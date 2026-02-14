ఈసారి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఇండిపెండెంట్ల హవా.. కొన్ని మున్సిపాలిటీల్లో కింగ్ మేకర్లు వారే!
తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థులు సత్తా చాటారు. చాలా మున్సిపాలిటీల్లో ఇప్పుడు వారే కింగ్ మేకర్లుగా ఉన్నారు. దీంతో ప్రధాన పార్టీలు వారితో ఎప్పటికప్పుడు టచ్లో ఉంటున్నాయి.
తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థులు సత్తా చాటారు. మునిసిపాలిటీలలో 181 సీట్లు గెలుచుకున్నారు. ఏ పార్టీకి సాధారణ మెజారిటీ లభించని మున్సిపాలిటీల్లో నిర్ణయాత్మకంగా మారారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీల మధ్య జరిగిన పోరులో చాలా ప్రాంతాల్లో స్వతంత్రులు కింగ్ మేకర్లుగా ఉన్నారు. చైర్పర్సన్, మేయర్ పదవులకు కీలకం అయ్యారు.
మునిసిపాలిటీ ఎన్నికల్లో 181 మంది స్వతంత్రులు గెలిచారు. 123 మున్సిపాలిటీల్లో జనగాం, ఇస్నాపూర్, అలియాబాద్, కాగజ్ నగర్, దేవరకద్ర, అలంపూర్, గద్వాల్, కేసముద్రం, ఆసిఫాబాద్, జిన్నారం, జమ్మికుంట, వేములవాడ, రాయికల్ మునిసిపాలిటీలు, కరీంనగర్, నిజాం మున్సిపాలిటీలు సహా దాదాపు 30 మున్సిపాలిటీల్లో వీరే కీలకం అయ్యారు.
జగిత్యాలలో 15 మంది స్వతంత్రులు ఎన్నికయ్యారు. అక్కడ కాంగ్రెస్ 23, బీజేపీ 6, బీఆర్ఎస్ 4, ఎఐఎంఐఎం 2 ఉన్నాయి. చాలా మంది స్వతంత్రులు మాజీ మంత్రి టి జీవన్ రెడ్డికి మద్దతుదారులు, టికెట్ కేటాయింపులో విభేదాల తర్వాత ఆయన అభ్యర్థులను నిలబెట్టారని తెలుస్తోంది.
కాగజ్నగర్లో నలుగురు స్వతంత్రులు గెలిచారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ చెరో 10 వార్డులు గెలుచుకోగా, బీజేపీ 5, ఏఐఎంఐఎం 1 వార్డులు గెలుచుకున్నాయి. అలియాబాద్లో కాంగ్రెస్ (8), బీఆర్ఎస్ (7), బీజేపీ (3) మధ్య.. 20 మంది సభ్యుల కౌన్సిల్లో ఒకే ఒక్క స్వతంత్ర అభ్యర్థి నిర్ణయాత్మక ఓటుగా ఉన్నారు.
ఇస్నాపూర్లో బీఆర్ఎస్ (12), కాంగ్రెస్ (10) లతో పాటు నలుగురు స్వతంత్రులు ఎన్నికయ్యారు. దీంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కూడా నెలకొన్నాయి. ఏ ప్రధాన పార్టీకి స్పష్టమైన మెజారిటీ రాలేదు ఇక్కడ. దీంతో ఇండిపెండెంట్లు కీలకం అయ్యారు. కేసముద్రం కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ మధ్య ఎనిమిది వార్డుల వద్ద టై అయింది. స్వతంత్ర, ఎక్స్-అఫిషియో ఓట్లకు ఇక్కడ ప్రాముఖ్యత నెలకొంది.
ఆదిలాబాద్ (5), భైంసా (7), మహబూబాబాద్ (5), కొత్తగూడెం (6) స్వతంత్ర కౌన్సిలర్లు ఎన్నికయ్యారు. ఆ మున్సిపాలిటీలలో కౌన్సిలర్లతో బేరసారాల జరుగుతున్నట్టుగా సమాచారం.
కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (66 డివిజన్లు)లో ఏడుగురు స్వతంత్రులు ఎన్నికయ్యారు. బీజేపీ ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. కాంగ్రెస్ (12), బీఆర్ఎస్ (8), ఎఐఎంఐఎం (2) గెలుచుకున్నాయి. మేయర్ ఎన్నిక కోసం స్వతంత్రుల మద్దతు కూడా కూడగడుతున్నారు బండి సంజయ్.
స్వతంత్రులతో పాటు చిన్న పార్టీల నుంచి కూడా అభ్యర్థులు గెలిచారు. గద్వాల్ జిల్లాలోని వడ్డేపల్లి మునిసిపాలిటీలో ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ 10 వార్డులలో 8 గెలుచుకుంది, బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్లకు చెరో స్థానం లభించింది.
ఫిబ్రవరి 16న జరగనున్న ప్రమాణ స్వీకారం, చైర్పర్సన్, మేయర్ పదవులకు ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ప్రధాన పార్టీలు స్వతంత్రులు, చిన్న పార్టీల మద్దతు కోసం తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నాయి. అనేక మునిసిపాలిటీలలో ఫిరాయింపుల ఆందోళనల మధ్య కౌన్సిలర్లను రిసార్టులకు తరలించారు.
అయితే కొన్ని మున్సిపాలిటీల్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థులు ఒక్కరు కూడా గెలవలేదు. ఆమనగల్, చేవెళ్ల, నిర్మల్, సత్తుపల్లి, భీమ్గల్, భువనగిరి, యాదగిరిగుట్ట, పోచంపల్లిలో స్వతంత్ర అభ్యర్థులు లేకుండానే స్పష్టమైన ఆదేశాలు వచ్చాయి.