హైదరాబాద్ టు షిర్డీ, నాసిక్ - బడ్జెట్ ధరలో టూర్ ప్యాకేజీ, ఓ లుక్కేయండి
షిర్డీ సాయి బాబా దర్శనంతో పాటు నాసిక్ వెళ్లాలని అనుకుంటున్నారా..? అయితే హైదరాబాద్ సిటీ నుంచి IRCTC టూరిజం ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. ట్రైన్ జర్నీ ద్వారా ఈ ప్యాకేజీని ఆపరేట్ చేస్తోంది. ఆ వివరాలపై ఓ లుక్కేయండి…..
ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం నుంచి పలు రకాల ప్యాకేజీలు వస్తున్నాయి. వీటిలో అధ్యాత్మికం, పర్యాటకం వంటి ప్రాంతాలుంటున్నాయి. ఇందులో భాగంగా మహారాష్ట్రలోని షిర్డీ సాయిబాబా దర్శనంతో పాటు నాసిక్ చూసేందుకు ఓ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది.
3 రాత్రులు, 4 రోజుల టూర్ ప్యాకేజీ ఇది. ఈ ప్యాకేజీలో షిర్డీ సాయిబాబా దర్శనం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ టూర్ 5 డిసెంబర్, 2025 తేదీన అందుబాటులో ఉంది. సాయి శివమ్ పేరుతో ఈ ప్యాకేజీని ఆపరేట్ చేస్తున్నారు.
టూర్ షెడ్యూల్ వివరాలు:
మొదటి రోజు హైదరాబాద్ లోని కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ లో ట్రైన్ నెంబర్ 17064(అజంతా ఎక్స్ ప్రెస్) కలిగిన రైలు ఎక్కాలి. రాత్రంతా జర్నీ ఉంటుంది.
రెండో రోడు ఉదయం 7.10 గంటలకు నాగర్ సోల్ రైల్వే స్టేషన్ కు చేరుకుంటారు. అక్కడ్నుంచి షిర్డీకి చేరుకుంటారు. ఆ తర్వాత షిర్డీ సాయి బాబా దర్శనం ఉంటుంది. రాత్రి షిర్డీలోనే ఉంటారు.
మూడో రోజు నాసిక్ చేరుకుంటారు. త్రయంబకేశ్వర్ జ్యోతిర్లింగం ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత పంచాయవతికి వెళ్తారు. సాయంత్రం 8.30 గంటలకు నాగర్ సోల్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి తిరుగు ప్రయాణం మొదలవుతుంది. రాత్రంతా జర్నీ ఉంటుంది.
నాల్గో రోజు ఉదయం 09:45 గంటలకు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ కు చేరుకోవటంతో టూర్ ప్యాకేజీ ముగుస్తుంది.
టూర్ ప్యాకేజీ ధరలు:
హైదరాబాద్ నుంచి ఆపరేట్ చేసే షిర్డీ టూర్ ప్యాకేజీ టికెట్ ధరలు చూస్తే…. సింగిల్ షేరింగ్ కు రూ. 8,840గా ఉంది. డబుల్ షేరింగ్ కు రూ. 7470,ట్రిపుల్ షేరింగ్ కు రూ. 7450గా ఉంది. కంఫర్ట్ క్లాస్ లో ఈ ధరలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
స్టాండర్డ్ క్లాస్ లో చూస్తే… సింగిల్ షేరింగ్ కు రూ. 7170, డబుల్ షేరింగ్ కు రూ. 5790, ట్రిపుల్ షేరింగ్ కు రూ. 5770గా నిర్ణయించారు. ఆసక్తిగలవారు ముందుగానే బుకింగ్ చేసుకోవాలి. https://www.irctctourism.com/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి ఈ ప్యాకేజీ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవటంతో పాటు బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు.
ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించి ఏమైనా వివరాలను తెలుసుకోవాలంటే… 04027702407, 9701360701 మొబైల్ నెంబర్లను సంప్రదించవచ్చు.
News/Telangana/హైదరాబాద్ టు షిర్డీ, నాసిక్ - బడ్జెట్ ధరలో టూర్ ప్యాకేజీ, ఓ లుక్కేయండి
News/Telangana/హైదరాబాద్ టు షిర్డీ, నాసిక్ - బడ్జెట్ ధరలో టూర్ ప్యాకేజీ, ఓ లుక్కేయండి