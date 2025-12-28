Edit Profile
    BDL హైదరాబాద్‌లో 80 ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తులకు మరికొన్ని గంటలే గడువు..!

    భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్‌ (బీడీఎల్)లో  మేనేజ్‌మెంట్ ట్రెయినీ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నారు. ఈ గడువు రేపటితో( డిసెంబర్ 29) పూర్తి కానుంది.

    Published on: Dec 28, 2025 9:12 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్‌ లోని పలు విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న మేనేజ్‌మెంట్ ట్రెయినీ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. మొత్తం 80 పోస్టులున్నాయి. ఈ పోస్టుల భర్తీ కోసం ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నారు. అయితే ఈ గడువు దగ్గరపడింది.

    బీడీఎల్ హైదరాబాద్‌లో 80 ఉద్యోగ ఖాళీలు -
    అర్హులైన అభ్యర్థులు రేపటి లోపు (డిసెంబర్ 29) అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా సాయంత్రం 4 గంటలలోపు వరకే ఛాన్స్ ఉంటుంది. https://online.cbexams.com/ లింక్ తో నేరుగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు.

    మొత్తం 9 విభాగాల్లో 80 ఖాళీలుండగా… రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా తుది జాబితాను ప్రకటిస్తారు. ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ. నెలకు రూ.40,000 - రూ.1,40,000 జీతం చెల్లిస్తారు.

    బీడీఎల్, హైదరాబాద్ నోటిఫికేషన్ వివరాలు:

    • ఉద్యోగ ప్రకటన - భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్(బీడీఎల్), హైదరాబాద్
    • ఉద్యోగ ఖాళీలు -మేనేజ్‌మెంట్ ట్రెయినీ
    • మొత్తం ఖాళీలు - 80
    • విభాగాలు - ఎలక్ట్రానిక్స్‌, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌, మెటలర్జీ, కెమికల్, సివిల్, ఫైనాన్స్‌, హ్యుమన్ రిసోర్సెస్
    • అర్హత: పోస్టును అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో 55 నుంచి 60 శాతం మార్కులతో డిగ్రీ ఉండాలి. పూర్తి వివరాలను https://bdl-india.in/recruitments వెబ్ సైట్ లో చూడొచ్చు.
    • దరఖాస్తు విధానం - ఆన్ లైన్
    • దరఖాస్తులకు తుది గడువు - 29 డిసెంబర్ 2025
    • నెల జీతం - రూ. 40,000 - రూ. 1,40,000
    • రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఎంపిక ఉంటుంది.
    • కంప్యూటర్ బేస్డ్ పరీక్ష 2 గంటలు ఉంటుంది. ఇందులో నుంచి 85 శాతం వెయిటేజీ ఇస్తారు. మిగతా 15 శాతం ఇంటర్వ్యూకు కేటాయిస్తారు.
    • పరీక్షా కేంద్రాలు - హైదరాబాద్, విజయవాడతో పాటు అహ్మాదాబాద్, గాంధీనగర్, బెంగళూర్, భోపాల్, భువనేశ్వర్, చెన్నై, ఢిల్లీ, కోల్ కత్తా, లక్నో, ముంబై, త్రివేండ్రం
    • అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://bdl-india.in/recruitments

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి నేరుగా దరఖాస్తు ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు

