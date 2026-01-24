Edit Profile
    నిరుద్యోగులకు అలర్ట్ - ఓయూలో జాబ్ మేళా, రూ. 25 వేల వరకు జీతం..!

    ఉస్మానియా యూనివర్శిటీలో ఈనెల 28వ తేదీన ఫార్మసిస్ట్ పోస్టులకు జాబ్-మేళా నిర్వహించనున్నారు.100 పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు ఈ మేళాను తలపెట్టారు. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు విద్యార్హత పత్రాలతో హాజరుకావాల్సి ఉంటుంది.

    Published on: Jan 24, 2026 12:48 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని ఎంప్లాయిమెంట్ బ్యూరో కార్యాలయంలో ఈనెల 28వ తేదీన జాబ్ మేళా నిర్వహించనున్నారు. అపోలో ఫార్మసీలో ఫార్మాసిస్టు, అసిస్టెంట్ ఫార్మసిస్ట్ లకు దరఖాస్తులను స్వీకరించి… అర్హత కలిగిన వారిని ఎంపిక చేస్తారు. ఈ జాబ్ మేళాలో 100 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.

    ఉస్మానియా వర్శిటీలో జాబ్‌ మేళా
    ఉస్మానియా వర్శిటీలో జాబ్‌ మేళా
    • బీ ఫార్మసీ, డీ ఫార్మసీ, ఎం ఫార్మసీ లేదా ఏదైనా డిగ్రీ చేసినా అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
    • 35 సంవత్సరాల వయసు వారికి మాత్రమే ఈ జాబ్ మేళాలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుంది.
    • ఎంపికైన వారికి రూ.12,000 నుంచి రూ.25,000 వేల వరకు వేతనం ఉంటుంది.
    • ఈ ఫార్మాసిస్ట్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునేందుకు 8247656356 ఫోన్ నెంబర్ ను సంప్రదించవచ్చు.
    • ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు వారి విద్యార్హతల సర్టిఫికెట్ల జిరాక్స్ తో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని ఎంప్లాయిమెంట్ బ్యూరో(UEI&GB /MCC ) కార్యాలయానికి వెళ్లాలి.
    • జనవరి 28,2026 వ తేదీన ఈ జాబ్ మేళాను పూర్తి చేస్తారు.
