మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమా చూస్తూ మెగాస్టార్ ఫ్యాన్ మృతి
మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమా చూస్తూ మెగాస్టార్ చిరంజీవి అభిమాని మృతిచెందాడు. ఈ ఘటనతో థియేటర్లో విషాదం నెలకొంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..
సంక్రాంతి 2026కి వచ్చిన మూవీ మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు. ఓ వైపు బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి, మరోవైపు మెగాస్టార్ చిరంజీవి కాంబినేషన్ కావడంతో భారీ అంచనాల నడుమ సినిమా విడుదలైంది. ఈ మూవీలో వెంకటేష్ ఉండటంతో మరింత హైప్ క్రియేట్ అయింది. అందుకు తగ్గట్టుగానే సినిమా బాగుందని టాక్ వచ్చింది. దీంతో అభిమానులు సినిమా చూసేందుకు ఎగబడుతున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమాకు బుకింగ్స్ జోరుగా ఉన్నాయి. మెగా అభిమానులు పండుగ చేసుకుంటున్నారు. అయితే హైదరాబాద్ కూకట్పల్లి అర్జున్ థియేటర్లో సినిమా చూస్తూ మెగా అభిమాని మృతి చెందారు. ఆ వ్యక్తి గుండెపోటుతో చనిపోయినట్టుగా పోలీసులు భావిస్తున్నారు. మృతుడిని 12వ బెటాలియన్కు చెందిన రిటైర్డ్ అసిస్టెంట్ సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ ఆనంద్ కుమార్గా గుర్తించారు. ఉదయం 11.30 గంటల షో చూడటానికి సినిమా థియేటర్కు వచ్చారు. సినిమా మధ్యలో, అకస్మాత్తుగా తన సీటులో కుప్పకూలిపోయాడు. తోటి ప్రేక్షకులు భయపడ్డారు.
తర్వాత తేరుకుని వెంటనే అతన్ని సమీపంలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు, అక్కడ వైద్యులు ఆనంద్ చనిపోయినట్లు ప్రకటించారు. గుండెపోటు మరణానికి కారణమని అనుమానిస్తున్నారు. కూకట్పల్లి పోలీసులు థియేటర్ను సందర్శించి, ప్రాథమిక సమాచారం సేకరించి దర్యాప్తు చేపట్టారు. వైద్య పరీక్షల తర్వాత మరణానికి కచ్చితమైన కారణం తెలుస్తుందని పేర్కొన్నారు.
అలంకార్ థియేటర్ వద్ద ఉద్రిక్తత
హైదరాబాద్ లంగర్ హౌస్ ప్రాంతంలోని అలంకార్ థియేటర్ వద్ద సోమవారం ఉదయం ఉద్రిక్తత నెలకొంది మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు ఉదయం షోను యాజమాన్యం అకస్మాత్తుగా రద్దు చేయడంతో ప్రేక్షకులతో తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. బుక్మైషో యాప్ ద్వారా ఉదయం 7.30 గంటల షో కోసం టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకున్నామని, థియేటర్కు చేరుకున్న తర్వాతే రద్దు గురించి తమకు సమాచారం అందిందని ఫ్యాన్స్ తెలిపారు. బుకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ముందస్తుగా క్యాన్సిల్ మెసేజ్ లేదా అలర్ట్ పంపలేదని ఆరోపించారు.
ఉద్రిక్తతలు చెలరేగడంతో పోలీసులు జోక్యం చేసుకున్నారు. ఉదయం 11 గంటల షోకు టికెట్ ఉన్నవారికి అనుమతిస్తామని యాజమాన్యం హామీ ఇవ్వడంతో వివాదం సద్దుమణిగింది.