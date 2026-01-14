మై మేడారం వాట్సాప్ చాట్బాట్.. వనదేవతల దర్శనానికి వెళ్లే వారికి చేతిలోనే సమాచారం!
మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ దర్శనానికి వచ్చేవారికి ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. ఇకపై మీ చేతిలోనే సమాచారం ఉండనుంది. మై మేడారం వాట్సాప్ చాట్బాట్, యాప్, వెబ్సైట్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
మేడారం జాతరకు హాజరయ్యే భక్తుల సౌలభ్యం కోసం ప్రభుత్వం టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తోంది. భక్తులు వెంటనే నమ్మదగిన సమాచారాన్ని అందించే లక్ష్యంతో మై మేడారం వాట్సాప్ చాట్బాట్ సేవను ప్రారంభించారు అధికారులు. 7658912300కు మెసేజ్ పంపడం ద్వారా భక్తులు రూట్లు, ట్రాఫిక్ అప్డేట్స్, వైద్య శిబిరాల సమాచారం, మరుగుదొడ్లు, ఇతర సౌకర్యాలు, ఫిర్యాదు డెస్క్, తప్పిపోయిన వ్యక్తుల వివరాలు వంటి అనేక రకాల ముఖ్యమైన సేవలను పొందవచ్చు. చాట్బాట్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా తయారు చేశారు. భక్తులు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా రియల్-టైమ్ సహాయం పొందేందుకు వీలు కల్పిస్తుంది.
రెండేళ్లకు ఒకసారి జరిగే గిరిజన పండుగ సందర్భంగా మేడారం సందర్శించే లక్షలాది మంది భక్తుల భద్రత, సౌకర్యాన్ని నిర్ధారించడానికి, జనసమూహ నిర్వహణను మెరుగుపరచడానికి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకునే ప్రయత్నాలలో ఇది భాగం. ఈ సేవ భక్తులు తమ ప్రయాణాన్ని మెరుగ్గా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి, అత్యవసర పరిస్థితులు లేదా ఫిర్యాదులకు వెంటనే స్పందించడానికి సహాయపడుతుందని అధికారులు తెలిపారు. మై మేడారం వాట్సాప్ చాట్బాట్, మేడారం జాతర అనుభవాన్ని భక్తులందరికీ సురక్షితమైన, సజావుగా, ఇబ్బంది లేకుండా అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
భక్తులు రూట్ మ్యాప్స్, పార్కింగ్, ఇతర సౌకర్యాల కోసం ఇబ్బంది పడకుండా మేడారం జాతర పేరుతో యాప్ను, https://medaramjathara2026.com పేరుతో వెబ్సైట్ను రూపొందించారు. ఈ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో భక్తులకు అవసరమైన సమాచారం ఉంటుంది. వెబ్సైట్లో కావాల్సిన సమాచారం దొరుకుతుంది. మంచినీటి కేంద్రాలు, టాయిలెట్ బ్లాక్స్, స్నానఘట్టాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో.. గూగుల్ మ్యాప్ లొకేషన్తోపాటు మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా.. జాతరలో ఎవరైనా తప్పిపోతే.. వెంటనే రిపోర్ట్ చేసే సిస్టమ్, ఇతర సమస్యలపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. మేడారం జాతర చరిత్ర, అమ్మవార్ల విశిష్టతను కూడా ఇందులో పెట్టారు. భక్తులు ఈ సాంకేతిక సేవలను వినియోగించుకుని, ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా వనదేవతలను దర్శనం చేసుకోవాలని అధికారులు కోరారు.