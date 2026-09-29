రాముడు రిచ్.. శివుడు పూర్.. సీఎం రేవంత్ వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర దుమారం!
శివుడు, రాముడిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. రేవంత్ రెడ్డిపై బీజేపీ నేతలు తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి హిందూ దేవుళ్లైన శ్రీరాముడు, పరమశివుడిపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర రాజకీయ దుమారాన్ని రేపుతున్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ బీజేపీ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడింది. ఆయన హిందువుల మధ్య, ఉత్తర-దక్షిణ భారత దేశాల మధ్య విభజన తెచ్చేందుకు కుట్ర పన్నుతున్నారని బీజేపీ నేతలు తీవ్రంగా మండిపడ్డారు.
న్యూఢిల్లీలో జరిగిన ఒక మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉత్తరాది రాష్ట్రాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించలేకపోవడానికి బీజేపీ ‘శ్రీరాముడిని దొంగిలించడమే’ కారణమని వ్యాఖ్యానించారు. ఉత్తరాదిలో శ్రీరాముడిని అత్యధికంగా పూజిస్తారని, అదే సమయంలో దక్షిణాదిలో పరమశివుడిని ఎక్కువగా పూజించడం వల్లే ఇక్కడ కాంగ్రెస్ గెలిచిందని పేర్కొన్నారు.
అంతటితో ఆగకుండా "శ్రీరాముడు సంపన్నుల దేవుడు.. పరమశివుడు పేదల దేవుడు" అని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు రేవంత్ రెడ్డి. బీజేపీ కేవలం ధనవంతుల పార్టీ అని, అందుకే శ్రీరాముడిని తమ రాజకీయాల కోసం వాడుకుంటోందని ఆరోపించారు.
రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్.రాంచందర్ రావు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాజ్యాంగబద్ధమైన ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉన్న వ్యక్తి ఇలాంటి బాధ్యతారాహిత్యమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం అత్యంత ఘోరం అని అన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మండల స్థాయిలో సీఎం దిష్టిబొమ్మలను దహనం చేయాలని బీజేపీ శ్రేణులకు రాంచందర్ రావు పిలుపునిచ్చారు.
గతంలో ముస్లింలను ఏకం చేసేందుకు రేవంత్ రెడ్డి తనను తాను రేవంత్ ఉద్దీన్ అని చెప్పుకున్నారని, ఇప్పుడు హిందువులను విడదీసేందుకు దేవుళ్ల మధ్య వ్యత్యాసాలు చూపుతున్నారని రాంచందర్ ఆరోపించారు.
బిజెపి అధికార ప్రతినిధి ప్రకాష్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. 'సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి ఈ దేశ భౌగోళిక పరిస్థితులపై కనీస అవగాహన లేదు. శ్రీరాముడు ఉత్తరాది దేవుడని, శివుడు ద్రావిడ దేవుడని అజ్ఞానంతో మాట్లాడుతున్నారు. అసలు కేదారనాథ్, బద్రీనాథ్, కైలాస పర్వతం ఎక్కడున్నాయో ఆయనకు తెలుసా?' అని ప్రశ్నించారు. రేవంత్ రెడ్డి రాహుల్ గాంధీకి అంధభక్తుడని, బ్రిటిష్ వారి పద్ధతులను అనుసరిస్తూ దేశ సమగ్రతకు, ఐక్యతకు భంగం కలిగిస్తున్నారని విమర్శించారు.
మరో బీజేపీ సీనియర్ నాయకుడు సయ్యద్ షానవాజ్ హుస్సేన్ మాట్లాడుతూ.. దేవుళ్ల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు పదజాలం జాగ్రత్తగా వాడాలని, ఈ వ్యాఖ్యలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ భారీ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని హెచ్చరించారు.
ఈ వివాదంపై తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ (టీపీసీసీ) అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ స్పందిస్తూ ముఖ్యమంత్రి వ్యాఖ్యలను సమర్థించారు. రేవంత్ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని తేల్చి చెప్పారు. 'శ్రీరాముడు అనేక ఆభరణాలతో సంపన్నుడిగా కనిపిస్తారు. పరమశివుడు వస్త్రాలు కూడా లేకుంటే భౌతికంగా పేదవానిగా కనిపిస్తారు. రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిన వ్యత్యాసం అదే. మాకు ఇద్దరు దేవుళ్ళు ఒక్కటే. మేం ఇద్దరినీ పూజిస్తాం. కానీ బీజేపీ మాత్రం ఓట్ల కోసం శ్రీరాముడి పేరుతో రాజకీయాలు చేస్తోంది.' అని మహేష్ కుమార్ గౌడ్ వివరణ ఇచ్చారు.
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