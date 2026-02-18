Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    TG MPTC ZPTC Elections : త్వరలోనే ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు..!

    రాష్ట్రంలో త్వరలోనే ప్రాదేశిక ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఆ దిశగా ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. ఈనెల 23వ తేదీన జరగబోయే కేబినెట్ భేటీలో ఈ విషయంపై మంత్రివర్గం చర్చించే అవకాశం ఉంది.

    Published on: Feb 18, 2026 8:52 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే గ్రామ పంచాయతీ, మున్సిపల్ ఎన్నికలు పూర్తి అయ్యాయి. ఇక ప్రాదేశిక ఎన్నికలు(ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ) జరగాల్సి ఉంది. సర్పంచ్ ఎన్నికలు పూర్తి కాగానే వెంటనే ఈ ఎన్నికలను నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం భావించినప్పటికీ కుదరలేదు. ముందుగా మున్సిపల్ ఎన్నికలను నిర్వహించాలని నిర్ణయించగా… ఇటీవలనే ప్రక్రియ పూర్తి అయింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రాదేశిక ఎన్నికలను కూడా పూర్తి చేయాలని సర్కార్ భావిస్తోంది.

    త్వరలోనే ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు
    త్వరలోనే ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు

    ఇక గతేడాదిలోనే జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ స్థానాలను ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది. రాష్ట్రంలో మొత్తం 31 జడ్పీ స్థానాలు, 566 ఎంపీపీ, జడ్పీటీసీ స్థానాలు ఉన్నట్లు తెలిపింది. 5,773 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉన్నట్లు ప్రకటించింది. ఆయా స్థానాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ ప్రత్యేకాధికారుల పాలనే కొనసాగుతోంది.

    త్వరలోనే ఎన్నికలు…!

    స్థానిక ఎన్నికలతో పాటు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మెజార్టీ స్థానాల్లో పాగా వేసిన కాంగ్రెస్ సర్కార్… అదే జోష్‌తో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు వెళ్లాలని భావిస్తోంది. త్వరలోనే నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలని చూస్తోంది. రిజర్వేషన్ల ఖరారుతో పాటు ఎన్నికల నిర్వహణ ప్రక్రియను కేవలం 15 నుంచి 20 రోజుల్లోనే పూర్తి చేయాలని చూస్తోంది. కేవలం ఒక్క విడతలోనే నిర్వహించాలని భావిస్తోంది.

    ఈనెల 23 కేబినెట్ భేటీ…

    ఈనెల 23న రాష్ట్ర మంత్రివర్గం భేటీ కానుంది. ఈ సమావేశంలో జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల నిర్వహణ, రిజర్వేషన్ల ఖరారు వంటి అంశాలపై చర్చించే అవకాశం ఉంది. మంత్రుల అభిప్రాయాలను సేకరించి…. ఓ నిర్ణయానికి వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. దాదాపు ఈ భేటీలో ఈ ఎన్నికలపై ఓ క్లారిటీ వచ్చే సూచనలున్నాయి.

    ఇక రాష్ట్రంలో ఇంటర్, పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభమవుతాయి. షెడ్యూల్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఎన్నికల నిర్వహణ సాధ్యసాధ్యాలను పరిశీలించనున్నారు. ఇదే విషయంపై కేబినెట్ లో చర్చించే అవకాశం ఉంది. పరీక్షలకు ఆటంకం కలగకుండా పోలింగ్ తేదీలను ఎలా ఖరారు చేయాలనే అంశంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేసే ఛాన్స్ ఉంది.

    పరీక్షలకు ఇబ్బందులు లేకుండానే మార్చిలోపు ఎన్నికల ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని సర్కార్ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 15 వ ఆర్థిక సంఘం నిధుల విడుదలకు ఇబ్బందులు రాకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోనుంది. మొత్తంగా చూస్తే ఈనెల 23వ తేదీన జరగిే కేబినెట్ భేటీ ద్వారా ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల నిర్వహణపై ఓ క్లారిటీ రాబోతుంది.

    recommendedIcon
    News/Telangana/TG MPTC ZPTC Elections : త్వరలోనే ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు..!
    News/Telangana/TG MPTC ZPTC Elections : త్వరలోనే ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు..!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes