    తెలంగాణలో ఉప సర్పంచ్‌లకు చెక్ పవర్ రద్దు చేశారా? ఇదిగో క్లారిటీ

    తెలంగాణలో ఉప సర్పంచ్‌లకు చెక్ పవర్ రద్దు.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం అంటూ వార్తలు వచ్చాయి. అయితే నిజంగానే ఉప సర్పంచ్ చెక్ పవర్ రద్దు చేశారా?

    Updated on: Dec 23, 2025 7:17 PM IST
    By Anand Sai
    తెలంగాణలో ఉప సర్పంచ్ చెక్ పవర్ రద్దు అయిందనే వార్త వైరల్ అయింది. దీనిపై క్లారిటీ వచ్చింది. 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధుల కోసం ప్రతీ పంచాయతీలోనూ ప్రత్యేక ఖాతా తెరవాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఈ నిధుల చెల్లింపుల గురించి సర్పంచ్, పంచాయతీ కార్యదర్శలు డిజిటల్ సంతకాలు తప్పనిసరి. అయితే ఇందులో ఉప సర్పంచ్ పేరు ప్రస్తావన లేదు. దీనితో అంతా ఉప సర్పంచ్ చెక్ పవర్ రద్దు అయిందని ప్రచారం చేశారు.

    గ్రామ పంచాయతీ
    గ్రామ పంచాయతీ

    కానీ ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే.. ఇది ఈ కేంద్ర నిధుల నిర్వహణకు సంబంధించిన సాంకేతిక మార్పు. గ్రామ పంచాయతీ సాధారణ నిధుల వినియోగంలో ఉప సర్పంచ్‌లకు ఉండే పాత అధికారాలు ప్రస్తుతానికి అలాగే ఉన్నాయి. అధికారులు క్లారిటీ ఇచ్చారు.

    కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి వచ్చే 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులకు సంబంధించి.. గ్రామ పంచాయతీలో ప్రత్యేక ఖాతాకు పంచాయతీ కార్యదర్శి, సర్పంచ్‌ సంతకాలు ఉండాలి. ఇది నగదు ఉపసంహరణ, చెల్లింపులు జరిపేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో ఉప సర్పంచ్ పేరు ప్రస్తావించకపోవడంతో చెక్ పవర్ రద్దు అయిందని మీడియాలో ప్రచారం జరిగింది. కానీ అలాంటిదేమీ లేదు. కేవలం ఈ నిధుల వరకు మాత్రమే.. ఈ విషయం వర్తిస్తుంది.

    తెలంగాణ పంచాయతీ రాజ్ చట్టం 2018 ప్రకారం సాధారణ నిధుల వినియోగంలో ఉప సర్పంచ్‌కు ఉన్న జాయింట్ చెక్ పవర్ అలాగే ఉంది. ఇప్పుడు చేసిన మార్పులు కేవలం కేంద్ర నిధుల నిర్వహణ, డిజిటల్ చెల్లింపుల ప్రక్రియను సరళీకృతం చేయడం కోసమే అని అంటున్నారు. గ్రామ పంచాయతీ వచ్చే పన్నులు, ఇతర ఆదాయాలకు సంబంధించిన విషయంలో పాత పద్ధతిలోనే ఉమ్మడి చెక్ పవర్ కొనసాగనుంది.

    నిధుల వినియోగంలో జాప్యాన్ని తగ్గించడం కోసం మాత్రమే ప్రభుత్వం.. ఈ ఉత్తర్వులు తీసుకొచ్చింది. గతంలో సర్పంచ్, ఉప సర్పంచ్‌ల మధ్య వివాదాలతో అనేకసార్లు నిధులను వాడకుండా అలాగే ఉంచిన ఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. నిజానికి సర్పంచ్‌కి మాత్రమే అధికారం ఉండి.. ఉప సర్పంచ్‌ల అధికారం నిజంగా తగ్గితే.. సర్పంచ్ ఆధిపత్యం పెరిగే అవకాశం ఉంది. నిధుల పర్యవేక్షణ లేకుండా పోతుంది. ప్రభుత్వం ఉప సర్పంచ్‌ల జాయింట్ చెక్ పవర్ రద్దు చేయలేదు.

