Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'ధ‌ర‌ణి పోర్ట‌ల్‌' అక్ర‌మాల‌పై ప్రభుత్వానికి నివేదిక - త్వ‌ర‌లోనే అన్ని జిల్లాల్లో ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్‌

    ధ‌ర‌ణి పోర్ట‌ల్‌ అక్ర‌మాల‌పై ప్రభుత్వానికి ఉన్న‌త‌స్ధాయి క‌మిటీ నివేదిక చేరింది. త్వ‌ర‌లో 31 జిల్లాల్లో ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్‌ నిర్వహిస్తామని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రకటించారు.

    Published on: Jan 25, 2026 5:10 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ధ‌ర‌ణి పోర్ట‌ల్‌లోని లొసుగుల‌ను ఆస‌రాగా చేసుకొని ప్ర‌భుత్వ భూముల‌ను కొల్ల‌గొట్టిన‌వారిని… రిజిస్ట్రేష‌న్‌ల చ‌లానా సొమ్మును కాజేసిన‌వారిని వ‌దిలిపెట్టే ప్ర‌స‌క్తే లేద‌ని రాష్ట్ర రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీ‌నివాస‌రెడ్డి స్ప‌ష్టం చేశారు. ధ‌ర‌ణి పోర్ట‌ల్‌ను అడ్డుపెట్టుకొని గ‌త ప్ర‌భుత్వంలోని పెద్ద‌లు ప్ర‌భుత్వ భూముల‌ను కాజేశార‌ని… దీనిపై సిద్దిపేట‌, సిరిసిల్ల జిల్లాల్లో కేంద్ర ప్ర‌భుత్వ అనుబంధ సంస్ధ‌తో పైల‌ట్ కింద ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ నిర్వ‌హించ‌డం జ‌రిగింద‌ని పేర్కొన్నారు. ఇందులో అనేక అవినీతి అక్ర‌మాలు జ‌రిగిన‌ట్లు ప్రాథమిక నివేదిక‌లో స్ప‌ష్ట‌మైంద‌ని ఆయ‌న తెలిపారు.

    మంత్రి పొంగులేటి సమీక్ష
    మంత్రి పొంగులేటి సమీక్ష

    ఈ ఫోరెన్సిక్ నివేదికను ప‌రిశీలించిన త‌ర్వాత మిగిలిన 31 జిల్లాల్లో కూడా ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ నిర్వ‌హిస్తామ‌ని మంత్రి పొంగులేటి ప్ర‌క‌టించారు. శనివారం స‌చివాల‌యంలోని త‌న‌ కార్యాల‌యంలో ధ‌ర‌ణి పోర్ట‌ల్‌ను అడ్డుపెట్టుకొని అక్ర‌మాల‌కు పాల్ప‌డిన సంఘ‌ట‌న‌ల‌పై ఏర్పాటు చేసిన ఉన్న‌త‌స్ధాయి క‌మిటీతో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీ‌నివాస‌రెడ్డి స‌మావేశం నిర్వ‌హించారు. విచార‌ణ‌లో ఎదురైన అంశాలు,ఎవ‌రి పాత్ర ఎంత‌? తెర‌వెనుక ఎవ‌రైనా ఉన్నారా? రెవెన్యూ అధికారుల పాత్ర ఏమైనా ఉందా? వ‌ంటి అంశాల‌పై క‌మిటీ స‌భ్యుల‌ను అడిగి తెలుసుకున్నారు. క‌మిటీ ప్రాధ‌మిక నివేదిక‌ను ప‌రిశీలించి మ‌రికొన్ని స‌ల‌హాలు సూచ‌న‌లు చేస్తూ మ‌రింత లోతైన విచార‌ణ జ‌రిపి తుది నివేదిక‌ను స‌మ‌ర్పించాల‌ని సూచించారు.

    ధరణి పోర్టల్ ప్రారంభమైన తర్వాత మొత్తంగా 52 లక్షల లావాదేవీలకు గాను 35 లక్షల లావాదేవీలను పరిశీలించడం జరిగింది. ఇందులో ప్రాధ‌మికంగా 4,848 లావాదేవీల్లో లోటుపాట్లు జ‌రిగిన‌ట్లు గుర్తించ‌డం జ‌రిగింది. అయితే విచార‌ణ త‌ర్వాత‌ 1109 డాక్యుమెంట్ల‌కు సంబంధించి సుమారు నాలుగు కోట్ల రూపాయిలు ప్ర‌భుత్వానికి చెల్లింపు జ‌రగ‌లేద‌ని క‌మిటీ స‌భ్యులు మంత్రికి వివ‌రించారు.

    ఈ సంద‌ర్భంగా మంత్రి పొంగులేటి మాట్లాడుతూ…. ధ‌ర‌ణి పోర్ట‌ల్ లోని లొసుగుల‌ను ఆస‌రాగా చేసుకొని కొంత‌మంది అక్ర‌మాల‌కు పాల్ప‌డితే భూ భార‌తి పోర్ట‌ల్ ద్వారా ఆడిట్ నిర్వ‌హించి అక్ర‌మాల‌ను గుర్తించి త‌క్ష‌ణ‌మే ఉన్న‌త‌స్ధాయి క‌మిటీని ఏర్పాటు చేసి విచార‌ణ చేప‌ట్టామ‌ని తెలిపారు. ఇందుకు సంబంధించి తొమ్మిది జిల్లాల్లోని 35 మండ‌లాల్లో అక్రమాల‌కు పాల్ప‌డిన 48 మందిపై క్రిమిన‌ల్ కేసులు న‌మోదు చేయ‌డం జ‌రిగింద‌ని తెలిపారు.

    వాస్త‌వ ప‌రిస్దితి ఇలా ఉంటే ప్ర‌తిప‌క్షంలో ఉన్న ఓ నాయ‌కుడు వెయ్యి కోట్ల అవినీతి అని, మ‌రో నాయ‌కుడు ప‌దివేల కోట్లు అని ఇంకొక్క‌రు భూభార‌తి పోర్ట‌ల్ అవినీతిమ‌యమ‌ని నోటికొచ్చిన‌ట్లు మాట్లాడుతున్నార‌ని విమ‌ర్శించారు.

    recommendedIcon
    News/Telangana/'ధ‌ర‌ణి పోర్ట‌ల్‌' అక్ర‌మాల‌పై ప్రభుత్వానికి నివేదిక - త్వ‌ర‌లోనే అన్ని జిల్లాల్లో ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్‌
    News/Telangana/'ధ‌ర‌ణి పోర్ట‌ల్‌' అక్ర‌మాల‌పై ప్రభుత్వానికి నివేదిక - త్వ‌ర‌లోనే అన్ని జిల్లాల్లో ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్‌
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes