌలి: 8.4°C
    • శివరాంపల్లి: 8.4°C
    • బొల్లారం: 9.4°C
    • మారేడ్ పల్లి: 10.0°C
    • కుత్భుల్లాపూర్: 10.1°C
    • షేక్ పేట: 10.8°C
    • సులేమాన్ నగర్: 10.9°C
    • జీడిమెట్ల: 11.0°C
    • బేగంపేట: 11.5°C
