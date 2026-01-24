నిరుద్యోగులకు అలర్ట్ - ఓయూలో జాబ్ మేళా, రూ. 25 వేల వరకు జీతం..!
ఉస్మానియా యూనివర్శిటీలో ఈనెల 28వ తేదీన ఫార్మసిస్ట్ పోస్టులకు జాబ్-మేళా నిర్వహించనున్నారు.100 పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు ఈ మేళాను తలపెట్టారు. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు విద్యార్హత పత్రాలతో హాజరుకావాల్సి ఉంటుంది.
ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని ఎంప్లాయిమెంట్ బ్యూరో కార్యాలయంలో ఈనెల 28వ తేదీన జాబ్ మేళా నిర్వహించనున్నారు. అపోలో ఫార్మసీలో ఫార్మాసిస్టు, అసిస్టెంట్ ఫార్మసిస్ట్ లకు దరఖాస్తులను స్వీకరించి… అర్హత కలిగిన వారిని ఎంపిక చేస్తారు. ఈ జాబ్ మేళాలో 100 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.
బీ ఫార్మసీ, డీ ఫార్మసీ, ఎం ఫార్మసీ లేదా ఏదైనా డిగ్రీ చేసినా అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
35 సంవత్సరాల వయసు వారికి మాత్రమే ఈ జాబ్ మేళాలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుంది.
ఎంపికైన వారికి రూ.12,000 నుంచి రూ.25,000 వేల వరకు వేతనం ఉంటుంది.
ఈ ఫార్మాసిస్ట్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునేందుకు 8247656356 ఫోన్ నెంబర్ ను సంప్రదించవచ్చు.
ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు వారి విద్యార్హతల సర్టిఫికెట్ల జిరాక్స్ తో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని ఎంప్లాయిమెంట్ బ్యూరో(UEI&GB /MCC ) కార్యాలయానికి వెళ్లాలి.
జనవరి 28,2026 వ తేదీన ఈ జాబ్ మేళాను పూర్తి చేస్తారు.