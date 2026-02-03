ఎస్ఎల్బీసీ సొరంగం పనుల్లో కీలక ముందడుగు: ఎన్జీఆర్ఐ సర్వేలో తేలిన వాస్తవాలివే
శ్రీశైలం ఎడమగట్టు కాలువ (SLBC) సొరంగం పనుల పునరుద్ధరణకు ఎన్జీఆర్ఐ నిర్వహించిన వీటీఈఎమ్ (VTEM) సర్వే నివేదిక కీలకంగా మారింది. భౌగోళిక పరిస్థితులు, భూగర్భంలోని పగుళ్లను గుర్తించిన ఈ నివేదిక, భవిష్యత్తులో ప్రమాదాలు జరగకుండా పక్కా భద్రతా ప్రమాణాలతో పనులు చేపట్టేందుకు మార్గం సుగమం చేసింది.
శ్రీశైలం ఎడమగట్టు కాలువ (ఎస్ఎల్బీసీ) సొరంగం నిర్మాణంలో ఎదురవుతున్న భౌగోళిక సవాళ్లను అధిగమించేందుకు నేషనల్ జియోఫిజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ (NGRI) శాస్త్రవేత్తలు కీలక సమాచారాన్ని సేకరించారు. నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో నిర్వహించిన అధునాతన 'వీటీఈఎమ్' (VTEM) సర్వే నివేదికను శాస్త్రవేత్తలు ఆదివారం రాష్ట్ర నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఎన్. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి అందజేశారు. గతేడాది ఫిబ్రవరిలో జరిగిన ప్రమాదం తర్వాత నిలిచిపోయిన పనులను తిరిగి ప్రారంభించే అంశంపై నిర్వహించిన ఉన్నత స్థాయి సమీక్షలో ఈ నివేదికపై చర్చించారు.
భూగర్భ రహస్యాలను వెలికితీసిన సర్వే సొరంగం నిర్మిస్తున్న ప్రాంతంలోని భౌగోళిక స్థితిగతులు, భూగర్భంలోని 'షియర్ జోన్లు' (బలహీనమైన రాతి పొరలు), పగుళ్లకు సంబంధించిన కీలక వివరాలు ఈ సర్వేలో వెల్లడయ్యాయి. "ఈ నివేదిక ఇంజనీర్లకు ఎంతో ఊరటనిస్తోంది. పనులు చేపట్టే ముందే ఎక్కడ ప్రమాదకరమైన భౌగోళిక పరిస్థితులు ఉన్నాయో గుర్తించి, దానికి తగ్గట్టుగా సొరంగానికి అదనపు సపోర్టు సిస్టమ్స్ ఏర్పాటు చేయడానికి ఇది దోహదపడుతుంది" అని ఈ ప్రాజెక్టుతో సంబంధం ఉన్న ఓ ఉన్నతాధికారి తెలిపారు.
కెనడియన్ సంస్థ 'జియోటెక్' అభివృద్ధి చేసిన ఈ హెలికాప్టర్ ఆధారిత వీటీఈఎమ్ సర్వేను, గత నవంబర్ 3న ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి అచ్చంపేట మండలంలోని మన్నేవారిపల్లిలో ప్రారంభించారు. హెలికాప్టర్ ద్వారా భూమి లోపలికి విద్యుదయస్కాంత తరంగాలను పంపి, దాదాపు 1,000 మీటర్ల లోతు వరకు ఉన్న రాతి నిర్మాణాలు, నీటి ప్రవాహం, ఖనిజాల ఉనికిని ఈ సాంకేతికతతో ఖచ్చితంగా గుర్తించవచ్చు.
యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులు
సొరంగం పనులను ఇకపై నిరంతరాయంగా (24/7) కొనసాగించాలని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. భద్రతా ప్రోటోకాల్స్కు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తూ, యంత్రాలను తక్షణమే రంగంలోకి దించాలని సూచించారు. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా, శాస్త్రీయ పద్ధతుల ద్వారా పనులను పర్యవేక్షించాలని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
నిర్మాణ పర్యవేక్షణకు ప్రత్యేక విభాగం పనుల వేగవంతం కోసం ఎస్ఎల్బీసీకి ప్రత్యేకంగా చీఫ్ ఇంజనీర్ నేతృత్వంలో ఒక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు మంత్రి ప్రకటించారు. వీరికి సహాయంగా భద్రత, నాణ్యత, డిజైన్ అంశాలను పర్యవేక్షించడానికి 'ఇండిపెండెంట్ సూపర్విజన్ కన్సల్టెంట్' (ISC)ను నియమించనున్నారు. అలాగే, సింగరేణి సంస్థ నుంచి టన్నెల్ సేఫ్టీ సూపర్వైజర్లను కూడా రప్పిస్తున్నారు. భూగర్భ మార్పులను ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేసేందుకు నిపుణులైన జియోటెక్నికల్ బృందాలు క్షేత్రస్థాయిలో పని చేస్తాయని మంత్రి కార్యాలయం వెల్లడించింది.
లక్షలాది ఎకరాలకు సాగునీరు సుమారు రూ. 4,600 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టు ద్వారా ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోని 4 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందడమే కాకుండా, మార్గమధ్యంలోని 516 గ్రామాలకు తాగునీరు అందుతుంది. గతేడాది ప్రమాదం సంభవించే సమయానికి దేవరకొండ వైపు నుంచి 20.5 కిలోమీటర్లు, దోమలపెంట వైపు నుంచి 14 కిలోమీటర్ల మేర సొరంగం పనులు పూర్తయ్యాయి. మిగిలిన పనులను అత్యాధునిక సాంకేతికతతో త్వరితగతిన పూర్తి చేసేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది.