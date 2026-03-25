పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత లేదు: క్లారిటీ ఇచ్చిన ఆయిల్ కంపెనీలు.. ప్రధాని మోదీ ‘అప్రమత్తత’ పిలుపుపై స్పందన
ఇరాన్-అమెరికా యుద్ధం నేపథ్యంలో దేశంలో ఇంధన కొరత ఏర్పడుతుందనే వార్తలను భారత్ పెట్రోలియం (BPCL), హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం (HPCL) ఖండించాయి. భారత్ వద్ద తగినంత నిల్వలు ఉన్నాయని, ప్రజలు ఆందోళన చెందవద్దని స్పష్టం చేశాయి.
న్యూఢిల్లీ: పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న యుద్ధ మేఘాలు భారత ఇంధన మార్కెట్ను తాకాయి. ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్పై జరిగిన దాడుల తర్వాత హార్ముజ్ జలసంధి మూతపడటంతో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు సరఫరాకు ఆటంకం కలిగింది. ఈ క్రమంలో భారత్లో పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత ఏర్పడవచ్చని, మళ్లీ 'లాక్డౌన్' తరహా ఆంక్షలు వస్తాయని సామాజిక మాధ్యమాల్లో వస్తున్న వార్తలు కలకలం రేపాయి. అయితే, వీటిపై ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలు బుధవారం కీలక ప్రకటన చేశాయి.
ఆయిల్ కంపెనీల భరోసా: ఆందోళన వద్దు
పెట్రోల్ బంకుల వద్ద రద్దీ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో BPCL, HPCL సంస్థలు స్పందించాయి:
- భారత్ పెట్రోలియం (BPCL): "పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత ఉందనే వార్తలు కేవలం పుకార్లు మాత్రమే. భారత్ వద్ద అపారమైన ఇంధన నిల్వలు ఉన్నాయి. సరఫరా వ్యవస్థ సాధారణంగానే నడుస్తోంది."
- హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం (HPCL): "దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ లేదా ఎల్పీజీ (LPG) గ్యాస్ కొరత లేదు. స్టాక్ తగినంతగా ఉంది. ప్రజలు భయపడి భారీగా కొనుగోలు (Panic Buying) చేయవద్దు. యధావిధిగా వినియోగించుకోండి."
ప్రధాని మోదీ పిలుపు: ఏ సవాలుకైనా సిద్ధంగా ఉండాలి
అంతకుముందు సోమవారం, మంగళవారం పార్లమెంటులో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన ప్రసంగం చర్చనీయాంశమైంది. యుద్ధం వల్ల ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాకు తీవ్ర విఘాతం కలిగిందని, దీనివల్ల దీర్ఘకాలిక దుష్ప్రభావాలు తప్పవని ఆయన హెచ్చరించారు.
"చమురు, గ్యాస్ లేదా ఎరువులు.. ఏవైనా సరే దేశానికి క్షేమంగా చేరేలా ప్రభుత్వం అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. అయితే ఈ యుద్ధం సుదీర్ఘకాలం కొనసాగితే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయి. ప్రజలు ప్రతి సవాలును ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి" అని ప్రధాని పేర్కొన్నారు.
గత 11 ఏళ్లుగా తాము తీసుకున్న దూరదృష్టి నిర్ణయాల వల్ల ఇలాంటి సంక్షోభాలను తట్టుకునే శక్తి భారత్కు ఉందని, ప్రజల ప్రయోజనాలే పరమావధిగా ప్రభుత్వం అప్రమత్తంగా ఉందని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు.
సోషల్ మీడియాలో 'లాక్డౌన్' ట్రెండింగ్
యాదృచ్ఛికంగా 2020, మార్చి 24న దేశంలో తొలిసారి కరోనా లాక్డౌన్ విధించారు. సరిగ్గా ఆరో వార్షికోత్సవం నాడే యుద్ధం వల్ల మళ్లీ లాక్డౌన్ వస్తుందా? అనే వెతుకులాటలు ఇంటర్నెట్లో పెరిగాయి. అయితే, ప్రభుత్వం అటువంటి ఆలోచన ఏదీ లేదని, కేవలం సహజ వనరులను (చమురు, గ్యాస్) పొదుపుగా వాడుకోవాలని మాత్రమే సూచిస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. దేశంలో పెట్రోల్ కొరత ఉందా?
లేదు. ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలు భారత్లో తగినంత ఇంధన నిల్వలు ఉన్నాయని అధికారికంగా ప్రకటించాయి.
2. ప్రధాని మోదీ ఎందుకు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పారు?
యుద్ధం వల్ల అంతర్జాతీయంగా చమురు ధరలు పెరగడం లేదా సరఫరా తగ్గడం వంటి దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉన్నందున ముందు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.
3. హార్ముజ్ జలసంధి మూతపడటం వల్ల ప్రభావం ఏమిటి?
ప్రపంచవ్యాప్త ఇంధన అవసరాలలో 20% వాటా ఈ జలసంధి గుండానే వెళ్తుంది. ఇది మూతపడటం వల్ల సరఫరాలో జాప్యం జరిగి ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More