తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి దివ్య దక్షిణ యాత్ర : అరుణాచలం, రామేశ్వరంతో పాటు ఏడు పుణ్యక్షేత్రాల దర్శనం! ప్యాకేజీ వివరాలు
IRCTC Divya Dakshin Yatra Package 2026 : తెలుగు రాష్ట్రాల భక్తుల కోసం ఐఆర్సీటీసీ 'దివ్య దక్షిణ యాత్ర' ప్రత్యేక టూర్ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. మే 24న సికింద్రాబాద్ నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ ప్రత్యేక భారత్ గౌరవ్ రైలు యాత్రలో…. దక్షిణ భారతదేశంలోని 7 ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించవచ్చు.
IRCTC Divya Dakshin Yatra Package 2026 : దక్షిణ భారతదేశంలోని అత్యంత పవిత్రమైన, చారిత్రాత్మక పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించాలనుకునే భక్తుల కోసం IRCTC సరికొత్త ఆధ్యాత్మిక ప్యాకేజీని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. 'దివ్య దక్షిణ యాత్ర విత్ అరుణాచలం - చిదంబరం' పేరుతో ఒక ప్రత్యేక 'భారత్ గౌరవ్' టూరిస్ట్ రైలును ప్రకటించింది.
ఈ వేసవి కాలంలో పవిత్ర క్షేత్రాలను అత్యంత సౌకర్యవంతంగా, తక్కువ ఖర్చుతో దర్శించుకోవడానికి ఈ యాత్ర అద్భుతమైన అవకాశంగా నిలవనుంది. ఈ ప్రత్యేక టూరిస్ట్ రైలు మే 24వ తేదీన సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తుంది. మొత్తం 7 రాత్రులు, 8 పగళ్ల పాటు (8 రోజులు) సాగే ఈ యాత్రలో దక్షిణ భారత దేశంలోని ప్రముఖ శైవ, వైష్ణవ మరియు శక్తి పీఠాలకు సంబంధించిన ఏడు అత్యంత ముఖ్యమైన పుణ్యక్షేత్రాలను భక్తులకు చూపిస్తారు.
దర్శించుకునే ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలు :
- తిరువణ్ణామలై (అరుణాచలం): పవిత్రమైన అరుణాచలేశ్వర ఆలయ దర్శనం.
- రామేశ్వరం: ప్రసిద్ధ రామనాథస్వామి దేవాలయం, పవిత్ర తీర్థాల సందర్శన.
- మధురై: లక్ష్మీ అవతారమైన మీనాక్షి అమ్మవారి ఆలయ దర్శనం.
- కన్యాకుమారి: సముద్ర తీరంలోని కుమారి అమ్మన్ టెంపుల్, వివేకానంద రాక్ మెమోరియల్.
- తిరుచిరాపల్లి (త్రిచి) : ప్రసిద్ధ శ్రీ రంగనాథస్వామి ఆలయం (శ్రీరంగం).
- తంజావూరు: చోళుల కాలం నాటి చారిత్రాత్మక బృహదీశ్వరాలయం (పెద్ద గుడి).
- చిదంబరం: నటరాజ స్వామి కొలువైన ప్రసిద్ధ ఆకాశలింగ క్షేత్రం.
తెలుగు రాష్ట్రాల భక్తుల సౌకర్యార్థం ఈ రైలుకు సికింద్రాబాద్, జనగాం, కాజీపేట, వరంగల్, మహబూబాబాద్, ఖమ్మం, మధిర, విజయవాడ, తెనాలి, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు, రేణిగుంట స్టేషన్లలో హాల్టింగ్ ఉంటుంది.
ఈ రైలులో భక్తుల బడ్జెట్కు అనుగుణంగా స్లీపర్ క్లాస్, థర్డ్ ఏసీ, సెకండ్ ఏసీ కోచ్ల సదుపాయం ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం 'భారత్ గౌరవ్ రైలు' పథకం కింద అందిస్తున్న సుమారు 33 శాతం రాయితీని కలుపుకుని ప్యాకేజీ ధరలను నిర్ణయించారు.
- ఎకానమీ (స్లీపర్ క్లాస్): పెద్దలకు రూ. 14,500; పిల్లలకు (5-11 ఏళ్లు) రూ. 13,500.
- స్టాండర్డ్ (3 AC): పెద్దలకు రూ. 21,700; పిల్లలకు రూ. 20,600.
- కంఫర్ట్ (2 AC): పెద్దలకు రూ. 27,900; పిల్లలకు రూ. 26,600.
ఈ ప్యాకేజీని బుకింగ్ చేసుకున్న భక్తులకు రైలు ప్రయాణ టికెట్లతో పాటు బడ్జెట్ హోటళ్లలో బస సౌకర్యం కల్పిస్తారు. ప్రయాణంలో ప్రతిరోజూ ఉదయం టీ, అల్పాహారం ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం, రాత్రి వేళల్లో స్వచ్ఛమైన శాకాహార భోజనాన్ని ఐఆర్సీటీసీనే సమకూరుస్తుంది. రైల్వే స్టేషన్ల నుంచి ఆలయాలకు వెళ్లడానికి ఎకానమీ, స్టాండర్డ్ క్లాస్ వారికి నాన్-ఏసీ వాహనాలు, కంఫర్ట్ క్లాస్ వారికి ఏసీ వాహనాల రవాణా సౌకర్యం ఉంటుంది. వీటితో పాటు ప్రయాణికులందరికీ ఉచిత ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ (ప్రయాణ బీమా), రైలులో ప్రత్యేక సెక్యూరిటీ, అండగా నిలిచేందుకు ఐఆర్సీటీసీ టూర్ మేనేజర్లు యాత్ర పొడవునా ప్రయాణిస్తారు.
భక్తులు ఈ సువర్ణావకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని తమ సీట్లను ఐఆర్సీటీసీ అధికారిక వెబ్సైట్ irctctourism.com ద్వారా ఈ ప్యాకేజీని బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఏవైనా సందేహాలుంటే సికింద్రాబాద్ జోనల్ ఆఫీస్ నంబర్లు 040-27702407 లేదా 9701360701 ద్వారా అధికారులను సంప్రదించవచ్చు.
