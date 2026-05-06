అర్ధరాత్రి మల్కాజ్గిరి సీపీ సుమతి ఆపరేషన్.. వేధించిన 40 మంది పోకిరీలు
Malkajgiri CP Sumathi : అర్ధరాత్రి మల్కాజ్గిరి సీపీ సుమతి కీలక ఆపరేషన్ చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా 40 మంది పోకిరీలు ఆమెను చుట్టుముట్టి ప్రశ్నలు వేశారు.
అర్ధరాత్రి సమయంలో మల్కాజ్గిరి సీపీ సుమతి కీలక ఆపరేషన్ చేపట్టారు. యూనిఫామ్ వెనక ఉన్న సామాన్య మహిళా వేదనను అర్థం చేసుకున్నప్పుడే నిజమైన భద్రత సాధ్యమని నిరూపించారు మల్కాజ్గిరి కొత్త కమిషనర్ సుమతి. కమిషనర్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తొలిరోజే ఆమె క్షేత్రస్థాయిలో మహిళల భద్రతను పరీక్షించేందుకు రంగంలోకి దిగారు.
అర్ధరాత్రి సమయం.. అందరూ నిద్రపోతున్న వేళ, నగరంలోని ఒక బస్టాండ్లో ఒక సామాన్య మహిళ ఒంటరిగా నిలబడి ఉన్నారు. ముఖానికి మాస్క్ ధరించి, సాధారణ దుస్తుల్లో ఆమె బస్టాండ్లో నిల్చున్నారు. ఒక సీపీగా కాకుండా, రక్షణ కోరుకునే ఒక సగటు మహిళగా అక్కడ ఎదురయ్యే పరిస్థితులను స్వయంగా అనుభవించాలని ఆమె ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
అక్కడ నిల్చున్నది పోలీస్ అధికారి అని తెలియని కొందరు ఆకతాయిలు ఆమెను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. చూస్తుండగానే సుమారు 40 మంది పోకిరీలు ఆమె చుట్టూ చేరారు. అసభ్యకరమైన కామెంట్స్ చేయడం, రకరకాల ప్రశ్నలతో వేధించడం మొదలుపెట్టారు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఇలా వేధింపులకు పాల్పడిన వారిలో ఎక్కువ మంది విద్యార్థులే ఉండటం గమనార్హం.
పరిస్థితిని గమనిస్తున్న సీపీ సుమతి వెంటనే తన బృందానికి సిగ్నల్ ఇచ్చారు. క్షణాల్లో అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు ఆకతాయిలను చుట్టుముట్టి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అప్పటిదాకా వేధించిన వారు, ఆమె సీపీ అని తెలియగానే వణికిపోయారు. పట్టుబడిన వారందరినీ పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించి, వారికి, వారి తల్లిదండ్రులకు గట్టిగా కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు.
మహిళల భద్రత కేవలం మాటల్లో ఉండకూడదు, క్షేత్రస్థాయిలో వారు ధైర్యంగా తిరగగలిగినప్పుడే వ్యవస్థపై నమ్మకం కలుగుతుందని ఈ ఆపరేషన్ ద్వారా సీపీ సుమతి సందేశం పంపారు. తొలిరోజే ఇలాంటి వినూత్న ఆపరేషన్ చేపట్టిన సీపీ సుమతిపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రశంసల జల్లు కురుస్తోంది. మహిళా భద్రత పట్ల ఆమె చూపిస్తున్న ఈ చిత్తశుద్ధి ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
