మరింత యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఈ-పంట యాప్.. ఇక పంటల నమోదు సులభతరం!
ఈ-పంట యాప్ను ఏపీ ప్రభుత్వం మరింత యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా తీసుకొస్తుంది. దీనితో రైతుల పంటల నమోదు మరింత సులభతరం కానుంది.
పంటల నమోదును సులభతరం చేయడానికి, రైతులు తమ పంటలను డిజిటల్గా నమోదు చేసుకోవడానికి ఈ పంట యాప్ను మరింత అప్గ్రేడ్ చేస్తోంది ఏపీ ప్రభుత్వం. రైతులు ధృవీకరించడానికి, పర్యవేక్షించడానికి అనుమతి కల్పించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ శాఖ ఈ-పంట యాప్ను ఆధునీకరించినట్లు ప్రకటించింది. వ్యవసాయ శాఖ డైరెక్టర్ మనాజీర్ జీలానీ సమూన్ అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ సెంటర్ (NIC), డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ సెల్ సీనియర్ అధికారులు రాబోయే రబీ సీజన్ నుండి రైతులు తమ పంట వివరాలను స్వతంత్రంగా నమోదు చేసుకునేలా చేయడంతో సహా యాప్ను మరింత యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా మార్చడానికి అప్డేట్స్ మీద చర్చించారు.
ఈ అప్గ్రేడ్ చేసిన యాప్ ద్వారా రైతులు ప్రతి దశలో రిజిస్ట్రేషన్ను ట్రాక్ చేయవచ్చు, లోపాలను సరిదిద్దవచ్చు. బుకింగ్కు ముందు, బుకింగ్ తర్వాత ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్ స్వీకరించవచ్చు. ఏఐ, శాటిలైట్ చిత్రాల ద్వారా ధృవీకరించిన బీడు భూములను ఉపయోగించి క్షేత్ర పంట ఫోటోలను విశ్లేషించవచ్చు.
రైతులు e-KYCని కూడా పూర్తి చేయవచ్చు. www.karshak.ap.gov.in/ecrop, www.agriculture.ap.gov.in ద్వారా పంట వివరాలను ధృవీకరించవచ్చు.
సజావుగా పాల్గొనేలా చూసుకోవడానికి వారపు రిజిస్ట్రేషన్ షెడ్యూల్ను రెండు రోజుల ముందుగానే రైతులతో పంచుకుంటారు. ఆధునీకరణతో పారదర్శకతను మెరుగుపరచడం, సేకరణను క్రమబద్ధీకరించడం, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వ్యవసాయ పథకాల అమలును బలోపేతం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఈ-పంట యాప్ ద్వారా రైతులు తమ పొలాల్లో వేసిన పంట వివరాలను సులభంగా నమోదు చేయవచ్చు. భూమి వివరాలు, భౌగోళిక స్థాన సమాచారాన్ని అప్డేట్ చేయవచ్చు. వ్యవసాయ అధికారులు పంటల సాగును సమర్థవంతంగా పర్యవేక్షిస్తారు. పంటల నమోదులో మాన్యువల్ తప్పులను తగ్గించి, పారదర్శకతను ఈ యాప్ పెంచుతుంది.
పంట బీమా, కనీస మద్దతు ధర సేకరణ వంటి ప్రభుత్వ పథకాలకు అర్హత పొందడం దీనితో సులభం అవుతుంది. ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఈ యాప్ను అప్డేట్ చేస్తోంది. దీంతో రైతులు మరింత మెరుగ్గా సేవలను పొందుతారు. ఈ యాప్ రైతులు తమ వ్యవసాయ కార్యకలాపాలను డిజిటల్గా నిర్వహించడానికి, ప్రభుత్వ సహాయాన్ని సులభంగా పొందడానికి ఒక ముఖ్యమైన సాధనంగా ఉంటుంది.