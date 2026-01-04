బీఆర్ఎస్లో హరీశ్ ఓ గుంపును తయారు చేస్తున్నారు : మరోసారి కవిత ఫైర్
కృష్ణా నీటిపై ప్రభుత్వం అబద్ధాలు చెప్పిందని కల్వకుంట్ల కవిత అన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ నేత హరీశ్ రావుపై విమర్శలు గుప్పించారు.
సూర్యాపేటలో కల్వకుంట్ల కవిత విలేకర్లతో మాట్లాడారు. అసెంబీలో ప్రతిపక్షం లేకుండా కృష్ణానీటిపై ప్రభుత్వం అబద్ధాలు చెప్పిందని విమర్శించారు. వ్యక్తిగతంగా హరీశ్ రావును ఒక్క మాట అన్నారని అసెంబ్లీని బాయ్కాట్ చేస్తారా అని ప్రశ్నించారు. తర్వాతైనా అసెంబ్లీకి రావొచ్చు కదా అన్నారు. మిగతా బిల్లులపై చర్చ జరుగుతుంటే.. ప్రతిపక్షం ఉండొద్దా అని అడిగారు. సభ నుంచి వాకౌట్ చేయాలనే.. నిర్ణయం హరీశ్ రావుదేనా అన్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీలో హరీశ్ ఓ గుంపును తయారు చేస్తున్నారని కవిత ఆరోపించారు. బాయ్కాట్ నిర్ణయం అధిష్టానానిదే అయితే.. అది మంచిది కాదని విమర్శించారు.
కేసీఆర్ తప్పులు చేశారనే వాదన తప్ప కృష్ణానది నీటి వాటాపై చర్చ లేదని కల్వకుంట్ల కవిత చెప్పారు. ఆల్మట్టి ఎత్తు పెంచుకుంటే ఉత్తరం రాసి.. వదిలేశారని ఆరోపణలు చేశారు. కృష్ణా నదిపై చిత్తశుద్ధి ఉంటే.. ఎందుకు సమగ్ర చర్చ జరపడం లేదని అన్నారు. తుంగభద్ర, కృష్ణా నీటిపై కర్ణాటకతో సమస్య ఉంటే.. రెండు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఎందుకు పరిష్కరించడం లేదన్నారు. గత ప్రభుత్వంపై నిందలు వేస్తూ.. తప్పులను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి సీఎం రేవంత్ ప్రయత్నిస్తున్నారన్నారు. చిత్తశుద్ధి ఉంటే.. కర్ణాటక అప్పర్ భద్ర ప్రాజెక్టు జాతీయ హోదా తొలగించాలన్నారు. ఆల్మట్టి ఎత్తు తగ్గించాలని తీర్మానం చేయాలన్నారు.
కురచ స్వభావంతో గత ప్రభుత్వంపై నిందలు వేస్తూ.. తమ తప్పులను కప్పిపుచ్చుకుంటున్నారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై కవిత మండిపడ్డారు. చిత్తశుద్ధి ఉంటే.. కర్ణాటక అప్పర్ భద్ర జాతీయ హోదా తొలగించాలన్నారు. ఆల్మట్టి ఎత్తు తగ్గించాలనే.. అంశంపై అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
