Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బొట్టు పెట్టి చీరల పంపిణీ.. ఫొటో, ఆధార్ తప్పనిసరి.. ఇందిరమ్మ చీరలకు ప్రభుత్వ గైడ్‌లైన్స్!

    తెలంగాణలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అయితే ఈ చీరల పంపిణీ కోసం కొన్ని మార్గదర్శకాలను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది.

    Published on: Nov 20, 2025 10:38 AM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాష్ట్రంలో ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం మెుదలైంది. కోటి మందికి కోటి చీరలు అని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. రెండు దశల్లో ఈ చీరల పంపిణీ చేయనున్నారు. ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ(SERP) కొన్ని మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. కీలక విషయాలను వెల్లడించింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఓ పండుగ వాతావరణంగా చేయాలని ప్రభుత్వం చూస్తోంది.

    ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీకి మార్గదర్శకాలు
    ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీకి మార్గదర్శకాలు

    మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యులు అర్హులైన ఇంటింటికీ వెళ్లాలి. బొట్టి పెట్టి మరీ చీరలను లబ్ధిదారులకు అందజేయాలని సెర్ప్ స్పష్టం చేసింది. మెుదట మండల స్థాయిలో ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాలు పూర్తయిన తర్వాతనే గ్రామాల్లో పంపిణీ మెుదలుపెట్టాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఇందుకోసం సబ్‌కలెక్టర్లు, ఆర్డీఓలు పర్యవేక్షలుగా ఉంటారు.

    లబ్ధిదారులు తప్పనిసరిగా ఆధార్ కార్డు చూపించాలి, చీరను తీసుకున్నట్టుగా ముఖ గుర్తింపు అంటే ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ యాప్ ద్వారా రికార్డు చేయాలి. దీనిపై నివేదికను జిల్లా కలెక్టర్లు సెర్ప్ ప్రధాన కార్యాలయానికి పంపాలని ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.

    ఈ కార్యక్రమంలో సెర్ప్ సభ్యులు ముఖ గుర్తింపు యాప్ ద్వారా వారి ఆధార్‌ నంబర్‌ను అనుసంధానం చేసి, లబ్ధిదారుల ఫొటోను తీసి చీర అందజేస్తారు. స్వయం సహాయక సంఘాలలో సభ్యులు కాకుంటే వారు ముందుగా సభ్యత్వం నమోదు చేసిన తర్వాత చీరలు పొందుతారు.

    18 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలకు చీరలు అందుతాయి. మరోవైపు 15 నుంచి 18 ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉన్న బాలికలు సల్వార్ కమీజ్ లేదంటే లంగా ఓణీలను ఇవ్వడంపై సెర్ప్ ఆలోచన చేస్తోంది. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి రావాల్సి ఉంది.

    ప్రభుత్వం కోటి మంది మహిళలకు కోటి చీరల పంపిణీని ప్రారంభించింది. అర్హులైన మహిళలకు రెండు దశల్లో చీరలను పంపిణీ చేస్తారు. చీరలు నేయడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుందని ప్రభుత్వం భావించి, ఇందిరమ్మ చీరలను రెండు దశల్లో పంపిణీ చేస్తోంది. డిసెంబర్ 9 నాటికి పూర్తయ్యే మొదటి దశలో గ్రామాల్లోని మహిళలందరికీ చీరలు అందుతాయి. రెండో దశలో మార్చి 1 నుండి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం 8వ తేదీ వరకు పట్టణ ప్రాంతాల్లోని మహిళలకు చీరలు పంపిణీ చేస్తారు. ఈ దశలోనే 65 లక్షల చీరలు పంపిణీ చేయనున్నారు.

    News/Telangana/బొట్టు పెట్టి చీరల పంపిణీ.. ఫొటో, ఆధార్ తప్పనిసరి.. ఇందిరమ్మ చీరలకు ప్రభుత్వ గైడ్‌లైన్స్!
    News/Telangana/బొట్టు పెట్టి చీరల పంపిణీ.. ఫొటో, ఆధార్ తప్పనిసరి.. ఇందిరమ్మ చీరలకు ప్రభుత్వ గైడ్‌లైన్స్!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes