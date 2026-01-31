Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సమ్మక్క సారక్కల వనప్రవేశం - ముగిసిన మేడారం మహా జాతర

    మేడారం మహా జాతర ముగిసింది. గద్దెలపై కొలువుదీరిన సమ్మక్క - సారక్కలు వనప్రవేశం చేశారు. భక్తశ్రద్ధలతో భక్తులు అమ్మవార్లకు వీడ్కోలు పలికారు.

    Published on: Jan 31, 2026 10:23 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Medaram
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మేడారం జాతర అత్యంత ఘనంగా ముగిసింది. గద్దెలపై కొలువుదీరి మూడు రోజులుగా పూజలందుకున్న వనదేవతలను భక్తజన సందోహాం మధ్య పూజారులు వన ప్రవేశం చేయించారు. శనివారం సాయంత్రం నిర్వహించిన ఈ వేడుక ఆద్యంతం ఉద్వేగభరితంగా సాగింది.

    సమ్మక్క సారక్కల వనప్రవేశం - ముగిసిన మేడారం మహా జాతర
    సమ్మక్క సారక్కల వనప్రవేశం - ముగిసిన మేడారం మహా జాతర

    సమ్మక్కను సాగనంపే క్రతవు అత్యంత ఉద్వేగభరితంగా ముందుకు సాగింది. సమ్మక్కను గద్దె నుంచి తీసుకొని చిలకలగుట్టకు చేర్చే వరకు దారిపొడవునా భక్తులు వెంటనడిచారు. ప్రత్యేక నృత్యాలు, వాయిద్యాల చప్పుళ్ల మధ్య ఈ క్రతువు పూర్తి అయింది. మరోవైపు సారలమ్మ, పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజులను సైతం ఆయా పూజారులు తమ ప్రాంతంలోని గుళ్లకు తీసుకెళ్లారు.

    recommendedIcon
    News/Telangana/సమ్మక్క సారక్కల వనప్రవేశం - ముగిసిన మేడారం మహా జాతర
    News/Telangana/సమ్మక్క సారక్కల వనప్రవేశం - ముగిసిన మేడారం మహా జాతర
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes