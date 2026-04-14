LPG Supply : తెలంగాణలో పెట్రోల్, ఎల్పీజీ సరఫరా స్థిరంగా ఉందా? లేదా?
LPG Supply : తెలంగాణలో ఇప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎల్పీజీ, పెట్రోల్, డీజిల్ కొరతపై కొందరు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే నిజానికి రాష్ట్రంలో వీటి కొరత ఉందా?
పెట్రోల్, డీజిల్ డిమాండ్ తగ్గిందని, ప్రస్తుతం యుద్ధానికి ముందు స్థాయికి చేరుకుందని ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు (OMC) తెలిపాయి. భయాందోళనలతో వినియోగదారులు చేసే బుకింగ్లు గణనీయంగా తగ్గడంతో ఎల్పీజీ రీఫిల్ బుకింగ్లు కూడా గణనీయంగా తగ్గాయి. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో రోజుకు సుమారు 2.18 లక్షల గృహ వినియోగ ఎల్పీజీ సిలిండర్లు సరఫరా అవుతున్నాయి. యుద్ధానికి ముందు రోజుకు సగటున 2.15 లక్షల సిలిండర్లు సరఫరా అయ్యేవని ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు తెలిపాయి. ప్రస్తుత డిమాండ్ను తీర్చడానికి ఇది సరిపోతుందని కూడా ప్రకటించాయి.
ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీల రాష్ట్ర స్థాయి కోఆర్డినేటర్ ప్రకారం.. సరఫరా పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. లాజిస్టిక్స్ను క్రమబద్ధీకరించడానికి, డెలివరీలను వేగవంతం చేయడానికి అవసరమైన చర్యలు చేపట్టారు. కార్యాచరణ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి, పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీ సరఫరా సజావుగా, నిరంతరాయంగా జరిగేలా చూసేందుకు ఓఎంసీలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో నిరంతరం సమన్వయం చేసుకుంటున్నాయి.
కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా పైపుల ద్వారా సరఫరా అయ్యే సహజ వాయువు(పీఎన్జీ)ని సౌకర్యవంతమైన, సురక్షితమైన, సమర్థవంతమైన ప్రత్యామ్నాయ వంట ఇంధనంగా ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్, మేడ్చల్, సంగారెడ్డి, చౌటుప్పల్, నల్గొండ, వరంగల్, ఖమ్మం, షాద్నగర్, రామగుండం, ఇంకా పలు ఇతర పట్టణాల్లో పీఎన్జీ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇతర ప్రాంతాలకు పీఎన్జీ కనెక్టివిటీని విస్తరించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.
మరోవైపు పౌర సరఫరాల కమిషనర్ ఎం.స్టీఫెన్ రవీంద్ర, ఇండస్ట్రీస్ డైరెక్టర్ నిఖిల్ చక్రవర్తి సమన్వయంతో ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు, హోటల్ సంఘాల ప్రతినిధులతో కలిసి ఒక సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. డిపోల నుండి వాణిజ్య ఎల్పీజీ మొత్తం సరఫరా, పంపిణీపై అధికారులు చర్చించారు. కొన్ని రంగాలలో సరఫరాలో జాప్యం జరుగుతుందని గమనించారు.
ఈ సమీక్ష పారిశ్రామిక ఫ్యాబ్రికేషన్, ఫౌండ్రీలతో సహా పారిశ్రామిక రంగానికి ఉన్న మొత్తం అవసరంపై కూడా దృష్టి సారించింది. కృత్రిమ కొరతను అరికట్టడానికి, వాణిజ్య ఎల్పీజీ ఏదైనా అక్రమ సరఫరా లేదా బ్లాక్ మార్కెటింగ్పై స్టీఫెన్ రవీంద్ర జీరో-టాలరెన్స్ విధానాన్ని ప్రకటించారు. అధికారిక వ్యవస్థను పక్కనపెట్టి, అక్రమ లేదా అనధికారిక మార్గాల ద్వారా సిలిండర్లను కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు తేలితే.. వారు తీవ్రమైన చట్టపరమైన పరిణామాలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుందని హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
