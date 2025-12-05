Edit Profile
    ఇందిరమ్మ ఇళ్ల స్కీమ్ కొత్త అప్డేట్ - ఏప్రిల్ నుంచి 2వ విడత ఇళ్ల పంపిణీ ప్రారంభం

    ఇందిరమ్మ ఇళ్ల స్కీమ్ పై కీలక ప్రకటన వచ్చేసింది. వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ నుంచి రెండో విడత ఇళ్ల పంపిణీ ప్రారంభమవుతుంది. ఇదే విషయాన్ని రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణశాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి శుక్రవారం ప్రకటించారు.

    Published on: Dec 05, 2025 12:51 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీపి కబురు చెప్పింది. ప్రస్తుతం మొదటి విడత ఇళ్ల నిర్మాణాలు కొనసాగుతుండగా… రెండో విడత ప్రారంభంపై కీలక ప్రకటన వచ్చేసింది. ఏప్రిల్‌ నుంచి రెండో విడత ఇళ్ల పంపిణీ ప్రారంభిస్తామని రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణశాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రకటించారు.

    ఇందిరమ్మ ఇళ్ల స్కీమ్ అప్డేట్
    శుక్రవారం మీడియాతో మాట్లాడిన మంత్రి పొంగులేటి…. ఇళ్ల పంపిణీ నిరంతర ప్రక్రియ అని, అర్హులందరికీ ఇళ్లు ఇస్తామని తెలిపారు. వచ్చే మూడేళ్లలో అర్బన్‌ ప్రాంతాల్లోనూ ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇస్తామన్నారు. తొలి విడతలో 4 లక్షల ఇళ్లను మంజూరు చేశామని…. వచ్చే ఏడాది మార్చి నాటికి లక్ష ఇళ్లకు గృహ ప్రవేశాలు చేస్తామన్నారు.

    రాష్ట్రంలో ఇళ్లు లేని నిరుపేదలకు ఇళ్లు ఇచ్చేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి పొంగులేటి చెప్పారు. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ ఇళ్లు కేటాయించే బాధ్యత తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. జీ ప్లస్ త్రీ, జీ ప్లస్ ఫోర్ విధానంలో అర్బన్ ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నామని వివరించారు.

